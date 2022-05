Acura domina con un final 1-2 en Laguna Seca

Sin embargo, Albuquerque y Wayne Taylor Racing retomarían la delantera en medio de un agresivo movimiento en el tráfico. Al final, Meyer Shank Racing cruzaría la meta a solo un segundo por detrás de la máquina #10 del Wayne Taylor, lo que le dio a Acura su segundo final 1-2 del año, siendo el primero el triunfo de enero en las 24 horas de Rolex en Daytona, donde Meyer Shank Racing llevó al Wayne Taylor Acura al triunfo.

Después de cuatro de las 10 carreras, los dos equipos de Acura están empatados por el liderazgo en la clasificación de puntos del Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar 2022.

Acura NSX GT3 Evo22

En la categoría GTD de producción, el Acura NSX GT3 Evo22 #51 de Rick Racing, conducido por Aidan Read y Ryan Eversley, a pesar de mostrar velocidad durante todo el fin de semana y dar grandes pasos en Laguna Seca, se vieron frustrados por un paso inadecuado durante un periodo de precaución. La penalización resultante los dejó estacionados en el carril de boxes durante varios minutos mientras el campo circulaba. El equipo aprovechó la oportunidad para compensar el tiempo de prueba tan limitado que tenía y realizó ajustes en el coche a fin de prepararse mejor para el resto de la temporada. La dupla quedó finalmente clasificada en la posición 12.

Resultados de la carrera Acura en el Campeonato de autos deportivos de Monterey

1. o general: #10 Ricky Taylor y Filipe Albuquerque, Acura ARX-05 DPi de Wayne Taylor Racing

general: #60 Tom Blomqvist y , Acura ARX-05 DPi de Meyer Shank Racing 12.o GTD: #51 Aidan Read y Ryan Eversely, Acura NSX GT3 Evo22 Rick Ware Racing

Declaraciones

Ricky Taylor (#10 ARX-05 de Wayne Taylor Racing), ganador de la carrera: "Primero que todo, fue un excelente día para Acura. Es su segundo final uno-dos de la temporada y su cuarta victoria consecutiva en Laguna Seca. Sabíamos que sería una fuerte para nosotros y teníamos claro que lograr que Acura terminara uno-dos y maximizara los puntos era el objetivo. Es bueno que el Konica Minolta Acura haya liderado la carga. Es insuficiente lo que puedo decir sobre la ejecución del equipo. Todo lo que teníamos que hacer este fin de semana era ejecutar y hacer lo que sabíamos que el auto era capaz de hacer. Salir con el máximo de puntos y cerrar realmente la brecha en el campeonato estuvo bien".

Filipe Albuquerque (#10 Acura ARX-05 de Wayne Taylor Racing), ganador de la carrera: "Estoy feliz y aliviado al mismo tiempo. Llegamos a Laguna con una sensación del deber. Esta es nuestra mejor pista de carreras y la que mejor se adapta a nuestro auto. Necesitábamos el máximo de puntos. Siempre es fácil decirlo, pero sabiendo que tenemos esa responsabilidad, hacerlo es algo diferente. Había un peso de mucha presión sobre nosotros. Me alegré de que Ricky hiciera un trabajo asombroso en la clasificación, asegurando la primera posición de partida por ocho centésimas de segundo. Al arrancar parecía que teníamos el control, pero cada vez que me estaba alejando, el tráfico me empujaba de vuelta. Me sentí frustrado durante buena parte de la carrera. Al quedar en la segunda posición me molesté mucho. No lo podía creer. Me alegro de haber podido encontrar un pequeño espacio por donde pasar el auto y recuperar la posición. Una vez más, estaba manejando la carrera con el siguiente auto en mis espejos, pero este nunca tuvo oportunidad de hacer algún movimiento sobre mí. Me alegro de que estas vueltas hayan terminado, pero el auto fue fantástico y el equipo hizo un trabajo increíble".

Oliver Jarvis (#60 Acura ARX-05 de Meyer Shank Racing), terminó segundo: "Ha sido un fin de semana realmente intenso. El equipo hizo un trabajo fantástico y avanzamos mucho con el auto. Pero, ya sabes, después de asumir el liderazgo de la carrera de esta manera y luego quedar corto, no puedo dejar de sentirme un poco decepcionado. Pero Tom [Blomqvist, copiloto] estaba corriendo sólido e hizo un trabajo fantástico. El equipo estuvo fenomenal durante todo el fin de semana y eso es excelente por los puntos. Creo que estamos al frente del campeonato o compartiendo el liderazgo con el #10. Todavía queda un largo camino por recorrer, pero, ya sabes, si podemos seguir progresando creo que tenemos una buena oportunidad para el resto de la temporada".

David Salters (presidente y director técnico de Honda Performance Development) acerca del final 1-2 de hoy para Acura en el WeatherTech Raceway Laguna Seca: "¡Simplemente fue un día fantástico! Felicitaciones a nuestros dos equipos Acura DPi. Sin duda demostraron el verdadero estilo Acura con un "desempeño diseñado con precisión". Laguna Seca es una pista muy especial, por lo que es sumamente gratificante ver que a nuestros autos les vaya bien aquí. El equipo de Rick Ware Racing realizó un grandes avances con el Acura NSX este fin de semana. Agradecemos sus enormes esfuerzos. Estamos ansiosos por ver lo que pueden hacer en Mid-Ohio. Bien hecho a todos en Acura y HPD por trabajar duro, es genial ver el fruto de su arduo trabajo en el carril de la victoria".

Datos rápidos

Acura Motorsports y HPD tienen una larga y exitosa historia en el WeatherTech Raceway Laguna Seca y hasta ahora ha registrado 19 victorias, más que en cualquier otro circuito de carreras, en las competencias Camel Lights, LMP1, LMP2, Prototipos, GTD y DPi entre 1992 y 2022.

La victoria de Acura el día de hoy es la cuarta consecutiva del DPi para el fabricante, y la segunda consecutiva para Filipe Albuquerque y Ricky Taylor de Wayne Taylor Racing en este legendario circuito de carretera.

En 2020, Helio y Ricky Taylor lideraron un triunfo 1-2 en DPi con los compañeros de equipo Dane Cameron y Juan Pablo Montoya que terminaron en la segunda posición en su prototipo Acura ARX-05. En 2019, Cameron y Montoya se hicieron con la victoria en Laguna Seca.

Lo siguiente

Después de completar su paso anual por la costa oeste con el Acura Grand Prix de Long Beach y Laguna Seca, el Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar ahora regresa al corazón de los Estados Unidos, reanudando el 13 y 15 de mayo en Mid-Ohio Sports Car Course.

FUENTE Acura Motorsports

