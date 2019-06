Acutus Medical anuncia 170 millones de dólares de financiación

La financiación acelerará la comercialización y facilitará las actividades de desarrollo de negocios a escala mundial

CARLSBAD, California, 21 de junio de 2019 /PRNewswire/ -- Acutus Medical ha anunciado hoy una financiación por valor de 170 millones de dólares, incluida una financiación de capital de 100 millones de dólares de serie D y una línea de crédito de 70 millones de dólares. La financiación está destinada a acelerar la comercialización y a facilitar las actividades de desarrollo de negocios a escala mundial, a medida que la empresa sigue transformando el tratamiento de la arritmia mediante tecnologías innovadoras y diferentes diseñadas para proporcionar resultados mejorados a médicos y pacientes.

La ronda de financiación de capital de serie D incluyó a nuevos inversores como 8VC, Opaleye Management y Pura Vida Investments, entre otros. La ronda también incluyó una fuerte participación de inversores existentes como OrbiMed, Deerfield Management Company, Advent Venture Partners, Xeraya Capital y GE Ventures. La línea de crédito procede de OrbiMed Credit, Royalties Fund y Deerfield Management.

Acutus proporciona soluciones de electrofisiología de próxima generación que pueden facilitar enfoques personalizados y adaptables del tratamiento. El sistema AcQMap de Acutus es el primer y único sistema de cartografía y diagnóstico por imagen cardíaca que incorpora reconstrucción de la anatomía auricular por ecografía de precisión y cartografía de densidad de carga sin contacto, de elevada definición y alta reproducción. El sistema también proporciona opciones de cartografía por contacto con guía maestra, disponibles en Europa. La cartografía de patrones de arritmia de mayor claridad de AcQMap supone una ayuda en el desarrollo de estrategias de resección específicas para cada paciente. Con esta opción exclusiva de este sistema, los médicos pueden recalcular y confirmar rápidamente el impacto de cada resección.

En todo el mundo, decenas de millones de personas sufren arritmias cardíacas1, que hacen que el corazón lata demasiado rápido, despacio o de forma irregular, lo que puede generar síntomas que producen debilidad y, en algunos casos, consecuencias mortales.2 Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), unos 6,1 millones de estadounidenses podrían padecer el tipo de arritmia más común, la fibrilación auricular (FA), lo que supone un coste de unos 26.000 millones de dólares al país al año.3 Acutus se centra en tratar y reducir la carga de las arritmias auriculares por medio del acceso cardíaco, el diagnóstico, la supervisión y una tecnología de cartografía y visualización innovadora. Las ciencias clínicas recientes demuestran que la resección cardíaca de las arritmias auriculares en un plazo de seis meses desde el diagnóstico produce mejores resultados en los pacientes.4

"Esta ronda de financiación es una clara demostración de confianza en nuestra dirección estratégica y nuestra capacidad para alterar el espacio de la electrofisiología al ofrecer tecnologías avanzadas e innovadoras a nuestros clientes", afirmó el Sr. Vince Burgess, consejero delegado de Acutus Medical. "El diagnóstico avanzado por imagen, el tratamiento individualizado y la eficiencia mejorada de los procedimientos son factores necesarios para progresar en el campo de la electrofisiología. Nos dedicamos a mejorar todos los aspectos de la resección cardíaca, tal y como demuestra nuestro reciente cierre de la adquisición de Rhythm Xience para ofrecer una novedosa línea de productos diseñados para mejorar la seguridad y la velocidad del acceso auricular izquierdo".

Los beneficios de la financiación anunciada permitirán a Acutus aumentar la disponibilidad en el mercado de los productos AcQMap™ de la empresa, aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) y con marcado CE, además de una línea de productos de acceso vascular aprobados por la FDA y con diseño electrofisiológico —AcQCross QX, AcQGuide Flex™ y AcQGuide Mini™.

"La resección cardíaca es un mercado de rápido crecimiento y es necesario mejorar la eficiencia del tratamiento. Muchas personas, incluidos amigos cercanos nuestros, se han enfrentado a estos procesos y las herramientas eficaces e innovadoras de Acutus están diseñadas para mejorar la seguridad aún más", afirmó Drew Oetting, Founding Partner, 8VC. "En 8VC, creemos en el poder de la tecnología y nos apasiona impulsar cambios reales y significativos. Confiamos en el compromiso de Acutus y del equipo de liderazgo para progresar hasta que todos los pacientes tengan acceso a una tecnología fiable y probada".

Acerca de Acutus Medical

Acutus Medical es una empresa de tratamiento dinámico para las arritmias centrada en el desarrollo de tecnologías innovadoras y diferentes diseñadas para proporcionar resultados mejorados a médicos y pacientes. En Acutus, sabemos que ver es mejor que creer. El diagnóstico y el tratamiento de pacientes con arritmias auriculares requiere la eliminación de lo desconocido. Los avanzados sistemas de cartografía y diagnóstico por imagen cardíaca de Acutus proporcionan una visualización en tiempo real de las arritmias que muestran el verdadero patrón del corazón, lo que convierte el caos de la arritmia auricular en una visión clara para los electrofisiólogos. Fundada en 2011, Acutus tiene sede en Carlsbad (California).

