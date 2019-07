Acuerdo entre MediBeacon y Huadong Medicine de inversión y comercialización exclusiva en Gran China

- MediBeacon llega a un acuerdo con Huadong Medicine de inversión y comercialización exclusiva en la región de Gran China por 30 millones de USD

MediBeacon y Huadong Medicine colaborarán para conseguir la aprobación normativa de la cartera completa de activos de MediBeacon en la región de Gran China

SAN LUIS, 31 de julio de 2019 /PRNewswire/ -- MediBeacon Inc., cuyo mayor accionista es Pansend Life Sciences, una filial de HC2 Holdings, Inc. (NYSE MKT: HCHC), ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo definitivo con Huadong Medicine, una sociedad cotizada en la bolsa de valores de Shenzhen. El acuerdo brindará derechos exclusivos a la cartera de activos de MediBeacon en la región de Gran China. Huadong Medicine se encargará de financiar los ensayos clínicos y las actividades comerciales y normativas en 25 países asiáticos, entre ellos la región de Gran China (China continental de la República Popular de China, Hong Kong, Macao, Taiwan), Tailandia, Vietnam, Indonesia, Filipinas y Singapur.

El sistema de medición transdérmica de la velocidad de filtración glomerular (TGFR, por su sigla en inglés) de MediBeacon está listo para empezar su ensayo pivotal en EE.UU. y Europa. El TGFR se ha concebido para medir el funcionamiento renal en el punto de atención sanitaria, sin necesidad de tomar muestras de sangre ni de orina. En 2018 la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por su sigla en inglés) estadounidense concedió la denominación de producto sanitario decisivo al TGFR.1 Los agentes y productos sanitarios de MediBeacon no han recibido autorización ni el visto bueno para su uso en seres humanos por parte de ninguna autoridad sanitaria.

Se estima que el 10,8 % de la población china sufre nefropatías crónicas.2 Las nefropatías constituyen una "epidemia oculta" que afecta a más de 850 millones personas en todo el mundo.3 La capacidad de medir la velocidad de filtración glomerular resulta de gran interés clínico, sobre todo en pacientes que presentan alguna nefropatía o corren el riesgo de padecerla.

El acuerdo alcanzado prevé que MediBeacon reciba un pago inicial en acciones de 15 millones de USD con una valoración pre-money de 300 millones de USD y un segundo pago en acciones de 15 millones de USD una vez que se obtenga la aprobación para el TGFR de la FDA estadounidense con una valoración pre-money de 400 millones de USD. Huadong Medicine financiará todas las actividades comerciales y normativas en la región de Gran China y un número seleccionado de países asiáticos. Asimismo, MediBeacon recibirá pagos de cánones sobre las ventas netas en los países especificados.

Steve Hanley, consejero delegado y cofundador de MediBeacon, afirmó: "Estamos sumamente satisfechos de asociarnos con Huadong Medicine en la región de Gran China. Huadong cuenta con más de 6.500 representantes que cubren todas las áreas clave de China, entre ellas una presencia esencial en la comunidad de la nefrología. Como una de las empresas farmacéuticas líderes en China, creemos que son el socio perfecto para fomentar la adopción por el mercado de nuestra línea de productos".

Como parte de esta transacción, el Doctor Richard B. Dorshow, director científico y cofundador de MediBeacon Inc., asumirá el papel de asesor científico especial de Huadong Medicine.

La plataforma de agentes fluorescentes de MediBeacon para el seguimiento fisiológico tiene aplicaciones importantes fuera del campo de la salud renal. El sistema de permeabilidad gastrointestinal transdérmica ha recibido varias ayudas de la Bill & Melinda Gates Foundation. Además, la empresa acaba de finalizar estudios preclínicos iniciales para evaluar el uso de sus agentes en el diagnóstico por imágenes de la vasculatura ocular.

Acerca de MediBeacon Inc.

La misión de MediBeacon consiste en comercializar agentes biocompatibles de diagnóstico óptico para el seguimiento fisiológico, la orientación quirúrgica y la realización de pruebas de imagen en estados patológicos de la población humana. Varios conceptos de producto en estos campos se contienen en la propiedad intelectual de MediBeacon. La cartera de MediBeacon incluye un sistema de función renal que usa el sensor de piel óptico combinado con el agente de seguimiento fluorescente propio que brilla en presencia de luz. Dicho sistema, que se está estudiando en ensayos efectuados en seres humanos, se ha concebido para facilitar una medición clínicamente práctica del funcionamiento renal del paciente en el mismo punto de atención sanitaria. Para obtener más información sobre MediBeacon, visite www.medibeacon.com

Acerca de HC2 Holdings, Inc.

HC2 Holdings, Inc. es una compañía de holding diversificado cotizada en bolsa (NYSE MKT:HCHC), que busca adquirir y hacer crecer empresas atractivas que generen un flujo de efectivo libre sostenible y retornos atractivos para maximizar el valor de todos los accionistas. HC2 tiene un diverso abanico de filiales operativas en un amplio conjunto de industrias, entre ellas, fabricación, servicios marinos, servicios públicos, telecomunicaciones, ciencias de la vida, seguros y otros. De dichas filiales de HC2, las mayores son DBM Global Inc., familia de empresas que presta servicios de construcción de estructuras y acero totalmente integrados, y Global Marine Systems Limited, uno de los principales prestadores de servicios subacuáticos y de ingeniería para cables submarinos. HC2, fundada en 1994, tiene su sede en la ciudad de Nueva York (estado de Nueva York). Para obtener más información sobre HC2 y sus empresas de cartera, visite www.hc2.com

Acerca de Huadong Medicine Co., Ltd.

Huadong Medicine Co., Ltd., fundada en 1993, se especializa en la producción y venta de antibióticos, medicinas de patente china, fármacos sintéticos y fármacos fabricados mediante técnicas genéticas, al igual que el comercio mayorista de medicinas chinas y occidentales, hierbas medicinales chinas y aparatos e instrumentos médicos. Durante muchos años de actividad, Huadong ha desarrollado una posición privilegiada en un mercado competitivo con su amplia cartera de productos, sólidas capacidades comerciales y reconocidas marcas en los campos de las nefropatías, trasplante de órganos, diabetes, trastornos gastrointestinales y quirófanos. La empresa es una sociedad farmacéutica cotizada global de gran tamaño dedicada a la I+D, fabricación, distribución, ventas y logística farmacéuticos y asume la labor de almacenamiento de fármacos especiales para gobiernos estatales, provinciales y municipales. En diciembre de 1999 la empresa colocó con éxito 50 millones de acciones de Clase A en la bolsa de valores de Shenzhen. (Símbolo de las acciones: Huadong Medicine; código de las acciones: 000963). En la actualidad, el capital social de la empresa suma 14,58 millones de yuanes. La empresa y sus filiales principales tienen más de 8.000 empleados. En 2017 los ingresos de explotación de la empresa alcanzaron 27.832 millones de yuanes. El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas cotizadas fue de 1.480 millones de yuanes. Para obtener más información sobre Huadong Medicine, visite www.eastchinapharm.com

1 Datos en archivo. MediBeacon Inc., San Luis, (Missouri).

2 "Prevalence of chronic kidney disease in China: a cross-sectional survey", Zhang L. et al, Lancet. 2012 Mar 3;379(9818):815-22. doi: 10.1016/S0140-6736(12)60033-6.

3 Comunicado de prensa conjunto, 27 de junio de 2018, "The hidden epidemic: Worldwide, over 850 million people suffer from kidney diseases", American Society of Nephrology – ASN (https://www.asn-online.org), ERA-EDTA (http://web.era-edta.org) y ISN (https://www.theisn.org).

