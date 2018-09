ActLight annonce avoir atteint une sensibilité au photon près avec son photodétecteur dynamique basse tension

LAUSANNE, Suisse, September 20, 2018 /PRNewswire/ --

ActLight, une société technologique suisse connue pour ses photodiodes dynamiques (DPD) révolutionnaires, a annoncé aujourd'hui que les résultats de tests internes réalisés sur les derniers développements de sa technologie indiquent que la sensibilité du dispositif a atteint l'échelle du photon.

Par ailleurs, les tests ont confirmé que la sensibilité du DPD était réglable (par exemple 2, 3, 5 ou 7 photos), avec un impact particulièrement positif sur la plage dynamique du détecteur. Il convient de noter que ces résultats exceptionnels ont été obtenus avec une tension de polarisation de 1,5 V et avec des appareils fabriqués avec une technologie CMOS 180 nm standard.

« Il est merveilleux que nous fassions aujourd'hui partie des quelques technologies innovantes qui auront une tribune lors du sommet de l'imagerie et des capteurs, qui constituera une excellente occasion de présenter nos dernières avancées en matière de sensibilité au photon unique à basse tension », a déclaré Serguei Okhonin, cofondateur et PDG d'ActLight. « Par ailleurs, nous croyons fermement que nos DPD pourront stimuler l'innovation et améliorer l'expérience utilisateur dans des applications grand public telles que les smartphones. »

À propos d'ActLight SA

ActLight SA, start-up fondée en 2011 et basée à Lausanne, en Suisse, se concentre sur le domaine de la photonique intégrée (CMOS) en mettant au point un nouveau type de photodétecteur, la photodiode dynamique (DPD). Étant une société sans centre de production, ActLight se spécialise dans la propriété intellectuelle (PI) dans ce domaine et fonctionne essentiellement sur un modèle économique de concession de licences de PI.

La technologie brevetée de photonique basée sur une technologie CMOS permet une amélioration conséquente de l'efficacité et de la précision de diverses applications utilisant la détection de la lumière, comme les appareils de mesure basés sur le temps de propagation (Time-Of-Flight), la surveillance des signes vitaux, les caméras en 2D/3D et bien d'autres. ActLight est présente sur le marché de l'Internet des objets (IdO) et se focalise tout particulièrement sur les appareils mobiles, les appareils connectés, les soins de santé et les technologies médicales, la conduite autonome, les drones et la robotique.

Pour plus d'informations sur ActLight, rendez-vous sur http://www.act-light.com