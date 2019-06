ActiveViam bénéficie d'un investissement de Guidepost Growth Equity

BOSTON, 24 juin 2019 /PRNewswire/ -- ActiveViam, brillant éditeur de solutions logicielles d'analyse des données en mémoire conçues pour répondre aux exigences de grande vitesse et grand volume de données des services financiers et des applications de détail, annonce aujourd'hui que Guidepost Growth Equity lui a versé une participation minoritaire en capital de croissance (growth equity). Il s'agit du premier investissement extérieur que reçoit cette entreprise créée il y a 15 ans. Cela va stimuler l'innovation et permettre à ActiveViam de renforcer son statut de fer de lance, tant sur le marché des services financiers aux entreprises que sur le marché du détail.

La plate-forme intuitive et flexible d'ActiveViam regroupe de grands volumes de données disparates et facilite une analyse opérationnelle et une visualisation des données en temps réel, ce qui permet à ses clients de prendre des décisions plus éclairées, plus rapidement. ActiveViam apporte ses services à des banques mondiales, des gestionnaires d'actifs, des fonds spéculatifs, des bourses et d'autres prestataires de services financiers. Elle donne à ces clients la possibilité d'utiliser activement et de manière plus précise leur capital, de gérer les risques, d'améliorer leurs performances commerciales et de respecter la conformité dans un environnement réglementaire de plus en plus complexe. Grâce à une alliance unique d'applications clés en main et d'une approche reposant sur une plate-forme, ActiveViam résout les risques liés au marché, aux liquidités et au crédit et observe la réglementation bancaire FRTB, ainsi qu'une kyrielle d'autres réglementations des Accords de Bâle.

ActiveViam offre également aux détaillants la possibilité de fixer activement le prix des produits et d'optimiser les stocks dans un écosystème omni-canal. ActiveViam s'est attiré la confiance d'institutions financières de premier plan telles que HSBC, ING, Nomura, Société Générale, Freddie Mac, le groupe CME, et de détaillants internationaux comme Monoprix, Feu Vert, Leroy Merlin et Intermarché.

L'entreprise a également noué de solides partenariats de développement et de mise sur le marché avec Microsoft, MSCI, Calypso et Numerix, pour ne citer que ceux-là.

« Nous avons fondé ActiveViam pour offrir à nos clients la possibilité de prendre des décisions en temps opportun en se basant sur des données en rapide évolution lorsque les systèmes existants n'ont pas su répondre à ces besoins. Les services financiers et les entreprises de vente au détail ont besoin d'obtenir des renseignements exploitables en temps réel à partir de données d'exploitation qui changent sans cesse. Pour répondre à ces demandes, nous continuons à faire évoluer ActivePivot, notre plate-forme d'analyse de données en mémoire, ainsi que nos autres applications commerciales. Guidepost va nous aider à accélérer ces initiatives », a déclaré Allen Whipple, co-fondateur et directeur général d'ActiveViam.

« Nous sommes ravis de nous associer à ActiveViam et à son équipe de direction exceptionnelle pour les accompagner dans leur prochaine étape de croissance rapide. Entretenant une vision convaincante du marché, l'entreprise a développé une plate-forme à la pointe du secteur qui observe une feuille de route de produits innovateurs et elle conserve des indicateurs de fidélisation des clients vraiment exceptionnels. Nous avons hâte de travailler avec ActiveViam pour accélérer la croissance sur les marchés existants et nouveaux et consolider sa position de fer de lance sur le marché en pleine expansion de l'analyse des données en mémoire », a déclaré Russ Pyle, associé directeur de Guidepost Growth Equity.

Gene Nogi de Guidepost Growth Equity a ajouté : « Nous considérons ActiveViam comme une plate-forme de transformation, dotée de capacités convaincantes et distinctes et permettant des cas d'utilisation où les solutions existantes se sont avérées inadéquates, question qui devient de plus en plus épineuse dans un environnement informatique exigeant. Nous avons hâte de contribuer à la vision d'ActiveViam et à sa belle croissance ».

Dans le cadre de cet investissement, Russ Pyle et Gene Nogi rejoindront le conseil d'administration d'ActiveViam.

À propos d'ActiveViam :

ActiveViam fournit des plateformes d'analyse de précision pour aider les entreprises de la finance et du commerce de détail à prendre des décisions plus éclairées, plus rapidement. Nous avons pour mission d'apporter des solutions d'analyse des données qui dotent les entreprises des moyens nécessaires pour changer leur avenir. Dans la pratique, cela signifie permettre aux utilisateurs de prendre des décisions plus rapides et éclairées, que ce soit à l'heure de détecter les variations, de mesurer les risques, de réagir face à des évènements imprévus ou de choisir la meilleure ligne de conduite après avoir fait une simulation des choix possibles. Dans cette optique, nous allions notre expertise technologique unique et nos connaissances commerciales afin d'offrir des niveaux d'informations qui dépassent les attentes de la clientèle. Ou, pour reprendre les mots d'un client : « Sans ActivePivot, les décideurs avancent à tâtons ». Notre nom, ActiveViam, incarne notre mission. En latin, « Aut inveniam viam aut faciam » signifie « Je trouverai le chemin ou je le percerai ». Cette citation reflète les efforts que nous déployons sans relâche pour repousser les limites de ce que l'analyse des données peut faire pour nos clients. Nous disposons de bureaux à Londres, New York, Paris, Singapour et Hong Kong. Pour en savoir plus, rendez-vous sur activeviam.com.

À propos de Guidepost Growth Equity :

Guidepost Growth Equity est une société de premier plan spécialisée en capital de croissance (growth equity) qui s'associe à des entreprises technologiques offrant des solutions novatrices sur les grands marchés en plein essor, notamment ceux des logiciels et des services reposant sur la technologie, des communications et des infrastructures, ainsi que des services de données et d'information. Parmi ses investissements actuels et passés figurent OutSystems, WP Engine, Dyn (acquis par Oracle), Jive Communications (acquis par LogMeIn) et ProtoLabs (qui a fait l'objet d'une introduction en bourse sur le NYSE). Guidepost Growth Equity fournit des capitaux flexibles, le soutien à l'exploitation et l'orientation stratégique nécessaires pour contribuer au succès soutenu des entreprises en phase de croissance. Le cabinet gère plus d'un milliard de dollars de capitaux. Pour en savoir plus, rendez-vous sur guidepostgrowth.com.

