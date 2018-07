Aculab lancia il nuovo sistema di controllo vocale biometrico VoiSentry

MILTON KEYNES, Inghilterra, July 31, 2018 /PRNewswire/ --

Aggiunta di soluzioni di riconoscimento vocale a qualsiasi applicazione commerciale

Aculab, un fornitore globale di API di sviluppo per voce, fax, funzioni vocali ed SMS, è lieta di annunciare il lancio del sistema di controllo vocale biometrico.

Il sistema biometrico vocale di Aculab è pensato per consentire ai clienti di aggiungere soluzioni di riconoscimento vocale a qualsiasi applicazione commerciale. VoiSentry darà alle aziende la possibilità di aggiungere in modo rapido ed economico la funzione di riconoscimento vocale alle loro applicazioni, sia on-site che basate su cloud. Di conseguenza, le aziende che utilizzano tali soluzioni saranno in grado di sostituire processi di verifica dell'identità in stile inquisizione che sono costosi, lunghi e scoraggianti con un sistema che consente ai clienti il riconoscimento semplicemente vocale.

"Indipendentemente dal canale di interazione del cliente, gli utenti desiderano un'esperienza discreta e intuitiva senza compromettere la sicurezza. Allo stesso tempo, in tutti i settori di mercato, le aziende devono competere in termini di tale interazione, rispettando l'obbligo generale di fornire i più alti livelli di sicurezza per l'accesso a dati utente, conti e servizi. Con tali obblighi stringenti, le aziende hanno più che mai la necessità di soluzioni che consentano loro di affrontare i problemi in modo attivo", ha affermato David Samuel, Managing Director di Aculab.

"VoiSentry è pensato come un sistema di controllo vocale scalabile che è semplice da installare e integrare, e può essere implementato sulle piattaforme a scelta dei clienti", ha dichiarato Ian Colville, Product Manager di Aculab. "L'interazione con il sistema di Aculab avviene mediante l'API VoiSentry che consente una facile integrazione con qualsiasi soluzione IVR, self-service o centro di contatto".

VoiSentry è impegnata nell'arruolamento e la verifica, rendendo la soluzione completamente in grado di soddisfare le singole necessità delle aziende. Questo significa che è possibile attivare facilmente i servizi unici da fornire sulla base del cliente, con un ritorno dell'investimento su diversi parametri, che è l'essenza della fornitura di servizi basati su cloud", ha aggiunto Colville.

Per i fornitori o sviluppatori di soluzioni che offrono servizi a più clienti, VoiSentry rappresenta la scelta ideale. Una soluzione con centro di contatto multi-tenant, ad esempio, può offrire un controllo vocale come una funzione di sicurezza per l'interazione con il cliente, semplice e conveniente, alle singole aziende, ciascuna in base alle sue necessità. Ogni azienda ha un controllo indipendente e completo sulla creazione di set di dati contro cui le iscrizioni degli utenti e i tentativi di verifica sono eseguiti.

Con un riconoscimento altamente scalabile, utile e multifattore, e con una resilienza innovativa e funzioni del database, VoiSentry è adesso disponibile. Per esplorare il sistema, cliccare qui o per qualsiasi altra informazione, contattare Aculab.

Informazioni su Aculab

Aculab è un'azienda innovativa che offre una tecnologia collaudata di implementazione per qualsiasi applicazione relativa alle telecomunicazioni. La vasta gamma di API si adatta alle esigenze in evoluzione dei sistemi automatizzati e interattivi, sia quelli on-site che basati su cloud od ospitati su centro dati.

Aculab offre API di sviluppo per voce, dati, fax, funzioni vocali ed SMS, su piattaforme hardware, software e basate su cloud, dando agli utenti la scelta tra investimento di capitale e soluzioni vantaggiose e alternative "pay as you go".

Molti anni di esperienza nel guidare il successo dei clienti ha portato a oltre 1.000 clienti, in più di 80 Paesi in tutto il mondo, tra cui sviluppatori, integratori e fornitori di servizio, adottando la tecnologia di Aculab per una vasta gamma di servizi e soluzioni cruciali per le aziende.

Aculab ha un ufficio negli Stati Uniti, mentre la sede centrale si trova a Milton Keynes, nel Regno Unito.

http://www.aculab.com