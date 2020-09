Acura presenta el "Virtual Shorty Fest": una celebración de la música y la cultura de Nueva Orleans USA - español English

- Con las actuaciones de Trombone Shorty & Orleans Avenue, Galactic, Anders Osborne, Tank and the Bangas y The Soul Rebels

- Transmisión en vivo el sábado 26 de septiembre a las 8:00 p. m. (hora estándar del centro)

- Se presentará el sedán deportivo Acura TLX modelo 2021, completamente renovado y con el sistema de audio ELS STUDIO 3D® de alta calidad