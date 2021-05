Acura logra su cuarta victoria consecutiva en Mid-Ohio

Cuando ondeó la bandera verde por última vez, el Cadillac #31 de Felipe Nasr estaba a la cabeza, pero Taylor, en segunda posición, hizo un adelantamiento decisivo por el liderato en su Acura, y aguantaría a Nasr por el resto de la carrera, llevándose la victoria por un margen de 1.7 segundos.

El homólogo Meyer Shank Racing Acura ARX-05 de Olivier Pla y Dane Cameron llegó a estar segundo hacia la mitad de la carrera de hoy, pero al final fue uno de varios prototipos que tuvieron que hacer una parada tardía para un "chorro" de combustible, lo que lo dejó en la quinta posición.

Acura NSX GT3 Evo

En la categoría GTD de producción, Jeff Kingsley y el dos veces campeón defensor de la clase, Mario Farnbacher, obtuvieron un quinto lugar en la primera aparición en IMSA para su equipo Compass Racing como un equipo Acura. También haciendo su debut en la IMSA 2021, el Gradient Racing Acura NSX GT3 Evo terminó octavo en manos de Marc Miller y Till Bechtolscheimer, mientras que John Potter y Andy Lally se unieron para terminar novenos en su Magnus con Archangel NSX.

Resultados de la carrera Acura Sports Car Challenge en Mid-Ohio

Campeonato de Fabricantes DPi (no oficial, después de 3 de 10 rondas)

1. Acura 1,094

2. Cadillac 1,090

3. Mazda 1,017

Declaraciones

Ricky Taylor (#10 Wayne Taylor Racing Acura ARX-05) ganador de la carrera, segunda victoria en 2021; cuarta victoria consecutiva para Acura en Mid-Ohio: "Para Acura, en primer lugar, lograr la cuarta victoria consecutiva aquí en Mid-Ohio es simplemente fantástico. Todos los de Acura están hoy aquí, es genial mantener la racha para ellos. La autonomía en combustible de este Acura fue excepcional hoy, y todo el crédito es para el equipo, de verdad. Durante las últimas vueltas, solo presionaba tan fuerte como me decían que podía. Tenían todos los números (de combustible) en sus cabezas, y yo solo confié en ellos. Filipe me dio el auto en excelentes condiciones y en una buena posición (después de sus períodos detrás del volante), y eso también jugó un papel importante. Feliz de mantener nuestra ventaja de puntos (del campeonato), no puedo esperar para ir por la siguiente carrera".

Filipe Albuquerque (#10 Wayne Taylor Racing Acura ARX-05) ganador de la carrera, segunda victoria en 2021: "Una carrera increíble, esta es la esencia de IMSA. Fue un espectáculo maravilloso para todos. Dos horas y 40 minutos de locura. Luché duro durante mi turno al volante y luego continuó así hasta la última curva. Fue una estrategia increíble con el combustible, ya que todos estaban apretados. Decíamos 'Ricky, necesitas ahorrar combustible y mantener la posición'. Le estábamos pidiendo todo, y lo logró. Muchas gracias a todos en Konica Minolta y Acura. Estamos probando cosas nuevas con la corta experiencia que tenemos con el auto, y lo estamos logrando. Es increíble. Podemos ver lo difícil que será el campeonato porque estuve peleando con chicos que terminaron últimos y nosotros ganamos la carrera. Esto demuestra lo mucho (que las cosas pueden cambiar) durante la carrera. Se siente aún mejor estar ganando".

Mario Farnbacher (#76 Compass Racing Acura NSX GT3 Evo) terminó quinto en la GTD: "En primer lugar, Jeff (Kingsley, piloto inicial) hizo un gran comienzo en lo que fue un fin de semana muy difícil para él, ya que realmente no tenía experiencia previa con el NSX. Así que, para él, fue saltar a lo más profundo de un nuevo entorno. Pero mejoró a lo largo del fin de semana y aportó una gran parte del buen resultado que logramos hoy. Cuando subí al auto, de inmediato estuvo bastante bien. Perdimos un poco de adherencia en la segunda mitad de nuestros turnos, y eso es algo que tenemos que seguir trabajando para mejorar.

Jon Ikeda (director de marca de Acura) acerca de la cuarta victoria consecutiva de Acura lograda hoy en Mid-Ohio: "Increíble. Un día increíble y una carrera increíble. Por esto es que estamos compitiendo con autos deportivos en IMSA: es la carrera más increíble que he visto. Esto es muy bueno para Acura y para todos los de HPD (Honda Performance Development). No puedo decir lo suficiente sobre Wayne Taylor Racing, Filipe (Albuquerque) y, en especial, Ricky (Taylor). Y el hecho de que pude ver todo con Helio Castroneves (gran mariscal de carrera) en el lugar, fue una carrera increíble en todos los aspectos".

Datos rápidos

Acura está invicto con cuatro carreras consecutivas en Mid-Ohio desde que regresó a la competencia de prototipos en 2018. Antes de la victoria de hoy, Helio Castroneves y Ricky Taylor ganaron para Acura Team Penske en 2018 y 2020; sus compañeros de equipo Dane Cameron y Juan Pablo Montoya ganaron para Acura en 2019.

ganaron para Acura Team Penske en 2018 y 2020; sus compañeros de equipo y ganaron para Acura en 2019. El nuevo Acura TLX Type S hizo su debut para el público en el Acura Fan Zone Display. Basado en un linaje de refinamiento enfocado en el conductor, el nuevo TLX Type S es el sedán Acura más poderoso de todos los tiempos. El TLX Type S cuenta con un motor V-6 turbo de doble desplazamiento que produce 355 caballos de fuerza, enviados a las cuatro ruedas a través del sistema de tracción Super Handling All-Wheel Drive para una aceleración vertiginosa y un manejo seguro.

American Honda opera una docena de instalaciones corporativas, de fabricación y de I+D en el centro de Ohio, todas a corta distancia de Mid-Ohio en automóvil, y emplea a más de 10,000 asociados.

A continuación

Detroit, La Ciudad del Motor, es la próxima parada en el Campeonato WeatherTech SportsCar 2021, para el Gran Premio de Detroit presentado por Lear. Una de las dos "carreras de velocidad" de 100 minutos en el calendario de IMSA, la carrera se llevará a cabo el sábado, 12 de junio, en el estrecho y accidentado circuito urbano temporal de Belle Isle Park, con cobertura de televisión en vivo por la red NBC Sports.

