Aculab lance VoiSentry, un nouveau système de vérification biométrique du locuteur

MILTON KEYNES, Angleterre, July 31, 2018 /PRNewswire/ --

Ajoutez des solutions d'authentification vocale à n'importe quelle application professionnelle

Aculab, fournisseur mondial d'API de développement pour la voix, le fax, la parole et les SMS, a le plaisir d'annoncer le lancement de son système de vérification biométrique du locuteur.

Ce système signé Aculab est conçu pour permettre à ses clients d'ajouter des solutions d'authentification vocale à n'importe quelle application professionnelle. VoiSentry donnera aux entreprises la possibilité d'ajouter rapidement et à moindre coût des fonctionnalités de vérification des locuteurs à leurs applications, que ce soit sur un site ou pour une mise à disposition sur le cloud. Ainsi, les entreprises qui utilisent de telles solutions pourront remplacer ces processus de vérification d'identité coûteux, fastidieux et frustrants, semblables à ceux dignes de l'inquisition, en toute simplicité en permettant à leurs clients de s'authentifier à la voix.

« Quel que soit le canal choisi pour interagir avec le client, les utilisateurs veulent une expérience discrète et intuitive sans avoir à faire de compromis sur la sécurité. Toutefois, dans tous les secteurs du marché, les entreprises doivent rivaliser en termes d'interaction, tout en remplissant l'obligation supérieure qui consiste à fournir les plus hauts niveaux de sécurité d'accès aux données d'utilisateurs, aux comptes et aux services. Avec des impératifs aussi importants, les entreprises n'ont jamais eu autant besoin de solutions leur permettant de s'attaquer de manière proactive aux problèmes », déclare David Samuel, directeur général d'Aculab.

« VoiSentry est conçue comme un système évolutif de vérification du locuteur, simple à installer et à intégrer, qui peut être déployé sur la plateforme client de votre choix », explique Ian Colville, chef produit chez Aculab. « L'interaction avec le système Aculab se fait via l'API VoiSentry, ce qui facilite l'intégration à toute solution IVR, à tout self-service ou centre de contacts.

VoiSentry est destinée aux processus d'inscription et de vérification automatique. Il s'agit d'une solution parée pour répondre aux besoins de chaque entreprise. Cela signifie que chaque société peut facilement fournir des services uniques à chaque client, avec un retour sur investissement sur tout une série de critères, ce qui constitue l'essence même de la prestation de services basée sur le cloud », précise M. Colville.

Pour les développeurs de solutions ou les prestataires offrant des services à plusieurs clients, VoiSentry est une option idéale. Une solution pour un centre de contacts gérant plusieurs locataires peut par exemple proposer la vérification du locuteur comme fonction de sécurité pour l'interaction client, de manière simple et pratique, à différentes entreprises, et chacune selon ses besoins. Chaque entreprise dispose d'un contrôle complet et indépendant sur la création des ensembles de données par rapport auxquels les tentatives d'inscription et de vérification des utilisateurs sont effectuées.

Hautement évolutive, avec prise en charge de l'authentification multi-facteurs, et dotée de fonctionnalités innovantes de résilience et d'une base de données, VoiSentry est disponible dès maintenant. Pour explorer le système, cliquez ici ou pour plus d'information, contactez Aculab.

À propos d'Aculab

Aculab est une entreprise innovante qui propose une technologie de déploiement éprouvée pour toutes les applications liées aux télécommunications. Sa large gamme d'API répond aux besoins évolutifs des systèmes automatisés et interactifs, qu'ils soient sur site, hébergés par un centre de données ou basés sur le cloud.

Aculab propose des API de développement pour la voix, les données, le fax, la parole et les SMS, sur des plateformes matérielles, logicielles et basées sur le cloud, offrant aux utilisateurs le choix entre des investissements en capital et des solutions rentables payables proportionnellement à l'utilisation.

Grâce à de nombreuses années d'expérience, plus de 1 000 clients dans plus de 80 pays du monde, notamment des développeurs, des intégrateurs et des prestataires de services ont adopté la technologie d'Aculab pour l'appliquer à tout un éventail de services et de solutions stratégiques.

Aculab possède un bureau aux États-Unis et son siège social est situé à Milton Keynes, au Royaume-Uni.

http://www.aculab.com