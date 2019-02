Acura celebra los 30 años desde el debut del superauto icónico NSX

A la discusión del panel se unen Jon Ikeda, vicepresidente y gerente general de Acura, cuya carrera de 28 años en Acura fue catalizada por el lanzamiento del NSX, y Csaba Csere, ex director editorial de la revista Car and Driver, que asistió a la revelación de 1989 y estuvo entre los primeros periodistas en manejar el NSX original y el de segunda generación.

Lanzado conjuntamente con el Salón del Automóvil de Chicago, Acura ha publicado un nuevo video con imágenes retrospectivas de un NSX de producción en serie de un primer año modelo (1991) y un NSX actual (2019), junto con imágenes nunca antes vistas del estreno del NS-X Concepto original.

Innovador

Desde su debut, el NSX ha causado una impresión indeleble en el mundo de los autos exóticos y los superautos. Su construcción totalmente de aluminio y su motor VTEC V6 de 270 caballos fueron lo más exótico disponible en ese momento, pero su cabina ergonómica, con una comodidad convencional, y su comportamiento gentil en la vía son marcadamente opuestos a autos exóticos europeos contemporáneos.

"Antes del NSX, siempre se suponía que el rendimiento del superauto cobraba un precio a la comodidad del interior y a la capacidad de manejo cotidiana", dijo Jon Ikeda. "El NSX ha roto esas nociones, y ha elevado el nivel de exigencia de cualquier otro fabricante de autos exóticos y superautos. Los efectos todavía se sienten hoy. El NSX fue una gran inspiración y una de las principales razones por las que me sentí atraído a unirme a Acura, hace casi 30 años".

Al igual que su predecesor, el NSX de segunda generación de hoy incorpora una tecnología innovadora. El Acura NSX es el único superauto hecho en los Estados Unidos, y el único que utiliza motores eléctricos para mejorar cada elemento del rendimiento dinámico, combinando fluidamente el Sport Hybrid Super Handling All-Wheel Drive™ (Tracción en las Cuatro Ruedas con Super Manejo Deportivo Híbrido) de tres motores con un motor V6 central a la medida con doble turbocompresor, para suministrar una gama sin paralelo de experiencias de manejo, desde el modo Quiet totalmente eléctrico hasta lo último en capacidad hasta el límite del modo Track.

Acura NSX: ¿sabía que?

Raíces del NS-X

Honda I+D en Japón dio los primeros pasos hacia lo que se convertiría en el NSX de primera generación en enero de 1984 con una investigación básica sobre un nuevo sistema de tracción distinto al tipo de vehículo "FF" (motor delantero/tracción delantera) que había sostenido el éxito de Honda con modelos icónicos como el Civic, el Accord y el Acura Integra.

Un año antes, Honda había regresado a las carreras de Fórmula 1 y sus ingenieros estaban entusiasmados con las perspectivas de crear un auto deportivo que exhibiera el arraigado espíritu de carreras de la compañía y sus capacidades de ingeniería y un diseño de alto rendimiento. El equipo de I+D también había sido contactado varias veces por el grupo en American Honda que estaba planeando el lanzamiento de la marca Acura, indicando su interés en un auto deportivo supremo para la nueva línea.

El foco de la investigación era un formato de motor central bajo el piso con tracción trasera (UMR) que pudiera combinar una mayor eficiencia en el diseño y equipo interior, junto con las características deportivas asociadas con la tracción trasera. Fue la primera experiencia de Honda diseñando un automóvil de pasajeros con el motor en la mitad trasera del vehículo. En febrero de 1984, el equipo de desarrollo creó un vehículo UMR de prueba usando un Honda City de primera generación.

El desarrollo formal de lo que se convertiría en el Acura NSX comenzó en el otoño de 1985. Más información aquí.

Un motor ruge, y se producen cambios

El prototipo del NS-X Concepto presentado en el hotel Drake, en Chicago, en febrero de 1989 era en general más corto que el vehículo final de producción en serie, con una distancia entre los ejes más corta y menos saliente delantero y trasero. La evolución del diseño, del prototipo a la producción, sería impactada por un cambio tardío a la especificación del motor, del V6 SOHC del prototipo, compartido con el sedán Acura Legend, hasta el V6 DOHC a la medida del NSX de producción en serie, con un tren de válvulas VTEC.

Antes de la conferencia de prensa, el presidente de Honda Motor Co., Ltd., Tadashi Kume, decidió inesperadamente encender el motor del prototipo, un ruido que se pudo oír en un salón adyacente donde un fabricante rival de autos estaba llevando a cabo su propia conferencia de prensa. Mientras el ruido atraía la atención de los periodistas, Kume se dirigió al equipo de ingeniería del NSX y preguntó por qué el NS-X Concepto no usaba la nueva tecnología VTEC que se había desarrollado recientemente en I+D. Cuando le respondieron que solo se había planeado para la aplicación de un motor de 4 cilindros, Kume exigió al equipo que hiciera un diseño V6 VTEC.

El equipo de ingeniería recibió una información similar de un grupo de importantes periodistas entusiastas del sector del automóvil que asistían a un evento de manejo "super largo" en el Centro de I+D Tochigi de Honda, antes del debut del prototipo en el Salón del Automóvil de Chicago. Entre ellos estaban importantes probadores de Car and Driver, Motor Trend y Road & Track. Las reacciones fueron en general muy positivas; sin embargo, también se formuló la opinión de que el NSX podía usar más potencia.

Al final, la cabeza del cilindro DOHC VTEC era más ancha que la cabeza en el motor SOHC del prototipo, con importantes consecuencias para la producción de la carrocería del NSX. El motor más ancho dio como resultado una distancia entre los ejes ligeramente más larga, junto con un saliente delantero y trasero incrementado para el NSX de producción en serie. Todos estos cambios ocurrieron rápidamente, dando como resultado el modelo de producción en serie más largo.

El NS-X Prototipo hacia la prueba suprema

Nuevas tecnologías como la carrocería de pieza única y el chasis totalmente de aluminio y el motor V6 transversal fueron esenciales para las capacidades del NSX, y desafiaron la opinión convencional sobre un auto exótico. Pero la clave de la historia del rendimiento dinámico fue el elemento humano, y un humano específico en particular.

En las primeras fases de desarrollo, el equipo de I+D pasó un mes entero en el Circuito Suzuka de Honda, donde realizaron numerosas evaluaciones con el auto de prueba. En febrero de 1989, más o menos al mismo tiempo que el modelo del NS-X Concepto debutaba en Chicago, el legendario piloto de F1 Ayrton Senna estaba en Japón para probar el nuevo auto F1 de Honda. El equipo de ingeniería le preguntó a Senna si evaluaría el prototipo del NSX. Aun cuando el NSX de producción en serie apuntaba a niveles de rigidez iguales a los de Porsche y Ferrari, Senna pensó que podría ser mejor.

"No estoy seguro de que en realidad pueda darles un consejo apropiado sobre un auto de producción masiva", dijo Senna al equipo, "pero pienso que es un poco frágil".

Basándose en la opinión de Senna, el equipo elevó su objetivo de rigidez en abril de 1989. Escogieron el famoso complejo de Nürburgring para las pruebas, creyendo que la pista revelaría problemas que no podían detectar en sus pruebas en Suzuka. Sabían que una pista sumamente difícil como la de Nürburgring expondría hasta un pequeño retraso en la respuesta del vehículo a las órdenes del conductor. Como era de esperar, el "Infierno Verde" expuso que la carrocería flexible estaba suprimiendo la deseada sensación de una conexión inmediata y directa entre el auto y el conductor.

Al finalizar las pruebas en Nürburgring, y tras más de ocho meses de continuos esfuerzos por mejorar el diseño de la carrocería, los ingenieros habían aumentado la rigidez del auto en un 50 por ciento.

De NS-X a NSX, poniéndole nombre al nuevo superauto de Acura

El nombre de desarrollo NS-X fue uno de varios creados por el equipo de I+D en Japón para representar el superauto prototipo. Para el equipo de desarrollo, el concepto del nombre NS-X era "Nuevo", "Sportscar (auto deportivo)" y "mundo desconocido", en el que la "X" era el símbolo matemático de una variable, o un valor desconocido. Un equipo de American Honda seleccionó NS-X de la lista de nombres posibles, pero decidió expresar la definición como "New Sports eXperimental" (Nuevo Deportivo eXperimental).

Ahora bien, el propósito original no era que NS-X fuera el nombre del modelo para el mercado. Se consideraba como el nombre para el prototipo que se mostraría en Chicago y para subsiguientes presentaciones promocionales. Pero la increíble atención que el NS-X recibió en todo el mundo creó prácticamente un impulso indetenible para el nombre. De modo que se tomó la decisión de quitar el guión de NS-X, dando lugar a NSX como el nombre oficial del modelo para el primer superauto de Acura.

NSX hoy: un hilo común

Con su carrocería de estructura espacial de material múltiple, su revolucionario sistema Sport Hybrid Super-Handling All-Wheel Drive™ de tres motores, el NSX de hoy rinde homenaje al carácter innovador del original mientras explora completamente nuevos conceptos en rendimiento de superautos eléctricos. También, al igual que el original, el diseño del tren motriz del NSX de la próxima generación evolucionó radicalmente desde sus orígenes conceptuales.

El Acura NSX Concepto que debutó en el Salón del Automóvil de Detroit de 2012 exhibió un motor V6 de aspiración natural de 60 grados montado transversalmente detrás de los asientos, en una configuración similar al NSX original; sin embargo, en medio del desarrollo, el equipo internacional de I+D decidió tomar una vía más difícil: la creación de un totalmente nuevo V6 con doble turbocompresor de 75 grados montado longitudinalmente. Y, de manera similar al paso a un V6 DOHC en el original, la adopción de un nuevo concepto de tren motriz tuvo amplios efectos en las proporciones de la carrocería, el paquete aerodinámico y el diseño general.

"Cambiar el diseño y la configuración del tren motriz NO fue una tarea fácil", dijo Ted Klaus, líder de Desarrollo Global del NSX. "Francamente, fue como someterse a un trasplante de corazón y a la vez correr un maratón. Pero 10 segundos al volante, y uno entiende por qué esta unidad de potencia es fundamental para ofrecer una Nueva Experiencia Deportiva".

A pesar del importante cambio en el tren motriz, el equipo de desarrollo mantuvo el cronograma original, revelando la versión de producción en serie del NSX de segunda generación solo tres años después en el Salón del Automóvil de Detroit de 2015.

