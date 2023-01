Acura amplía su apoyo a la comunidad del cine independiente en el Festival de Cine de Sundance y anuncia la programación de Sundance del 20 al 23 de enero

Acura ofrece la mayor presencia en Sundance de la historia para impulsar a los artistas independientes y las voces subrepresentadas en el cine

TORRANCE, California, 18 de enero de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Como reflejo de su herencia como una marca desafiante, Acura se dirige a Park City como el vehículo oficial y el patrocinador principal del Festival de Cine de Sundance 2023, con el compromiso de apoyar a los artistas emergentes y a las voces subrepresentadas en el cine. Los esfuerzos de la marca cobrarán vida a través de alianzas de programación atractivas y el espíritu independiente de los cineastas de Sundance, cuyo pensamiento innovador y poder de la narración imaginativa estarán en plena exhibición. Este año, Acura pondrá de manifiesto su dedicación a destacar a organizaciones afines como la NAACP, The Latinx House, Outfest, la Latino Filmmaker's Network y un panel de discusión de DEI con Prime Video/IMDb, al ofrecer una plataforma para que los socios creativos den a conocer iniciativas importantes.

Aspectos destacados de la programación de Acura en el Festival de Cine de Sundance 2023

Para 2023, la presencia de Acura en el Festival ahora incluye dos locaciones y ofrece programación de entretenimiento desde el día hasta la noche. El Acura Festival Village y el nuevo e interactivo Acura Energy Lab organizarán entrevistas, paneles y fiestas de estreno con importantes actores, escritores y directores, y ofrecerán presentaciones musicales en vivo. Los invitados también podrán conocer el recién debutado New World de Acura. Campaña de marketing de marca Same Energy: un viaje rápido por el multiverso de Acura, que destaca su línea de desempeño diseñado con precisión y su futuro totalmente eléctrico en ambas locaciones. Además, la sensación del R&B Emotional Oranges se presentará en el Acura Energy Stage el viernes 20 de enero y Adrian Quesada de los Black Pumas ofrecerá un programa especial de DJ esa misma noche. DJ Cardi de Miami deleitará a los asistentes al festival con música en vivo durante el primer fin de semana como el DJ residente de Acura.

Como patrocinador principal del Festival de Cine de Sundance 2023, los SUV de alto rendimiento MDX 2023 y MDX Type S servirán como vehículo oficial del Festival. Más de 100 SUV de Acura transportarán cineastas, talentos, miembros del jurado y personal del Sundance Institute durante el Festival. Además, la línea completa de rendimiento de Acura estará en exhibición en Park City, incluyendo el Acura Precision EV Concept totalmente eléctrico que anticipa el estilo del Acura ZDX 2024 y ZDX Type S con cero emisiones, el nuevo compacto deportivo Integra 2023 y los modelos Type S, incluido el TLX Type S PMC Edition. El año 2023 marca 13 años consecutivos de Acura como vehículo oficial y patrocinador principal del Festival de Cine de Sundance.

Dónde encontrar a Acura en Sundance

En el Acura Energy Stage del Acura Festival Village, donde los invitados disfrutarán música en vivo, DJ y refrescos de las 4 a las 6 p. m., todos los días, cortesía de White Claw. Artistas, cineastas y asistentes al festival experimentarán instalaciones digitales y disfrutarán bebidas calientes para abrigarse de las 12 a las 6 p. m., cortesía de Acura. La nueva segunda locación de la marca, el Acura Energy Lab, es una experiencia llena de estímulos visuales que presenta el New World de Acura. La campaña de marketing de marca Same Energy. que incluye una instalación interactiva única de Mattaniah Aytenfsu (@muhtanya), una ingeniera de diseño viral que mezcla el arte con la tecnología y se presenta como conductora de rendimiento en la nueva campaña de Acura. Todos los días habrá refrigerios disponibles desde las 4 hasta las 6 p. m., cortesía de Rabbit Hole Distillery.

Este año, Acura vuelve a organizar The IMDb Studio en Acura Festival Village, donde IMDb conducirá entrevistas exclusivas con importantes actores, escritores y directores que servirán como la piedra angular de la cobertura del Festival de Cine de Sundance a cargo de IMDb.

Acura también es un orgulloso patrocinador de los premios U.S. Dramatic & U.S. Documentary Audience Awards y de The Vanguard Awards, que reconocen a los cineastas que han mostrado excelencia en sus respectivas categorías.

El Acura Festival Village está ubicado en Swede Alley en 5th St. (480 Swede Alley). Horario de atención: viernes 20 de enero a lunes 23 de enero de 12 a 6 p. m. (sujeto a cambio). El Acura Energy Lab estará ubicado en 364 Main Street y estará abierto al público desde las 12 hasta las 6 p. m. (sujeto a cambio).

Calendario 2023 de programación de Acura en Sundance

Viernes 20 de enero

10 a. m. - 4 p. m. - SOLO CON INVITACIÓN - The IMDb Studio en Acura Festival Village

Las puertas se abren a las 12 p. m. (Acura Festival Village y Acura Energy Lab)

De 2:30 a 3:30 p. m.- Panel "Authentically Successful" (Auténticamente exitoso) de IMDb y Prime Video (Acura Festival Village)

Un debate entre los líderes de la comunidad que están allanando el camino para producciones auténticas e inclusivas. Entre los panelistas se encuentran Alex Schmider , director de representación transgénero de GLAAD; Andria Wilson Mirza , directora de ReFrame; Crystal Echo Hawk , fundadora y directora ejecutiva de IllumiNative; Kyle Bowser , vicepresidente sénior de NAACP Hollywood Bureau; y Nic Novicki , fundador del Easterseals Disability Film Challenge. El panel será moderado por Latasha Gillespie , directora global de Diversidad, Equidad, Inclusión y Accesibilidad en Amazon Studios y Prime Video, con una presentación de Nikki Santoro , directora de operaciones de IMDb.

, director de representación transgénero de GLAAD; , directora de ReFrame; , fundadora y directora ejecutiva de IllumiNative; , vicepresidente sénior de NAACP Hollywood Bureau; y , fundador del Easterseals Disability Film Challenge. El panel será moderado por , directora global de Diversidad, Equidad, Inclusión y Accesibilidad en Amazon Studios y Prime Video, con una presentación de , directora de operaciones de IMDb. 4 - 6 p. m. - PRIVADO Evento de Networking de IMDb y Prime Video (Acura Energy Lab)

Después del panel Authentically Successful en Acura Festival Village, Acura será anfitrión de Prime Video, IMDb y las organizaciones participantes en un evento privado de networking en el Energy Lab.

en Acura Festival Village, Acura será anfitrión de Prime Video, IMDb y las organizaciones participantes en un evento privado de networking en el Energy Lab. 4 - 6 p. m. - Acura Hours (Acura Energy Stage)

Abierto al público, Acura Hours ofrece a los asistentes al Festival un lugar para recargarse y conectarse con otros asistentes. Los invitados disfrutarán la música en vivo del artista residente de Acura, DJ Cardi, y refrescos de cortesía de White Claw.

7:30 - 10:00 p. m. - Adrian Quesada DJ Set y concierto musical de Emotional Oranges (Acura Energy Stage en Acura Festival Village)

11:00 p. m. a 4:00 a. m. - SOLO CON INVITACIÓN: TAO Park City con una presentación especial de Diplo

Como el vehículo oficial de TAO Park City, Acura transportará a los asistentes VIP a la fiesta posterior anual de Tao Group Hospitality.

Sábado 21 de enero

10 a. m. - 4 p. m. - SOLO CON INVITACIÓN - The IMDb Studio en Acura Festival Village

Las puertas se abren a las 12 p. m. (Acura Festival Village y Acura Energy Lab)

12 - 3 p. m. - The Outfest Outpost en Acura Festival Village (Acura Festival Village)

12 - 1:15 p. m.: Recepción, bienvenida y presentaciones de la junta y el personal de Outfest



1:15 - 1:30 p. m.: Charla con Readyset X D. Smith "Subverting Marginalization: How We Tell Our Own Stories" (Subvertir la marginación: cómo contamos nuestras propias historias)



Las oradoras incluyen: Y-Vonne Hutchinson, directora ejecutiva de Ready Set, y D. Smith, productora de música dos veces nominada al Grammy



1:30 - 2:15 p. m.: Panel - The Road to Abundance: From Sundance and Outfest to the Oscars



Los panelistas, moderados por Martine McDonald , directora de Desarrollo de Artistas de Outfest, son: Dania Bdeir , Warsha ; Jen Rainin , Holding Moses ; Chester Algernal Gordon, The Inspection ; Zackary Drucker , The Stroll ; Roger Ross Williams , Cassandro ; y Saim Sadiq, Joyland

, directora de Desarrollo de Artistas de Outfest, son: , ; , ; Chester Algernal Gordon, ; , ; , ; y Saim Sadiq,

2:15 - 2:55 p. m.: Mesa redonda de actores LGBTQIA+ del Outfest



Los oradores incluyen: Zoe Terakes, Talk to Me; Lio Mehiel, Mutt; Travina Springer, To Live and Die and Live; y mucho más que se anunciará.

4 - 6 p. m. - Acura Hours (Acura Energy Lab)

; , ; , ; y mucho más que se anunciará. 4 - 6 p. m. - Acura Hours (Acura Energy Lab)

Abierto al público, Acura Hours ofrece a los asistentes al Festival un lugar para recargarse y conectarse con otros asistentes. Los invitados disfrutarán la música en vivo del artista residente de Acura, DJ Cardi, y refrescos de cortesía de Rabbit Hole Distillery (Acura Energy Lab).

6 - 8. p. m. - PRIVADO Theater Camp Fiesta de estreno (Acura Festival Village)

Acura presentará la fiesta oficial de estreno para Theater Camp , la nueva película de Molly Gordon y Nick Lieberman que sigue al excéntrico personal de un destartalado campamento de teatro en el norte del estado de Nueva York . Producida por PictureStart, Topic Studios y Gloria Sanchez Productions.

, la nueva película de y que sigue al excéntrico personal de un destartalado campamento de teatro en el norte del estado de . Producida por PictureStart, Topic Studios y Gloria Sanchez Productions. 11 p. m. – 4 a. m. - SOLO CON INVITACIÓN – TAO Park City con la presentación especial de Mel Debarge y Rachel Winters

Como el vehículo oficial de TAO Park City, Acura transportará a los asistentes VIP a la fiesta posterior anual de Tao Group Hospitality.

Domingo 22 de enero

10 a. m. - 4 p. m. - SOLO CON INVITACIÓN - The IMDb Studio en Acura Festival Village

Las puertas se abren a las 12 p. m. (Acura Festival Village y Acura Energy Lab)

1:30 - 3 p. m. - PRIVADO Panel WSJ y Evento de Networking (Acura Energy Lab)

El panel de discusión Environmentalism On Screen presentará una conversación con Erich Schwartzel , reportero de entretenimiento de The Wall Street Journal; Matthieu Rytz , director del documental Deep Rising; y Elaine McMillion Sheldon , directora del documental King Coal , cuyo trabajo explora el tema de la preservación y cómo el mundo lidia con el futuro de la energía.

presentará una conversación con , reportero de entretenimiento de The Wall Street Journal; , director del documental y , directora del documental , cuyo trabajo explora el tema de la preservación y cómo el mundo lidia con el futuro de la energía. 4 - 6 p. m. - Acura Hours (Acura Energy Lab)

Abierto al público, Acura Hours ofrece a los asistentes al Festival un lugar para recargarse y conectarse con otros asistentes. Los invitados disfrutarán la música en vivo del artista residente de Acura, DJ Cardi, y refrescos de cortesía de Rabbit Hole Distillery.

4 - 6 p. m. - PRIVADO - The Latinx House presenta Going Varsity in Mariachi Fiesta de estreno (Acura Festival Village)

Acura será sede de la fiesta oficial de estreno de Going Varsity in Mariachi, presentada por The Latinx House. En el auditorio de una escuela secundaria del sur de Texas , suenan las trompetas, retumban las gruesas cuerdas del guitarrón y las cerdas del arco del violín chasquean y se balancean salvajemente en el aire. Este es el mundo del mariachi escolar competitivo. Producido por James Lawler y Julia Pontecorvo (Osmosis Films), y Luis A. Miranda, Jr. (Embeleco Unlimited).

Lunes 23 de enero

10 a. m. - 4 p. m. - SOLO CON INVITACIÓN - The IMDb Studio en Acura Festival Village

Las puertas se abren a las 12 p. m. (Acura Festival Village y Acura Energy Lab)

12 - 1 p. m. - Panel para los medios NAACP Black Equity in Mainstream (Acura Festival Village)

El panel se centrará en las contribuciones culturales generadas por la comunidad afroamericana y explorará si los creadores de esos valiosos activos tienen intereses en los resultados comerciales derivados de su explotación "masiva". Los panelistas, moderados por Kyle Bowser , vicepresidente sénior de NAACP Hollywood Bureau, incluyen a: Trovon Williams , vicepresidente sénior de Marketing y Comunicaciones de NAACP; Kenya Parham , estratega cultural de The Legacy Firm, Inc.; y Brian Walker , director ejecutivo de Picture Motion.

, vicepresidente sénior de NAACP Hollywood Bureau, incluyen a: , vicepresidente sénior de Marketing y Comunicaciones de NAACP; , estratega cultural de The Legacy Firm, Inc.; y , director ejecutivo de Picture Motion. 2 - 4 p. m. - Paneles de Latino Filmmakers Network (Acura Festival Village)

2 - 2:45 p. m. "Our Road to the Sundance Film Festival" ( Nuestro camino hacia el Festival de Cine de Sundance )



Una conversación sincera que celebra a algunos de los cineastas y sus películas en el Festival de Cine de Sundance de este año. Este panel lo inspirará a llevar a cabo sus proyectos, sin importar los obstáculos.

este año. Este panel lo inspirará a llevar a cabo sus proyectos, sin importar los obstáculos.

3 - 4 p. m. "Funding and Distribution for Your Films" (Financiamiento y distribución de tus películas)



Un profundo panel de discusión con profesionales de la industria sobre las fuentes de financiamiento y las vías de distribución de las películas independientes en el siglo XXI.

4:30 - 7 p. m. - Acura Hours (Acura Energy Stage)

Abierto al público, Acura Hours ofrece a los asistentes al Festival un lugar para recargarse y conectarse con otros asistentes. Los invitados disfrutarán la música en vivo del artista residente de Acura, DJ Cardi, y refrescos de cortesía de White Claw.

Martes 24 de enero

6:30 - 9 p. m. - PRIVADO - Celebración de la competencia de largometrajes del Festival de Cine de Sundance (Acura Festival Village)

Acerca de Acura

Acura es una marca de automóviles líder que brinda desempeño diseñado con precisión (Precision Crafted Performance); un compromiso con el estilo expresivo, el alto desempeño y la ingeniería innovadora, todo esto partiendo de una base de calidad y confiabilidad. La línea Acura cuenta actualmente con cuatro modelos distintivos: el compacto deportivo Integra de última generación, el sedán deportivo TLX, los vehículos utilitarios deportivos RDX y MDX, junto con las variantes Type S de alto rendimiento. El primer modelo totalmente eléctrico de Acura será un SUV, el ZDX y el ZDX Type S, y llegará en 2024. Todos los vehículos Acura que se venden en los Estados Unidos se fabrican con piezas de origen nacional e importadas.

