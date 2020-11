Activ Surgical annonce la création d'un Comité consultatif européen

Un pionnier de la chirurgie numérique nomme d'éminents experts médicaux pour guider les efforts de commercialisation paneuropéens

BOSTON et ESSEN, Allemagne, 10 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Activ Surgical ™, pionnier de la chirurgie numérique, a annoncé aujourd'hui la formation d'un Comité consultatif européen, confirmant ainsi davantage son engagement à démocratiser les soins chirurgicaux et à permettre un accès mondial à une chirurgie de pointe, quel que soit le lieu, pour sauver des millions de vies. Le Comité consultatif européen, qui se compose de chirurgiens de renommée mondiale issus des principaux systèmes hospitaliers de l'Union européenne (UE), conseillera Activ Surgical sur les efforts de mise sur le marché d'ActivSight, le premier produit de l'entreprise à être lancé à partir de la plateforme ActivEdge ™ en 2021, et apportera une contribution stratégique aux futurs plans de produits. Le Comité consultatif de l'UE travaillera en collaboration avec le Comité consultatif américain de la société (U.S. Advisory Board) , qui a été formé en 2019.

Parmi les membres fondateurs du Comité consultatif européen d'Activ Surgical figurent :

La professeure Dr. Nicole Bouvy : Le Dr Bouvy a passé les 17 dernières années comme chirurgien et professeure au département de chirurgie du Centre médical universitaire de Maastricht (MUMC+). Elle est spécialisée dans le domaine de la chirurgie laparoscopique, de la chirurgie de la tête et du cou et de la chirurgie endocrinienne, et est considérée comme l'un des principaux experts en matière de chirurgie abdominale peu invasive. Tout au long de sa carrière, le Dr Bouvy a été profondément impliquée dans la recherche qui introduit et développe de nouvelles techniques chirurgicales afin d'améliorer les résultats pour les patients. Elle est actuellement membre du conseil exécutif de la faculté de santé, de médecine et des sciences de la vie de MUMC+, et préside le comité de programme de l'Association européenne de chirurgie endoscopique (EAES), dont elle est membre depuis 2017.

Activ Surgical a récemment annoncé l'ouverture de ses opérations européennes et la nomination de Holger Schipper en tant que directeur général et vice-président. L'équipe européenne, ainsi que le Comité consultatif de l'UE nouvellement formé, seront chargés d'accroître la visibilité et la demande d'ActivSight et de la plateforme ActiveEdge, qui permettront une chirurgie collaborative et, à l'avenir, autonome grâce à l'intégration de la vision par ordinateur, de l'intelligence artificielle et de la robotique. La plateforme matérielle de diagnostic permet aux systèmes chirurgicaux existants, des lunettes aux robots, de visualiser, caractériser et suivre les tissus en temps réel au-delà des capacités humaines actuelles.

« Je suis ravi d'annoncer que ce groupe de chirurgiens estimés sont les membres fondateurs de notre Comité consultatif européen », a déclaré M. Schipper. Et de continuer : « Chacun de ces responsables possède une expérience approfondie et de première main des défis actuels et uniques auxquels les chirurgiens sont confrontés en salle d'opération, et ils partagent notre vision de l'amélioration des résultats pour les patients grâce à une technologie de pointe. Leur expertise jouera un rôle essentiel dans la commercialisation de notre plateforme ActivEdge, non seulement en Europe, mais aussi dans le monde entier. »

Déclaration du Comité consultatif : « La vision et la mission d'Activ Surgical pour la démocratisation de la chirurgie sont étroitement liées à la recherche scientifique et universitaire que nous avons collectivement soutenue pendant la majorité de nos carrières. Il y a un besoin urgent de mieux exploiter les technologies comme l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique dans la salle d'opération pour améliorer la sécurité des patients et réduire les erreurs chirurgicales. Nous sommes impatients de guider Activ Surgical dans la commercialisation de sa plateforme ActivEdge, qui pourrait sauver des vies, dans toute l'Europe et au-delà. »

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site https://www.activsurgical.com/#about .

À propos d'Activ Surgical

Activ Surgical , l'entreprise qui a réalisé la première chirurgie robotisée autonome des tissus mous au monde, construit un logiciel de chirurgie agnostique qui permet aux systèmes chirurgicaux de collaborer avec les chirurgiens. La plateforme logicielle chirurgicale protégée par un brevet d'Activ Surgical réduit les complications chirurgicales non intentionnelles et évitables en améliorant la prise de décision intra-opératoire du chirurgien. Activ Surgical est une société privée soutenue par DNS Capital, GreatPoint Ventures (GPV), Artis Ventures, Tao Capital Partners, LRVHealth, Rising Tide VC, SONY Innovation Fund et 8VC. Pour en savoir plus, consultez le site www.activsurgical.com .

