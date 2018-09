ActLight annonce un projet d'intégration de photodiodes dynamiques et de concession de licence avec une société prédominante dans les semi-conducteurs

LAUSANNE, Suisse, September 3, 2018 /PRNewswire/ --

ActLight, société suisse de technologie renommée pour ses photodiodes dynamiques (DPDs) révolutionnaires, a annoncé aujourd'hui qu'elle a signé un contrat avec un acteur majeur dans les semi-conducteurs en vue de l'intégration et l'exploitation de licence commerciale de DPD dans leur circuit intégré spécifique pour applications (ASIC) pour une surveillance des signes vitaux devant être intégrée dans la prochaine génération d'appareils connectés et wearables.

« La demande pour des capteurs permettant de surveiller les signes vitaux est en train de grandir de plus en plus vite, et elle s'accompagne d'un besoin en technologies novatrices dans ce domaine, » a relevé Serguei Okhonin, cofondateur et PDG d'ActLight. « On s'attend à ce que cette collaboration avec cette prestigieuse société de semi-conducteurs apporte sur le marché la nouvelle technologie de capteurs, d'importance mondiale, et qui va renforcer l'expérience du monitoring des signes vitaux chez les utilisateurs d'appareils connectés et wearables. »

À propos d'ActLight SA

ActLight SA, jeune pousse fondée en 2011 et basée à Lausanne en Suisse, se concentre dans le domaine de la photonique intégrée (CMOS) en mettant au point un nouveau type de photodétecteur, la photodiode dynamique (DPD). Étant une société sans centres de production, ActLight se spécialise dans la propriété intellectuelle (IP) dans ce domaine et fonctionne essentiellement sur un modèle économique de concession de licences de IP.

La technologie brevetée de photonique basée sur une technologie CMOS permet une amélioration conséquente de l'efficacité et de la précision de diverses applications utilisant la détection de la lumière, comme les appareils de mesure sur le principe du TOF (Time-Of-Flight), les caméras en 2D/3D et bien d'autres. ActLight est présente sur le marché de l'internet des objets (IdO) avec une attention particulière sur les appareils mobiles, les appareils connectés et wearables, la conduite autonome, les drones et la robotique.

ActLight a été sélectionnée par un panel d'experts des capteurs d'imagerie pour être classée dans le groupe des 5 finalistes devant présenter sa technologie novatrice de détection de la lumière à l'European Imaging Sensor Summit, Sommet européen des capteurs et de l'imagerie devant se tenir à Grenoble en France du 19 au 21 septembre 2018.

Davantage de renseignements sur ActLight sont disponibles sur http://www.act-light.com

Contact : Roberto Magnifico, +41-792-108-313, magnifico@act-light.com ou info@act-light.com