Actualización sobre el coronavirus (COVID-19): La FDA toma medidas para advertir y proteger a los consumidores de los desinfectantes de manos peligrosos a base de alcohol que contienen metanol

SILVER SPRING, Maryland, 2 de julio de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Como parte de sus esfuerzos continuos para proteger al público, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. (FDA, por sus siglas en inglés) está advirtiendo a los consumidores y profesionales de la salud sobre los desinfectantes de manos que contienen metanol o alcohol de madera, una sustancia que se usa a menudo para crear combustibles y anticongelantes, la cual no es un ingrediente activo aceptable para productos desinfectantes de manos y puede ser tóxica cuando se absorbe a través de la piel y mortal cuando se ingiere. La agencia ha visto un aumento en los productos desinfectantes de manos que indican en la etiqueta contener etanol (también conocido como alcohol etílico) pero que han dado resultados positivos a contaminación de metanol. Las autoridades estatales también han reportado eventos adversos recientes como ceguera, hospitalizaciones y fallecimientos de adultos y niños que han ingerido productos desinfectantes de manos contaminados con metanol.

La agencia continúa advirtiendo al público que no use productos específicos en esta lista y se está comunicando con los fabricantes y distribuidores de estos productos peligrosos para retirarlos del mercado. La FDA también continúa haciendo pruebas de calidad a los desinfectantes de manos, incluyendo pruebas a productos que ingresan al país a través de la frontera de los EE. UU., y mantiene una lista de desinfectantes de manos que han sido analizados y retirados del mercado en el sitio web de la agencia, que se actualizará continuamente a medida que se descubran productos peligrosos.

"Todos los estadounidenses deben practicar una buena higiene de manos, que incluye el uso de desinfectante de manos a base de alcohol si no hay agua y jabón disponibles. Desafortunadamente, hay algunas compañías que se aprovechan del consumo mayor de desinfectantes de manos durante la pandemia de coronavirus y ponen en riesgo la vida de los consumidores al vender productos con ingredientes peligrosos e inaceptables. Los consumidores y los proveedores de atención médica no deben usar desinfectantes de manos que contienen metanol", dijo el comisionado de la FDA, el doctor Stephen M. Hahn, MD. "La FDA sigue comprometida a trabajar con los fabricantes, productores de compuestos, juntas estatales de farmacia y el público para aumentar el suministro seguro de desinfectantes de manos a base de alcohol. Esto incluye estar continuamente alertos y tomar medidas cuando surgen problemas de calidad con los desinfectantes de manos".

En junio, la FDA advirtió a los consumidores sobre los productos fabricados por Eskbiochem, los cuales contenían metanol. Desde entonces, varios de los distribuidores de Eskbiochem han realizado retiros voluntarios y la agencia sigue recomendándole a otras compañías que retiren sus productos desinfectantes de manos.

La agencia urge a los consumidores a ser cautelosos, ya que algunos de estos productos todavía se pueden encontrar a la venta en las tiendas minoristas o en línea.

La FDA recomienda a los consumidores que dejen de usar inmediatamente estos desinfectantes de manos y que tiren la botella en un contenedor de desechos peligrosos, si está disponible, o que los eliminen según lo recomendado por su centro local de control y reciclaje de desechos. No los tire en el inodoro o vierta estos productos por el desagüe, ni los mezcle con otros líquidos.

La exposición al metanol puede provocar náuseas, vómitos, dolor de cabeza, visión borrosa, ceguera permanente, convulsiones, coma, daños permanentes en el sistema nervioso o la muerte. Aunque las personas que usan estos productos en sus manos corren el riesgo de intoxicación por metanol, los niños pequeños que ingieren accidentalmente estos productos y los adolescentes y adultos que beben estos productos como sustitutos del alcohol (etanol) tienen un mayor riesgo. Los consumidores que han estado expuestos a desinfectantes de manos que contienen metanol y experimentan síntomas deben buscar tratamiento médico inmediatamente para la posible reversión de los efectos tóxicos de la intoxicación por metanol.

Si bien, los desinfectantes de manos que contienen metanol son más peligrosos para la vida que otros, la FDA le pide a todos los consumidores no tomar ningún producto desinfectante de manos. Esto es particularmente importante para los niños, especialmente los niños pequeños, que pueden sentirse atraídos por el olor agradable o las botellas de colores brillantes. Durante la pandemia, los Centros para el Control de Envenenamiento han tenido un aumento en las llamadas por ingestión accidental de desinfectantes de manos, y es importante que los adultos mantengan estos productos fuera del alcance de los niños y controlen su uso en los niños pequeños.



No use desinfectante para manos en mascotas ni permita que las mascotas traguen desinfectante para manos. Si cree que su mascota ha comido algo potencialmente peligroso, llame a un veterinario o al centro de control de intoxicaciones para mascotas de inmediato.

Se les recuerda a los consumidores que se laven las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos, especialmente después de ir al baño; antes de comer; y después de toser, estornudar o sonarse la nariz. Si no hay agua y jabón disponibles, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. recomiendan que los consumidores usen un desinfectante de manos a base de alcohol que contenga al menos 60 por ciento de etanol.

La FDA alienta a los profesionales de la salud, a los consumidores y a los pacientes a reportar eventos adversos o problemas de calidad causados por el uso de desinfectantes de manos al programa de reportes de eventos adversos MedWatch de la FDA (proporcione a la agencia tanta información como sea posible para identificar el producto):

Llene y envíe el reporte en línea (en inglés), o

Descargue y complete el formulario en español, luego envíelo por fax al 1-800-FDA-0178.

Los consumidores, fabricantes o distribuidores que tengan preguntas para la FDA sobre los desinfectantes de manos deben enviar un correo electrónico a [email protected].

Más información:

La FDA, una agencia que es parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, protege la salud pública al asegurar la seguridad, eficacia y protección de los medicamentos humanos y veterinarios, vacunas y otros productos biológicos para el uso humano, y los dispositivos médicos. La agencia también es responsable de la seguridad del suministro de alimentos, cosméticos, suplementos alimenticios, productos que emiten radiación electrónica, y de regular los productos de tabaco en nuestra nación.

Información para los medios de comunicación: Gloria Sánchez-Contreras, 301-796-7686, [email protected]

Información al consumidor: 888-INFO-FDA

www.FDA.gov/Espanol

