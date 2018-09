ActLight annuncia il progetto di integrazione e licenza commerciale del proprio Dynamic PhotoDiode con una importante società di semiconduttori

LOSANNA, Svizzera, September 3, 2018 /PRNewswire/ --

ActLight, un'azienda Svizzera nota per la sua tecnologia innovativa chiamata Dynamic PhotoDiodes (DPDs), ha annunciato di aver siglato l'accordo con una società leader del mercato semiconduttori per l'integrazione del proprio DPD nel loro Application Specific Integrated Circuit (ASIC) per il monitoraggio dei segnali vitali, da utilizzare nella prossima generazione di dispositivi indossabili. L'accordo include la concessione della licenza commerciale.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/737016/ActLight_Logo.jpg )

"La richiesta di sensori di monitoraggio dei segnali vitali sta crescendo ad un ritmo accelerato con la necessità di tecnologie di sensori innovative", ha dichiarato Serguei Okhonin, Co-fondatore e CEO di ActLight. "La collaborazione con questa prestigiosa società di semiconduttori fornirà al mercato la nuova soluzione di riferimento a livello mondiale che migliorerà l'esperienza di monitoraggio dei segnali vitali degli utilizzatori dei dispositivi indossabili".

Informazioni su ActLight SA

ActLight SA, start-up fondata nel 2011 e con sede a Losanna - Svizzera, si focalizza nel campo della fotonica CMOS sviluppando un nuovo tipo di sensore di luce, il Dynamic PhotoDiode (DPD). ActLight è specializzata nella proprietà intellettuale (IP) ed opera principalmente con il modello di business delle licenze IP.

La tecnologia brevettata consente di migliorare sostanzialmente l'efficienza e la precisione di varie applicazioni di rilevamento della luce, come i misuratori di distanze basati sul Time-Of-Flight (TOF), il monitoraggio dei segnali vitali, le telecamere 3D / 2D e molto altro. ActLight opera nel mercato dell'Internet of Things (IoT), con particolare attenzione ai dispositivi mobile e indossabili, ai dispositivi medicali, alla guida autonoma, ai droni e alla robotica.

ActLight è stata selezionata da un gruppo di esperti di sensori di immagine per essere inserita nel pool dei 5 finalisti per presentare la sua tecnologia innovativa all' European Imaging & Sensors Summit che si terrà a Grenoble - Francia, dal 19 al 21 Settembre 2018.

Ulteriori informazioni su ActLight sono disponibili su http://www.act-light.com

Contatto: Roberto Magnifico, +()41792108313, magnifico@act-light.com, info@act-light.com