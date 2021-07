ActLight signe le deuxième accord sur la technologie Single Photon Sensitivity avec une société leader dans le domaine des capteurs

LAUSANNE, Suisse, 12 juillet 2021 /PRNewswire/ -- ActLight, la société technologique suisse connue pour ses photodiodes ayant le meilleur rapport signal sur bruit, a annoncé aujourd'hui avoir signé le deuxième accord de service basé sur sa technologie Single Photon Sensitivity avec une société leader sur le marché des capteurs.

« Cet accord est la suite logique du projet client lancé en 2020 et achevé avec succès au début de cette année. Nous sommes très heureux de poursuivre les activités conjointes avec un acteur du marché de ce calibre et d'apporter une valeur ajoutée à leur feuille de route technologique », a déclaré Serguei Okhonin, cofondateur et PDG d'ActLight. « L'adoption de matrices de diodes à avalancheà photon unique (SPAD) dans les applications de détection 3D est aujourd'hui une réalité croissante et les marchés exigent des améliorations de performance (par exemple, la réduction de la surfacedes pixels, un rendement quantique (QE) plus élevé dans le proche infrarouge (IR) et un meilleur rapport performance/coût). La technologie ActLight a été développée pour répondre à ces besoins spécifiques et, grâce à ses caractéristiques uniques telles que la sensibilité réglable, la basse tension et la lecture numérique, elle est parfaitement adaptée pour devenir la solution de détection de référence pour les systèmes 3D utilisés dans les smartphones, les voitures et autres produits grand public. »

« Le marché de la détection 3D atteindra 15 milliards de dollars US d'ici 2026 (1) », a commenté Richard Liu, analyste des technologies et des marchés chez Yole Développement. « Ce marché affiche une croissance substantielle avec un TCAC de 14,5% (2), principalement soutenue aujourd'hui par les applications de la face arrière des smartphones. Le marché de la détection 3D se développe rapidement et offre de grandes opportunités commerciales. Outre les applications pour smartphones, les systèmes d'aide à la conduite automobile (3) sont appelés à devenir une application importante de la détection 3D. Récemment, la croissance impressionnante des véhicules électriques à très haute intelligence et des ADAS fait progresser l'adoption du LIDAR.' »

1. Source : Rapport 3D Imaging and Sensing-Technology and Market Trends, Yole Développement, 2021.

2. CAGR : Compound Annual Growth Rate (taux de croissance annuel composé)

3. ADAS : Systèmes avancés d'aide à la conduite

À propos d'ActLight: ActLight SA, la société fondée en 2011 et basée en Suisse, se concentre sur la photonique CMOS et octroie des licences sur les droits de propriété intellectuelle à des clients de ce domaine.

La technologie photonique brevetée basée sur CMOS permet d'améliorer considérablement l'efficacité et la précision de diverses applications de détection de la lumière, telles que les range meters TOF (Time-of-Flight), la surveillance des signes vitaux, les caméras 3D/2D, etc. ActLight opère sur le marché de l'Internet des objets (IoT), en se concentrant sur les appareils mobiles et portables, les soins de santé/les technologies médicales, la conduite autonome, les drones et la robotique.

