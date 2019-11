ActLight : Vous recherchez le plus petit capteur de contrôle de la fréquence cardiaque avec une consommation d'énergie très faible? Vous l'avez trouvé: c'est le Dynamic PhotoDiode d'ActLight

Le Dynamic PhotoDiode est le capteur de choix pour la surveillance des signes vitaux, qui répond aux exigences techniques très pointues du marché des appareils auditifs.

Pour plus d'informations, contactez-nous via info@act-light.com

À propos d'ActLight: ActLight SA, la société fondée en 2011 et basée en Suisse, se concentre sur la photonique CMOS et octroie des licences sur les droits de propriété intellectuelle à des clients de ce domaine.

La technologie photonique brevetée basée sur CMOS permet d'améliorer considérablement l'efficacité et la précision de diverses applications de détection de la lumière, telles que les range meters TOF (Time-of-Flight), la surveillance des signes vitaux, les caméras 3D/2D, etc. ActLight opère sur le marché de l'Internet des objets (IoT), en se concentrant sur les appareils mobiles et portables, les soins de santé/les technologies médicales, la conduite autonome, les drones et la robotique.

