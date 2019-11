Acuva Technologies lance un système de purification de l'eau par UV-LED Eco-NX de nouvelle génération et le développement d'un système au point d'entrée

BURNABY, Colombie-Britannique, 4 novembre 2019 /CNW/ - Acuva Technologies Inc, un leader mondial de la technologie de purification de l'eau potable par UV-LED, a récemment annoncé deux nouveautés dans son portefeuille de produits grandissant. Les deux systèmes sont dotés de la technologie brevetée d'Acuva, IntenseBeam™, qui garantit un haut degré de désinfection tout en nécessitant peu d'entretien.

La nouvelle série de produits Eco-NX permet de désinfecter l'eau en toute fiabilité, au point d'utilisation et par UV-LED pour les applications domestiques, marines et de camping-car. Son tout premier produit, l'Eco-NX Silver, est le premier système UV-LED au point d'utilisation du monde à avoir obtenu la certification NSF/ANSI 55-2019 de classe B.

Sa sortie étant prévue en début 2020, le système Eco-NX Silver de purification de l'eau par UV-LED pour les consommateurs sera le plus abordable des produits d'Acuva, détrônant ainsi l'Eco 1.0. Sa conception améliorée présente une forme plus compacte permettant de purifier l'eau en toute sécurité selon les normes NSF/ANSI 55-2019 de classe B, et ce à un débit de 1,2 litre par minute (LPM). Il dispose d'une fonction intégrée d'activation de la détection instantanée du débit.

NSF International a récemment publié la norme NSF/ANSI 55-2019 afin d'inclure des protocoles de test pour les systèmes à LED. Acuva a joué un rôle pionnier dans l'élaboration de cette importante mise à jour dans le cadre du groupe de travail international. « C'est une réalisation incroyable pour l'industrie, et elle n'aurait pas été possible sans les efforts considérables et le dévouement au sein de la communauté », a déclaré le Dr Ashkan Babaie, directeur de l'ingénierie avancée chez Acuva.

« Nous sommes heureux de constater que des mesures réglementaires actualisées sont appliquées dans l'ensemble du secteur des systèmes de désinfection de l'eau par UV-LED », a déclaré le PDG d'Acuva, Manoj Singh, « La désinfection microbienne vérifiée est une considération essentielle pour la santé et la sécurité des consommateurs. Nous avons l'intention de faire certifier tous nos produits selon ces normes », ajoute-t-il.

Le développement d'un nouveau système de désinfection de l'eau par UV-LED au point d'entrée (en anglais, PoE) a également été annoncé. Ce système haute performance offre des débits allant de 30 à 76 LPM tout en nécessitant peu d'entretien. Les systèmes de désinfection de l'eau par UV-LED au point d'entrée d'Acuva fournissent un rendement de désinfection microbiologique conforme aux normes de l'industrie. Le système très attendu sera disponible à la mi-2020.

Les deux systèmes seront exposés au salon Aquatech Amsterdam 2019.

Des photos du système Eco-NX par UV-LED au point d'entrée d'Acuva sont disponibles ici : http://bit.ly/AcuvaEcoNX-PoE

À propos d'Acuva Technologies

Acuva, un leader mondial de la technologie de désinfection de l'eau par UVC-LED, a développé ses systèmes de purification de l'eau par UV-LED dans le but de fournir au monde entier une eau potable propre. La plate-forme Strike d'Acuva réservée aux modules UV-LED personnalisables est conçue avec l'objectif de faciliter l'intégration des appareils de distribution d'eau grand public et commerciaux par les fabricants d'équipements d'origine.

Il est possible de convenir un entretien avec le directeur de la technologie d'Acuva, Fariborz Taghipour. Pour plus d'informations, veuillez contacter Romina Puno en envoyant un courriel à media@acuvatech.com ou en appelant le +1.778.222.1757.

