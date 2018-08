Acura cobra protagonismo en la Semana del Automóvil de Monterey con el estreno mundial del NSX 2019

El NSX 2019 se estrena durante la Semana del Automóvil de Monterey



El Acura NSX 2019, que hace su estreno mundial durante la Semana del Auto de Monterey y se exhibe en The Quail, A Motorsports Gathering, ostenta nuevos rasgos de diseño y nuevas combinaciones de colores, entre ellas una vistosa pintura naranja térmico con acabado nacarado, y opciones de cuero en azul índigo y en rojo completo para el interior. Además, el NSX 2019 ha recibido una variedad de mejoras en el chasis, como barras estabilizadoras más rígidas, un nuevo neumático con mejor agarre a la superficie y un ajuste de software concebido para aumentar el desempeño en todas las situaciones de conducción, ya sea en la calle o en el circuito de carreras. El resultado es un superauto que responde incluso mejor a la voluntad del conductor, lo cual le permitió dar una vuelta casi dos segundos más rápida alrededor del legendario circuito de Suzuka.

El NSX 2019 resalta aun más el desempeño y prestigio del excepcional y exótico híbrido de Acura, el único superauto hecho en Estados Unidos y el único que utiliza motores eléctricos para reforzar todos los aspectos del desempeño dinámico. El NSX está propulsado por la tecnología SH-AWD® híbrida deportiva de Acura, que consiste en un motor V6 montado en el centro con dos turbocompresores que viene acompañado de una transmisión de doble embrague de nueve velocidades (9-speed dual clutch transmission, 9DCT) y de un motor de marcha directa (Direct Drive Motor) eléctrico integrado y una unidad de dos motores con vectorización de torque en el eje delantero. Los detalles íntegros del NSX 2019 se pueden consultar aquí: AcuraNews.com/2019NSX.

El NSX 2019 se puede encargar a partir de hoy, y se tiene previsto que las entregas en Estados Unidos comiencen en octubre. El NSX se produce en el Centro de Fabricación de Alto Desempeño (Performance Manufacturing Center, PMC) para autos hechos a la medida de Marysville, Ohio, una planta de producción especializada que utiliza a técnicos expertos y métodos y materiales de construcción de vanguardia para garantizar los niveles más elevados de calidad y trabajo manual de precisión.

Concours on the Avenue de Carmel-By-The Sea



Acura comenzó su semana de actividades en Monterey como el patrocinador automovilístico exclusivo del Concours on the Avenue (COTA) de Carmel-By-The Sea el martes 21 de agosto. En su sexto año de involucramiento con el evento, Acura exhibió su gama de vehículos de lujo en el histórico Devendorf Park de Carmel, con protagonismo del recién presentado modelo 2019 del RDX, el SUV compacto de lujo más vendido en concesionarios de Estados Unidos1. También se exhibieron las últimas incorporaciones al rico legado de Acura en materia de automovilismo: el auto de carreras NSX GT3, que actualmente disputa los campeonatos de constructores, equipos y pilotos en el IMSA WeatherTech SportsCar Championship; y el prototipo de auto de carreras ARX-05, con el cual el Acura Team Penske ha logrado múltiples primeras posiciones de arrancada y lugares en el podio, entre éstos un triunfo en el Acura Sports Car Challenge at Mid-Ohio, todo ello en su temporada inaugural de competencias. También se exhibieron en COTA variantes deportivas del Acura A-Spec, entre ellas el sedán deportivo TLX A-Spec 2019 y los nuevos SUV A-Spec MDX y RDX.

The Quail, A Motorsports Gathering



Acura regresó a la edición 2018 de The Quail, A Motorsports Gathering, el viernes 24 de agosto, en calidad de principal patrocinador automovilístico de uno de los eventos más prestigiosos de la semana. Una selección de modelos de Acura se presentó en The Quail, entre ellos el NSX 2019 en naranja térmico con acabado nacarado y en blanco 130R, así como los autos de carrera NSX GT3 y el prototipo Daytona ARX-05. También se exhibieron en el Quail Lodge & Golf Club los SUV A-Spec MDX y RDX 2019.

Acerca de Acura



Acura es una marca de lujo automovilística líder que aporta desempeño elaborado con precisión (Precision Crafted Performance), el cual representa los valores originales de la marca Acura: el compromiso con un evocador estilo, el alto desempeño y la innovadora ingeniería, todos construidos sobre una base de calidad y confiabilidad.

La alineación Acura presenta seis modelos distintivos: el sedán premium de lujo RLX; el sedán de lujo de alto desempeño TLX; el sedán deportivo ILX; el SUV crossover de lujo RDX para 5 pasajeros; el Acura MDX para siete pasajeros, el SUV de lujo con tres filas de asientos más vendido de todos los tiempos de Estados Unidos; y el superauto NSX electrificado de próxima generación, como expresión nueva y culminante del desempeño elaborado con precisión de Acura.

Cinco de los seis modelos de la alineación Acura se fabrican exclusivamente en Ohio, utilizando piezas nacionales y piezas originadas en otros países del mundo, entre ellos los sedanes deportivos de lujo ILX y TLX (Planta Automotriz de Marysville), los SUV de lujo RDX y MDX (Planta Automotriz de East Liberty) y el superauto Acura NSX, que se fabrica por encargo en el Centro de Fabricación de Vehículos de Alto Desempeño de Marysville, Ohio.

Para más información



Información adicional para los medios, como por ejemplo precios, características y especificaciones, y fotos de alta resolución, se puede consultar en AcuraNews.com. La información para el consumidor se puede consultar en Acura.com. Siga a Acura en los medios sociales en Acura.us/SocialChannels.

1 Con base en los datos de ventas en concesionarios de Urban Science correspondientes al año calendario 2018 a la fecha, hasta julio.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/735306/Acura_2019_NSX.jpg



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/592658/Acura_Logo.jpg

FUENTE Acura

Related Links

https://www.acura.com