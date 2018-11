ACUVUE® OASYS com tecnologia de luz inteligente™ Transitions™ foi nomeada pela revista TIME como uma das 'Melhores Invenções de 2018'

PINELLAS PARK, Flórida, 18 de novembro de 2018 /PRNewswire/ -- A revista TIME selecionou a lente de contato ACUVUE® OASYS com tecnologia de luz inteligente (Light Intelligent Technology™) Transitions™ como uma das 'Melhores Invenções de 2018', em sua busca anual para destacar inovações pioneiras em todo o mundo. Desenvolvida através de uma parceria estratégica entre a Johnson & Johnson Vision e a Transitions Optical, uma empresa da Essilor International, esta inovação representa uma categoria totalmente nova de lentes de contato, as quais fornecem aos usuários correção da visão e reduz a luz intensaii,iii para visão confortável durante todo o dia.iv,v

As lentes de contato ACUVUE® OASYS com tecnologia de luz inteligente™ Transitions™ – criadas para um estilo de vida moderno e ativo – ajudam a reduzir a exposição à luz intensa em ambientes internos e externos, incluindo a filtragem da luz azulvi e o bloqueio dos raios UV que podem afetar o conforto dos olhos, a visão e a saúde.† ‡ vii,viii,ix,x,xi. As lentes ajudam os olhos a gerenciar diferentes tipos de luz, de diversas intensidades e luminosidade ao longo do dia. Combinando os pontos fortes e as especializações de cada empresa, as lentes de contato nasceram da profunda pesquisa sobre as necessidades do estilo de vida dos consumidores.

A Transitions Optical é há muito tempo a líder na tecnologia de gerenciamento da iluminação, dominando a iluminação por mais de 28 anos. A empresa tem uma longa história de inovações em produtos e parcerias estratégicas, as quais permitiram a empresa abrir novos caminhos, aumentar a categoria fotocromática e introduzir os benefícios da adaptação à luz para mais pacientes. Levou mais de uma década para combinar a revolucionária tecnologia adaptável à luz Transitions com estas lentes de contato avançadas. O resultado são lentes que proporcionam um benefício inédito, indo além da correção da visão e serem tão ágeis como os consumidores são em sua vida diária.

"Estamos muito orgulhosos pela ACUVUE® OASYS com tecnologia de luz inteligente™ Transitions™ ter sido selecionada pela revista TIME como uma das 'Melhores Invenções de 2018'. Esta inovação vai revolucionar as lentes de contato e a categoria fotocromática com a introdução dos benefícios da adaptação à luz para mais pacientes", disse Chrystel Barranger, presidente da Essilor Photochromics e da Transitions Optical. "Cuidando das necessidades não atendidas dos usuários de lentes de contato, esta inovação contribui para alcançarmos nossa missão de proporcionar boa visão para todas as pessoas do planeta".

As lentes reutilizáveis com duração de duas semanas, as quais serão comercializadas pela Johnson & Johnson Vision Care, Inc., se adaptam continuamente do claro ao escuro e vice-versa, ajudando os olhos a se ajustarem melhor à mudança da iluminação do que conseguiriam por si próprios.vii As lentes de contato ACUVUE OASYS com Transitions começam a escurecer assim que são expostas aos raios UV ou luz visível de alta energia (HEV), graças à tecnologia de luz inteligente Transitions, escurecendo em 45 segundos – e retornando do escuro para o claro dentro de 90 segundos quando se passa de um ambiente exterior para o interior.vii Em plena ativação, as lentes bloqueiam até 70 por cento da luz visível e filtram a luz no interior, mesmo em seu estado mais claro.vii A revolucionária invenção foi projetada para oferecer o mais alto nível de proteção UV disponível em lentes de contato e são as únicas lentes de contato que fornecem 100% de proteção contra os raios UVB.† ‡ vii, viii

As lentes obtiveram liberação 510(k) para a atenuação da luz intensa da FDA – Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA, em abril deste ano. As lentes deverão ser lançadas nos Estados Unidos e em outros mercados selecionados no primeiro semestre de 2019.

Sobre a Transitions Optical

A Transitions Optical é a líder mundial no fornecimento de lentes fotocromáticas (adaptação inteligente) em todo o mundo. Em 1990, foi pioneira na fabricação e comercialização bem-sucedida de lentes adaptáveis de plástico. Como resultado do seu investimento contínuo em pesquisa, desenvolvimento e tecnologia, a Transitions Optical oferece uma ampla variedade de lentes para óculos e produtos de proteção, estabelecendo novos padrões de desempenho avançados para proporcionar cada vez mais conforto visual e proteção adequada à luz azul nociva e sempre bloqueando 100% dos raios UVA e UVB.

Liderança dos produtos, foco no consumidor e excelência operacional fizeram da Transitions® uma das marcas de consumo mais reconhecidas do setor ótico. Para mais informações sobre a empresa e a tecnologia de luz inteligente™ Transitions®, visite os endereços Transitions.com ou TransitionsPRO.com.

A Transitions Optical é uma subsidiária integral da Essilor International.

Sobre a Essilor

A Essilor International (Compagnie Générale d'Optique) ("Essilor") é a empresa líder mundial de ótica oftálmica. A Essilor projeta, fabrica e comercializa uma grande variedade de lentes para melhorar e proteger a visão. Sua missão é melhorar as vidas através da melhoria da visão. Para apoiar esta missão, a Essilor investe anualmente mais de € 200 milhões em pesquisa e inovação, com o compromisso de levar continuamente novos e mais efetivos produtos para o mercado. Suas principais marcas são Varilux®, Crizal®, Transitions®, EyezenTM, Xperio®, Foster Grant®, BolonTM e Costa®. A empresa também desenvolve e comercializa equipamentos, instrumentos e serviços para os profissionais de oftalmologia.

Para mais informações, visite o endereço www.essilor.com.

Sobre a Johnson & Johnson Vision

Temos uma ousada ambição na Johnson & Johnson Vision: mudar a trajetória da saúde ocular em todo o mundo. Através de nossas empresas operacionais, fornecemos inovação que permite que os profissionais de oftalmologia criem melhores resultados para os pacientes por toda sua vida, com produtos e tecnologias que cuidam das necessidades não atendidas, incluindo erros de refração, cataratas e olhos secos. Em comunidades com as maiores necessidades, trabalhamos em colaboração para expandirmos o acesso aos cuidados oftalmológicos de qualidade, e estamos comprometidos em ajudar as pessoas a enxergarem melhor, se conectarem melhor e a viverem melhor. Visite-nos no endereço www.jjvision.com. Siga @JNJVision no Twitter e Johnson & Johnson Vision no LinkedIn.

Informações importantes para os usuários de lentes de contato: As lentes de contato ACUVUE® estão disponíveis apenas com receita médica para correções de visão como lentes de uso diário com substituição recomendada após duas semanas. O oftalmologista irá determinar se as lentes de contato são indicadas para você. Apesar de raros, problemas oculares graves podem se desenvolver durante o uso de lentes de contato. Para ajudar a evitar estes problemas, siga o programa de uso e substituição e as instruções de cuidados com as lentes fornecidos por seu oftalmologista. Não use lentes de contato se estiver com infecção ocular, se sentir desconforto nos olhos, lacrimejamento excessivo, alteração na visão, vermelhidão nos olhos ou qualquer outro problema ocular. Se acontecer algum destes casos, retire as lentes e entre em contato com o seu oftalmologista imediatamente. Para mais informações sobre o uso correto, cuidados e segurança, converse com seu oftalmologista e peça a ele o Guia de Instruções para o Paciente, telefone para 1-800-843-2020 ou visite o endereço Acuvue.com.

† Ajuda a proteger contra a transmissão de radiação UV, nociva para a córnea e para o olho.

‡ AVISO: Lentes de contato que absorvem a radiação UV não substituem métodos de proteção que absorvem os raios UV, tais como óculos de proteção que absorvem raios UV ou óculos de sol porque eles não cobrem totalmente os olhos e as áreas ao redor deles. Você deverá continuar a usar óculos que absorvam os raios UV, conforme indicado. NOTA: A exposição prolongada à radiação UV é um dos fatores de risco associados ao desenvolvimento da catarata. A exposição baseia-se em vários fatores, como condições ambientais (altitude, geografia, céu nublado) e fatores pessoais (duração e natureza das atividades ao ar livre). As lentes de contato com bloqueador UV auxiliam na proteção contra a nociva radiação UV. Entretanto, estudos clínicos não foram ainda realizados para demonstrar que o uso de lentes de contato com bloqueador UV reduz o risco de desenvolver cataratas ou outras doenças oculares. Consulte seu oftalmologista para mais informações.

