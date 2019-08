Acura NSX 2020 presenta color patrimonial Indy Yellow Pearl en la Semana del Automóvil de Monterey

TORRANCE, California, 8 de agosto de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Acura NSX 2020 presentará un espectacular nuevo esquema de color Indy Yellow Pearl durante la Semana del Automóvil de Monterey. El Acura NSX 2020 se exhibirá primero en el Concours on the Avenue en el centro de Carmel junto a un automóvil de carreras NSX GT3 Evo, con colores diseñados especialmente con acentos en amarillo y azul en la carrocería de fibra de carbono expuesta. El NSX 2020 ya está disponible para pedidos, con primeras entregas a los clientes desde noviembre. El NSX 2020 tiene un precio minorista sugerido de US$ 157,500, sin incluir costos de entrega. Para más información sobre pedidos, visite Acura.com/NSX.