ACUVUE® OASYS z rozwiązaniem Transitions™ Light Intelligent Technology™ okrzyknięte najlepszym wynalazkiem w roku 2018 przez TIME

Pierwsze tego typu[i] soczewki kontaktowe korygują widzenie i dostosowują się do zmiennych warunków oświetleniowych w celu zwiększenia komfortu i wydajności na co dzień

PINELLAS PARK, Floryda, 17 listopada 2018 r. /PRNewswire/ -- Magazyn TIME mianował soczewki ACUVUE® OASYS z rozwiązaniem Transitions™ Light Intelligent Technology™ jednym z najlepszych wynalazków roku 2018 w corocznym podsumowaniu przełomowych innowacji z całego świata. Opracowane w ramach strategicznej współpracy między Johnson & Johnson Vision i Transitions Optical, spółką międzynarodową firmy Essilor, nowatorskie soczewki ustanawiają zupełnie nową kategorię produktów, które zapewniają użytkownikom korekcję widzenia przy jednoczesnym zmniejszeniu intensywności światłaii,iii, co zapewnia bezproblemowe widzenie przez cały dzieńiv,v.

Soczewki ACUVUE® OASYS z rozwiązaniem Transitions™ Light Intelligent Technology™, powstałe z myślą o dynamicznym, nowoczesnym stylu życia, ograniczają wpływ jasnego światła w pomieszczeniach i na wolnym powietrzu, między innymi przez filtrowanie światła niebieskiegovi i blokowanie fal ultrafioletowych, które mogą negatywnie oddziaływać na komfort, widzenie i zdrowie† ‡ vii,viii,ix,x,xi. Soczewki wspierają oczy w zarządzaniu różnymi typami światła o różnej intensywności i jasności w ciągu dnia. Łącząc mocne strony i doświadczenie obu zaangażowanych w wynalazek firm, soczewki kontaktowe zrodziły się z dogłębnych badań dotyczących potrzeb życiowych konsumentów.

Firma Transitions Optical już od dawna jest liderem w zakresie technologii zarządzania światłem, działając w tej branży już od ponad 28 lat. Firma cieszy się długą historią innowacji w zakresie produktów i współpracy strategicznej, co pozwoliło jej na wkraczanie na nowe grunty, rozwój kategorii fotochromicznej i zapewnianie korzyści płynących z adaptacji świetlnej powiększającemu się gronu pacjentów. Połączenie rewolucyjnej technologii Transitions pozwalającej na adaptację świetlną z zaawansowanymi soczewkami kontaktowymi zajęło ponad dekadę. Wynikiem wysiłków są soczewki, które jako pierwsze w swojej klasie zapewniają korzyści wychodzące poza korekcję wzroku i są tak dynamiczne, jak korzystający z nich konsumenci na co dzień.

– Jesteśmy bardzo dumni z tego, że soczewki ACUVUE® OASYS z rozwiązaniem Transitions™ Light Intelligent Technology™ zostały mianowane przez magazyn TIME jednym z najlepszych wynalazków w roku 2018. Wynalazek zrewolucjonizuje soczewki kontaktowe i fotochromikę przez zapewnienie korzyści płynących z adaptacji świetlnej do szerszego grona pacjentów – skomentowała Chrystel Barranger, prezes Essilor Photochromics i Transitions Optical. – Odpowiadając na do tej pory niezrealizowane potrzeby użytkowników soczewek kontaktowych, wynalazek wpisuje się w realizację naszej misji zapewniania dobrego widzenia każdej osobie na ziemi – dodała prezes.

Dwutygodniowe soczewki wielokrotnego użytku, które będą sprzedawane przez Johnson & Johnson Vision Care, Inc. nieustannie zmieniają zabarwienie od przezroczystego do zaciemnionego, tym samym pomagając oku w dostosowaniu się do zmiennych warunków oświetleniowych z lepszymi wynikamivii. Soczewki ACUVUE OASYS z rozwiązaniem Transitions zaciemniają się natychmiast po wystawieniu na działanie promieni UV lub HEV dzięki technologii Transitions Light Intelligent Technology. Zaciemnianie zajmuje zaledwie 45 sekund, a po wejściu do środka pomieszczenia z zewnątrz soczewki rozjaśniają się w 90 sekundvii. W pełni aktywności soczewki blokują do 70% widzialnego światła, a filtrują światło w budynkach nawet w stanie przezroczystymvii. Rewolucyjny wynalazek ma zapewnić najwyższy dostępny poziom ochrony przed promieniowaniem UV w soczewkach kontaktowych, które są jedynymi soczewkami zapewniającymi 100% ochronę przeciwko falom UVB† ‡ vii, viii.

Soczewki otrzymały pozwolenie 510(k) w zakresie tłumienia jasnego światła od amerykańskiej Agencji Żywności i Leków w kwietniu tego roku, natomiast mają wejść na rynek w USA i innych wybranych krajach w pierwszej połowie roku 2019.

O Transitions Optical

Transitions Optical jest wiodącym dostawcą fotochromicznych (adaptacyjnych) soczewek na świecie. Firmie jako pierwszej udało się z powodzeniem opracować i skomercjalizować plastikowe soczewki adaptacyjne w roku 1990. W wyniku nieustannych inwestycji w badania i rozwój oraz technologię firma Transitions Optical oferuje szeroką gamę soczewek i produktów ochrony oka, wyznaczając nowe standardy zaawansowanej wydajności w celu zapewnienia coraz większego komfortu widzenia i optymalnej ochrony przed szkodliwym światłem niebieskim. Produkty firmy zawsze blokują 100% promieni UVA i UVB.

Przywództwo w zakresie produktu, skupienie na kliencie i doskonałość operacyjna sprawiły, że marka Transitions® jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek w optyce. Dodatkowe informacje na temat firmy i technologii Transitions® Light Intelligent Technology™ można znaleźć na stronie Transitions.com lub TransitionsPRO.com.

Transitions Optical jest w pełni posiadaną spółką podległą Essilor International.

O Essilor

Essilor International (Compagnie Générale d'Optique) (Essilor) to wiodąca na świecie firma optyki oftalmicznej. Firma Essilor opracowuje, produkuje i sprzedaje szeroką gamę soczewek ulepszających i chroniących wzrok. Misją firmy jest poprawa życia przez poprawę wzroku. W celu realizacji tej misji Essilor przeznacza ponad 200 milionów euro na badania i innowacje każdego roku, co pozwala firmie na ciągłe wdrażanie nowych, wydajniejszych produktów. Marki flagowe firmy to Varilux®, Crizal®, Transitions®, EyezenTM, Xperio®, Foster Grant®, BolonTM i Costa®. Firma opracowuje i sprzedaje także sprzęt, instrumenty i usługi na rzecz specjalistów w optyce.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.essilor.com.

O Johnson & Johnson Vision

W firmie Johnson & Johnson Vision kierujemy się ambitną wizją zmiany trajektorii ochrony oka na świecie. Poprzez różne spółki wdrażamy innowacje, które pozwalają pracownikom opieki okulistycznej na zapewnianie lepszych wyników dla pacjentów na różnych etapach życia poprzez produkty i technologie, które są odpowiedzią na potrzeby takie, jak zmniejszanie wady refrakcyjnej, zaćmy i zespołu suchego oka. W społecznościach, które tego najbardziej potrzebują, pracujemy z partnerami w zakresie poszerzania dostępu do wysokiej jakości opieki optycznej i angażujemy się w zapewnianie pomocy tak, aby ludzie mogli lepiej widzieć, łączyć się i lepiej żyć. Zapraszamy na stronę www.jjvision.com i do obserwowania @JNJVision w serwisie Twitter oraz Johnson & Johnson Vision w serwisie LinkedIn.

Ważne informacje dla użytkowników soczewek kontaktowych: Soczewki kontaktowe marki ACUVUE® dostępne są wyłącznie na receptę w korekcji widzenia do korzystania na co dzień z zalecaną wymianą co dwa tygodnie. Optyk zadecyduje, czy soczewki są odpowiednim rozwiązaniem. Rzadko, jednak czasami w wyniku noszenia soczewek kontaktowych mogą wystąpić poważne komplikacje w oku. Aby uniknąć tego typu problemów, należy korzystać z soczewek i wymieniać je zgodnie z zalecanym terminarzem oraz konserwować je zgodnie z zaleceniami optyka. Nie należy korzystać z soczewek w przypadku infekcji oka lub odczuwanego dyskomfortu, nadmiernego łzawienia, zmian widzenia, zaczerwienienia lub innych problemów ze wzrokiem. Jeżeli dojdzie do wystąpienia jednego z powyższych objawów, należy zdjąć soczewkę i niezwłocznie skontaktować się z optykiem. Dodatkowe informacje na temat odpowiedniego korzystania, konserwacji i bezpieczeństwa można uzyskać od optyka lub w instrukcjach dla pacjentów dostępnych pod numerem 1-800-843-2020 lub na stronie Acuvue.com.

†Ochrona przed przenoszeniem szkodliwego promieniowania UV do rogówki i wnętrza oka.

‡UWAGA: Soczewki kontaktowe pochłaniające promieniowanie UV nie stanowią zamienników dla ochronnych okularów pochłaniających promieniowanie UV, takich jak gogle lub okulary słoneczne, ponieważ nie pokrywają całkowicie powierzchni oka i okolic. Należy dalej korzystać z ochronnych okularów zgodnie z zaleceniami. UWAGA: długotrwałe wystawienie na promieniowanie UV jest jednym z czynników ryzyka powiązanych z zaćmą. Wystawienie na promieniowanie związane jest z szeregiem czynników, w tym czynników środowiskowych (wysokość, położenie geograficzne, zachmurzenie) i indywidualnych (długość i typ aktywności na świeżym powietrzu). Soczewki kontaktowe blokujące promieniowanie UV wspierają ochronę przeciwko szkodliwemu promieniowaniu UV. Jednakże nie przeprowadzono badań klinicznych potwierdzających to, że noszenie soczewek kontaktowych blokujących promieniowanie UV zmniejsza ryzyko wystąpienia zaćmy lub innych chorób oka. Dodatkowe informacje można pozyskać od optyka.

