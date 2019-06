Acuerdo de cooperación de Gosuncn Group y Horizon Robotics para explorar la evolución de la conducción automática

Gosuncn Group y Horizon Robotics firman un acuerdo de cooperación estratégica de IA para explorar conjuntamente la evolución de la conducción automática

SHANGHÁI, 28 de junio de 2019 /PRNewswire/ -- Durante el MWC Shanghai 2019, Gosuncn Technology Group Co., Ltd., un proveedor líder de soluciones de comunicaciones conectadas inteligentes, ha anunciado una cooperación estratégica con Beijing Horizon Robotics Technology Co., Ltd., un proveedor líder de soluciones de inteligencia artificial. Ambas partes se han convertido en socios globales de inteligencia artificial y trabajaran de manera conjunta en la investigación tecnológica, el desarrollo de productos y el marketing de Advanced Driver Assistance System (ADAS), Driver Behavior Monitoring System (DMS), la cabina de mando de IA, técnicas de conducción automática, etc., basándose en 5G/V2X e IA.

En el evento de la firma, Kan Yulun, vicepresidente de Gosuncn Group y CEO de GosuncnWelink, y Zhang Hongzhi, Director General de la Unidad de negocio de Vehículos conectados de Horizon Robotics estuvieron presentes y firmaron el acuerdo de cooperación estratégica.

Gosuncn cuenta con más de diez años de experiencia en el mercado y brinda comunicación segura y fiable a millones de vehículos en China, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Italia, Malasia y otros países. Los productos OBD 4G de Gosuncn han pasado la prueba de compatibilidad en más de 9000 modelos de vehículos y encabeza el ranking de envíos globales; uno de sus productos OBU ha distribuido más de un millón de unidades; los productos T-box para fabricantes de equipos originales se aplican a docenas de modelos de vehículos de producción en serie; ha lanzado conjuntamente el plan de producción en serie 5G + C-V2X con Geely, Qualcomm, etc.

La tecnología de IA de Horizon Robotics se ha utilizado ampliamente en la conducción inteligente, la seguridad y otros sectores. Horizon Robotics puede proporcionar chips de IA de vanguardia con una rentabilidad ultraalta, una eficiencia de consumo de energía máxima, una cadena de herramientas abierta, ejemplos de modelos de algoritmos ricos y amplios servicios de habilitación.

En el campo de la conducción inteligente, la cooperación entre Gosuncn y Horizon Robotics ha dado resultados fructíferos: La nueva generación del módulo inteligente LTE Cat.6 GM620S de Gosuncn, que integraba los algoritmos de IA ADAS y DMS de Horizon Robotics, se ha aplicado a los terminales montados en vehículos de fabricantes chinos reconocidos. GM620S ha integrado un procesador de alto rendimiento, comunicaciones móviles de alta velocidad, SO inteligente, arquitectura de seguridad, algoritmos de IA y capacidad de procesamiento de códecs de vídeo HD 4K, puede tratar entrada de vídeo HD multiplex en tiempo real así como analizar y presentar mediante una optimización profunda de la arquitectura subyacente para implantar la aplicación en varios escenarios, incluida la seguridad activa del automóvil, la supervisión del comportamiento del conductor, el análisis del comportamiento de la conducción y la gestión de flota, etc.

En el futuro, Gosuncn y Horizon Robotics trabajarán juntos para brindar una nueva experiencia de aplicaciones de conducción inteligentes a los clientes de todo el mundo.



