Acura presenta el nuevo auto de carreras ARX-06 electrificado

El prototipo de auto deportivo Acura ARX-06 electrificado cuenta con una unidad de potencia híbrida

Trabajo de diseño exterior dirigido por Acura Design Studio

La sexta generación del prototipo de Acura competirá en el Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar GTP 2023, que comienza con la Rolex 24 en Daytona

MONTEREY, California, 22 de agosto de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Acura Motorsports lanzó hoy las primeras imágenes oficiales y detalles de su nuevo auto deportivo, el prototipo Acura ARX-06 electrificado, que hará su debut en competencia el próximo mes de enero en la Rolex 24 en Daytona.

El ARX-06, lo último en una línea de exitosos prototipos de carreras de resistencia de Acura, cuenta con una carrocería y una aerodinámica específicas de Acura basadas en un chasis ORECA LMDh totalmente nuevo que utiliza una unidad de potencia híbrida electrificada y un motor de combustión interna V6 biturbo de 2.4 litros igualmente nuevo y diseñado a la medida, cuyo desarrollo y fabricación están a cargo de Honda Performance Development (HPD), la división de carreras de Acura Motorsports en Norteamérica.

El lanzamiento para el público tendrá lugar el viernes 19 de agosto en "The Quail, a Motorsports Gathering", en Carmel, California.

"El Desempeño Diseñado con Precisión es la esencia de todo lo que Acura hace", señaló Jon Ikeda, vicepresidente y director de marca de Acura. "Si uno es una marca de rendimiento, tiene que correr. Es así de sencillo. Tanto el prototipo ARX-05 existente como nuestro NSX GT3 de producción han demostrado ser diseños ganadores de carreras y campeonatos en las pistas de toda Norteamérica. Ahora, con la introducción del nuevo Acura ARX-06 electrificado, esperamos enfrentarnos a otras marcas automotrices de primera calidad de todo el mundo y continuar con nuestras formas ganadoras".

"HPD tiene 30 años de historia de triunfos en carreras y campeonatos", comentó David Salters, presidente y director técnico de HPD. "No solo en las carreras de automóviles deportivos de resistencia, sino también en el desarrollo de los autos de carreras basados en el Honda Civic, el tren de potencia para la camioneta de carreras Baja Ridgeline, los trenes de potencia para la Fórmula Regional de las Américas y la Fórmula 4 con el motor Type R y, por supuesto, la Indy 500 y la serie IndyCar.

"Somos HPD. Competimos. Desarrollamos a nuestros ingenieros y nuestra tecnología a través de las carreras. Tenemos un legado de carreras único y asombroso, tanto del pasado como del presente. Es lo que hacemos como la organización norteamericana de carreras de Acura y de Honda. Estamos ansiosos por enfrentar el desafío de competir con Porsche, BMW y GM en la cúspide del campeonato GTP de la IMSA. Somos muy conscientes de que se trata de un gran paso para nosotros. Tenemos mucho que aprender, pero es para eso que competimos".

"El nuevo Acura ARX-06 tiene elementos de nuestra tecnología ganadora de la Indy, la tecnología Honda de la Fórmula 1 y la tecnología ganadora de la Rolex 24. Esto se logró utilizando las tecnologías de simulación, diseño, desarrollo y fabricación de clase mundial de HPD, que nuestros propios ingenieros han desarrollado, probado y validado. Estamos muy orgullosos de ello. Ahora es cuando realmente comienza el desafío y el trabajo duro, incluidas las agotadoras simulaciones de 24 horas y el aprendizaje de cómo maximizar todos los aspectos del rendimiento".

Tren de potencia

La unidad de potencia Acura AR24e fue desarrollada por Honda Performance Development para llevar la electrificación al Desempeño Diseñado con Precisión del programa de carreras de autos deportivos de resistencia de Acura. La unidad de potencia híbrida completa se basa en el motor de combustión interna Acura AR24e (ICE), un nuevo motor de inyección V6 biturbo de 2.4 litros de carreras con diseño, desarrollo y fabricación a cargo de HPD.

Con 2.4 litros, este es el ICE de desplazamiento más pequeño que HPD ha concebido para las carreras de resistencia, el cual, a su vez, cumple con el objetivo de rendimiento de 500 kW medidos en el eje trasero por los medidores de torque. Cuenta con un ángulo en V de 90 grados para bajar su centro de gravedad y reducir el momento polar de inercia. Además, la cámara de combustión se diseñó para trabajar con combustible sostenible de bajas emisiones de carbono.

La planta de energía híbrida incluye una Bosch Motor Generator Unit (MGU) eléctrica con especificaciones IMSA-ACO y una batería Williams Advanced Engineering. La MGU se aloja en una carcasa de transmisión común y las partes internas de la caja de cambios las proporciona Xtrac. La batería, dentro de la celda de supervivencia del chasis, es fabricada por Williams Advanced Engineering. HPD Electrical Group completó el desarrollo del hardware y el software para adaptar mejor las especificaciones de la MGU y la batería al Acura ICE.

"Hemos asumido el desafío planteado por este nuevo paquete de reglas de la IMSA y el ACO, y desarrollamos lo que creemos que es una solución muy competitiva", indicó Pierre Descamps, quien dirigió al equipo de diseño del tren de potencia de HPD para el ARX-06. "Hemos avanzado en una nueva dirección para HPD en el diseño del ICE. Sigue siendo un V6, lo que por supuesto es bien conocido para Honda, pero hemos incorporado varios elementos nuevos que creemos que sacarán el máximo provecho de la MGU eléctrica y de la batería. Nuestro nuevo motor se podrá revolucionar hasta el máximo de 10,000 rpm establecido en las reglas, ¡con lo cual, también emite un sonido maravilloso!"

Chasis

Las reglas tanto de la IMSA en Norteamérica como del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA exigen que los fabricantes utilicen uno de los cuatro prototipos de chasis aprobados, ajustados según la IMSA y homologados por la ACO, diseñados por el fabricante y con motores y carrocería de la marca.

En el caso del ARX-06, HPD y Acura han optado por continuar su exitosa relación con ORECA [ORganisation Exploitation Compétition Automobiles]. Desde que avanzó al diseño y construcción del chasis en 2007, ORECA ha producido una serie de prototipos deportivos ganadores, incluido el Acura ARX-05.

"Estamos sumamente satisfechos con nuestra relación con ORECA", expresó Mark Crawford, líder de Proyecto de Gran Escala de HPD para el ARX-06. Han sido excelentes socios tanto para nuestro programa ARX-05 DPi como ahora para el ARX-06. El proyecto GTP (Prototipo Gran Turismo) ha traído consigo un nuevo conjunto de desafíos y, aunque sin duda uno puede ver el 'parecido familiar' de Acura con nuestra colaboración anterior, el ARX-06 es un diseño completamente nuevo".

El Vehicle Performance Group de HPD trabajó en estrecha colaboración con el equipo de diseño y los ingenieros de ORECA para simular geometrías de diseño de chasis y estudios de optimización de tiempos de vueltas. Ellos también "codificaron" el nuevo auto en los simuladores Driver in the Loop estáticos y dinámicos de HPD para comenzar el desarrollo de la dinámica del vehículo y sus sistemas de control dinámico.

Para los proyectos fue fundamental contar con un sistema de control del tren de potencia híbrido completamente nuevo, control de frenado por cable y un sistema de control de la dinámica del vehículo, todo esto desarrollado en HPD. Esta arquitectura del sistema de control fue implementada en una plataforma de hardware ECU con especificaciones de Fórmula 1. HPD también utiliza su sistema de registro de datos de ultraalta velocidad de desarrollo propio a la medida.

Salters elogió la relación entre ORECA y HPD durante el proceso de desarrollo. "Me gustaría destacar la colaboración sobresaliente entre los grupos de ingeniería de ORECA y HPD. Trabajar con los extremadamente talentosos ingenieros de ORECA en el diseño del chasis y de la aerodinámica, así como en la instalación del tren de potencia, ha sido un verdadero placer. Ambos grupos han puesto su alma y corazón en este intenso proyecto y en este sofisticado auto de carreras", afirmó.

Carrocería y aerodinámica

El estilo exterior del Acura ARX-06 estuvo dirigido por el Acura Design Studio en Los Ángeles, California, junto con HPD y el proveedor de chasis ORECA, uno de los proveedores de este componente aprobados para la competencia de prototipos tanto en el Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar como en el Campeonato Mundial de Resistencia.

Los ingenieros en aerodinámica de HPD y los ingenieros aeronáuticos internos de CFD trabajaron con el estudio de estilo de Acura y con el fabricante de chasis, ORECA, a fin de ayudar a desarrollar el estilo y maximizar el desempeño aerodinámico de la cubierta del ARX-06, asegurando que se mantuviera dentro de las cajas de homologación según lo especificado por la IMSA y la FIA.

"El proceso que utilizamos para crear el diseño exterior del Acura ARX-06 es exactamente el mismo que seguimos para desarrollar un nuevo vehículo de pasajeros Acura", aclaró Dave Marek, director creativo ejecutivo de Acura.

"Como parte de nuestra promesa de marca, Desempeño Diseñado con Precisión, lo tratamos como una parte integral de nuestra línea. Los mismos desarrolladores de estilo de clase mundial que dirigieron el diseño de los autos Acura de producción crearon bocetos iniciales y luego los llevaron a varios diseños potenciales. Luego, creamos un modelo a escala, realizamos pruebas de aerodinámica y túneles eólicos con modelos, y convocamos a HPD y a nuestros equipos aliados para que compartieran sus comentarios", mencionó Marek. "El diseño siguió refinándose a lo largo de todo el proceso de pruebas y evaluación, hasta que logramos desarrollar un tratamiento final que cumplió nuestros objetivos de desempeño, a la vez que mantuvimos los rasgos de estilo de Acura más importantes. Ha sido un proceso emocionante".

A lo largo del proceso de diseño también se recabó la contribución del piloto y del equipo. Un cambio efectivo fue una revisión de la colocación de los espejos retrovisores, un ajuste aparentemente menor que de hecho tiene un gran efecto en la aerodinámica del vehículo. Mediante el uso de cascos de RV, los pilotos pudieron sentarse de manera virtual en el auto y con esto recomendar una ubicación mucho más baja de los espejos laterales, lo que mejoró tanto la eficiencia aerodinámica del ARX-06 como la visibilidad para los conductores.

Equipos aliados

Acura continuará sus alianzas con las organizaciones Wayne Taylor Racing y Meyer Shank Racing, ganadoras comprobadas de carreras y campeonatos, para promover una dupla del Acura ARX-06 de motor híbrido para participar en la categoría GTP del Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar 2023, el principal campeonato de carreras de automóviles deportivos de resistencia de Norteamérica.

Además de arrasar en los tres principales títulos para prototipos de la IMSA en 2019 y 2020 —Fabricantes, Pilotos y Equipos—, Acura ganó la Rolex 24 en Daytona tanto en 2021 como en 2022, incluido un final 1-2 para fabricantes en el clásico de resistencia de doble jornada de este año. Otros podios en Sebring, Watkins Glen y Petit Le Mans en 2021 dieron lugar a un barrido de títulos de la Copa de Resistencia IMSA Michelin para Acura y su aliado Wayne Taylor Racing.

Esta temporada, Wayne Taylor Racing ha registrado cuatro victorias y un segundo puesto en la clasificación rumbo al campeonato de pilotos y equipos de la IMSA que se dirige a la carrera final de la temporada en Road Atlanta en octubre. Entretanto, Meyer Shank Racing comenzó 2022 con una segunda victoria consecutiva de Acura en la Rolex 24 en Daytona y cinco segundos puestos en ocho carreras para ocupar el segundo lugar en la clasificación tanto de pilotos como de equipos.

De manera no oficial, estos resultados le han otorgado el Campeonato de Fabricantes IMSA 2022 a Acura, mientras que los títulos de Pilotos y Equipos irán a Meyer Shank Racing o a Wayne Taylor Racing.

Cronograma de desarrollo del Acura ARX-06

"Empezamos con el libro de reglas, un espíritu desafiante y una mente abierta", explicó Salters. "Luego, nuestros ingenieros se pusieron a trabajar, utilizando todas las herramientas de rendimiento del vehículo, simulación del tren de potencia y desarrollo que tenemos en HPD para abordar las áreas críticas en materia de desempeño, incluido el peso, la potencia, el embalaje, el centro de gravedad, etc.". Este es un cronograma del proceso de desarrollo para el Acura ARX-06:

El Vehicle Performance Group de HPD utilizó herramientas de simulación para determinar la cubierta general del vehículo y los requisitos clave que habría que cumplir para maximizar el desempeño. La eficiencia, la potencia, la distribución de peso, el equilibrio aerodinámico, el centro de gravedad, la energía de los neumáticos, la gestión híbrida y la rigidez del chasis fueron algunos de los parámetros incluidos en la determinación de las directrices de arquitectura fundamentales.

Este proceso determinó la arquitectura clave para el motor de combustión interna (ICE), el desplazamiento, la estrategia de inyección de combustible y turboalimentación, y la disposición del intercambiador.

A continuación, el Design Group esquematizó diferentes conceptos y aspectos de peso durante un período de evaluación de tres semanas.

Después, el Acura ARX-06 conceptual se finalizó en una sola reunión de líderes técnicos de HPD que aprobaron el proyecto.

Se diseñaron y fabricaron prototipos de piezas para pruebas en el motor de investigación interno de un solo cilindro de HPD. Estas piezas se fabricaron en un plazo de cuatro semanas.

El Development Group de HPD probó estos conceptos, analizando el rendimiento, la eficiencia, las características de combustión, el rechazo del calor, etc. Se analizaron los resultados y se compararon con las simulaciones iniciales, los resultados de la simulación fueron localizados y validados.

También se llevó a cabo un trabajo de simulación para un novedoso embalaje de intercambiador y un concepto de inducción antitune para alcanzar los objetivos de rendimiento, al tiempo que se permitió que el motor reducido cumpliera el objetivo de las normas de 500 Kw sin dañar los "eventos" de combustión.

Más adelante, se diseñaron y fabricaron piezas para el motor de combustión interna V6, incluido el mecanizado del cárter billet, bloque, cubierta frontal y piezas auxiliares producidas con técnicas de fabricación ágil internas. Cinco meses después del estudio inicial de simulación y concepto, el ICE V6 Acura corrió en el dinamómetro y cumplió todos los objetivos de rendimiento.

El sistema de control completo, concebido conjuntamente por el grupo Electrical Control Systems y los grupos Vehicle Performance y Performance Application, fue prototipado en los sistemas de simuladores Hardware-In-the-Loop y Driver-In-the-Loop de HPD.

Luego, el sistema de control se llevó a las modernas instalaciones transitorias del dinamómetro en HPD, donde los ingenieros probaron todo el tren de potencia; ICE-híbrido MGU-caja de cambios. Este sistema simula aspectos clave de los autos durante el recorrido por las vías y el ciclo de durabilidad, incluido el funcionamiento en "vueltas" completas para circuitos como los de las carreras de resistencia de 12 y 24 horas con cambios, aceleración y frenado, todo esto reproducido en el dinamómetro.

El Aerodynamic Group de HPD aprovechó su capacidad interna de CFD durante la fase de diseño para optimizar el desempeño aerodinámico y de refrigeración. El grupo trabajó hombro a hombro con la ORECA en el concepto aerodinámico general del ARX-06. Este trabajo se validó recientemente en una prueba de túnel de viento a escala completa. Los especialistas en aerodinámica de HPD, mediante el uso de técnicas avanzadas de simulación, trabajan con la IMSA y el ACO para garantizar la seguridad del auto de carreras y el cumplimiento de los estrictos criterios de vuelco para los prototipos de autos deportivos de alta velocidad.

Detalles del Acura ARX-06

Competirá en el Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar 2023

Chasis monocasco de fibra de carbono fabricado por ORECA

Carrocería, aerodinámica y sistemas de refrigeración específicos de Acura

Doble horquilla, suspensión con varilla de empuje delantera y trasera, amortiguadores Penske

Estructura de las barras antivuelco especificada por la FIA, estructura del asiento del conductor en fibra de carbono, arnés de seguridad de seis puntos, sistema de entrada de aire fresco, sistema de extinción de incendios a bordo

Motor Acura V6 específico de combustión interna de 2.4 litros con inyección directa, biturbo, diseñado y fabricado por HPD, ajustado según la IMSA, con Bosch Motor Generator Unit (MGU) eléctrica especificada por la ACO y batería Williams Advanced Engineering

Transmisión XTrac secuencial de seis velocidades accionada por levas, según especificaciones de la IMSA y la ACO, tracción en las ruedas traseras

Dimensiones del chasis: 5,100 mm de largo x 2,000 mm de ancho x 1,060 mm de alto (por encima del plano de referencia); distancia entre ejes de 3,148 mm

Acerca de Acura Acura es una marca de automóviles líder que brinda Desempeño Diseñado con Precisión; un compromiso con el estilo expresivo, el alto desempeño y la ingeniería innovadora, todo esto partiendo de una base de calidad y confiabilidad. La línea Acura cuenta actualmente con cinco modelos distintivos: el compacto deportivo Integra de última generación, el sedán deportivo TLX, los vehículos utilitarios deportivos RDX y MDX, y el superdeportivo electrificado NSX, junto con las variantes Type S de alto rendimiento. Todos los vehículos Acura que se venden en los Estados Unidos se fabrican con partes de origen nacional e importadas.

Acerca de Honda Performance Development

Honda Performance Development, Inc. (HPD), tiene una rica trayectoria en la creación, fabricación y apoyo a los clientes de Honda Racing y Acura Motorsports desde 1993. Desde las carreras más importantes de INDYCAR e IMSA Sports Cars hasta los programas de carreras comerciales, HPD impulsa los sueños de pilotos profesionales y aficionados de 4 a más de 40 años de edad. HPD es una subsidiaria de propiedad absoluta de American Honda Motor Co., Inc. y dirige todos los programas de carreras de alto rendimiento de Honda y Acura en Norteamérica. HPD se especializa en el diseño y el desarrollo del tren de potencia, el chasis, los sistemas electrónicos y las piezas de rendimiento, así como el soporte técnico y en las carreras. HPD ofrece piezas y apoyo en las carreras para los pilotos profesionales y aficionados de Honda y Acura, y amplía continuamente su paleta de programas de carreras que hacen que los productos especializados de Honda estén disponibles para todos los estilos de competencia, desde los modelos de karting y Quarter Midgets hasta los niveles más altos de competición profesional.

Para obtener más información La información para el consumidor está disponible en http://www.acura.com. Para unirse a la comunidad de Acura en Facebook, visite http://www.facebook.com/acura. En acuranews.com/channels/acura-automobiles hay información adicional disponible para los medios, incluidos precios, características y fotografías en alta resolución.

FUENTE Acura Motorsports

