ACWA Power et ECOHZ œuvrent ensemble pour autonomiser les communautés locales et annoncent la première transaction de grande utilité de W +

Issue de son engagement envers les communautés au sein desquelles elle opère et dans le cadre du développement du plus grand projet d'énergie solaire (CSP) au monde, le complexe NOOR Ouarzazate au Maroc, ACWA Power a clôturé l'année en contribuant à l'autonomisation des femmes à travers l'amélioration de leurs revenus, de leur éducation et de leur employabilité.

ACWA Power travaille en étroite collaboration avec WOCAN, réseau international œuvrant pour l'égalité des genres, et créateur de « W + Standard » (W +) (processus permettant de mesurer l'impact des projets de développement pour l'autonomisation des femmes leur permettant ainsi d'accéder aux ressources et aux capitaux, et de mettre en place des solutions efficaces afin de faire face aux changement climatique, à l'insécurité alimentaire et à la pauvreté.

Le projet RSE augmente les revenus et améliore les moyens de subsistance de la population féminine locale. En effet, Il reconnaît le capital social créé par les femmes; récompense les contributions de celles-ci à la communauté en matière de développement durable, et participe à améliorer l'accès des femmes aux premiers besoins, notamment en matière d'éducation et de soins médicaux.

Exprimant sa fierté et sa satisfaction, Paddy Padmanathan, Président et CEO de ACWA Power, a déclaré: «Nous sommes ravis et fiers de contribuer à l'autonomisation des femmes grâce à notre travail en matière de RSE, résultat de notre investissement dans le secteur des énergies renouvelables. Notre engagement dans les pays où nous opérons va bien au-delà de la fourniture d'électricité au réseau ».

«Nous sommes passionnés par le modèle que nous déployons avec d'une part, le développement de centrales électriques dans des régions excentrées et d'autre part, une collaboration active avec les communautés locales. L'autonomisation des communautés locales, la création d'opportunités d'emplois, et la génération d'activités économiques sont autant d'engagement à long terme pour nous. Nous sommes fiers de travailler avec W + pour contribuer à l'amélioration des revenus et de l'employabilité».

Tom Lindberg, Directeur d'ECOHZ, a ajouté: «Nous travaillons pour changer le comportement énergétique des entreprises et sommes enthousiastes à l'idée de pouvoir autonomiser les femmes en même temps que nous contribuons à réalisation des Objectifs de Développement Durable et notamment les ODD 7 (énergie propre) et les ODD 5 (égalité des sexes) ».

En lien avec les objectifs de WOCAN en matière de développement durable, il s'avère que W+ est le premier instrument offrant la possibilité de mesurer, vérifier et suivre les cinquième et septième Objectifs Critiques de Développement Durable (ODD), qui font partie des 17 ODD fixés par l'Assemblée Générale des Nations Unies en 2015.

Le cinquième ODD met l'accent sur l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes afin de leur un accès égal à l'éducation, aux soins médicaux, aux opportunités d'emploi et à leur représentativité et prise de décision au niveau politique et économique.

Le septième ODD porte sur l'accès à une énergie propre et abordable, l'accent étant mis sur l'intégration des énergies renouvelables pour l'établissement d'économies durables ce qui est en parfaite harmonie avec les objectifs de l'Accord de Paris visant à atténuer les perturbations liées au changement climatique et à adopter l'utilisation de l'énergie propre.

La remarquable collaboration entre ACWA Power, ECOHZ et WOCAN a permis de contribuer à la réalisation de ces Objectifs de Développement Durable et, en conséquence, à améliorer de manière conséquente le bien-être des femmes des régions avoisinantes les projets du Groupe ACWA Power au Maroc.

David Ungar, Directeur Exécutif, Durabilité et limitation des émissions de gaz à effet de serre chez ACWA Power, a déclaré: «Nous sommes à une époque où nous pouvons avoir un impact positif direct sur les communautés au sein desquelles nous opérons. Les unités W + nous aident à atteindre notre objectif et à faire une différence mesurable conformément aux objectifs de développement durable des Nations Unies. Ce qui représente un des éléments clé que nous mettons en œuvre pour contribuer à améliorer la qualité de vie des populations issues des communautés rurales ».

La collaboration entre les trois leaders de l'industrie créera de meilleurs résultats pour les projets et contribuera à l'amélioration des conditions de vie des populations locales.

A travers des projets d'énergie renouvelable, la RSE générera de véritables bénéfices mesurables au niveau social. Les entreprises peuvent désormais s'approvisionner en énergies propres et contribuer à l'égalité des genres.

L'année 2019 sera une année de réussite en termes de transactions et renforcera les efforts d'ACWA Power et d'ECOHZ dans l'amélioration de l'autonomisation des femmes.

Les femmes seraient beaucoup plus actives dans l'industrie des énergies renouvelables, (35%) en comparaison avec les autres secteurs énergétiques.

Dans la région MENA, il s'avère que plus de la moitié des sociétés qui opèrent dans les énergies renouvelables emploient plus d'hommes que de femmes ; seuls 29% des sociétés en question déclarent appliquer l'égalité homme/ femme au niveau des recrutements.

En conséquence, Il est nécessaire d'accroître davantage le taux de représentation des femmes dans le secteur. ACWA Power a adopté le standard W + et son travail au Maroc témoigne de son engagement à renforcer et accompagner les communautés au sein desquelles elle opère.

A propos d'ACWA Power :

Le parc de ACWA Power, totalisant 49 actifs & un investissement de + de 30 milliards de dollars, emploie 3500 personnes à travers 11 pays (Moyen Orient, Afrique du Nord, Afrique du Sud, Asie du Sud Est). Sa capacité de production en électricité, représente plus de 29 GW et une capacité de dessalement d'eau de 3.2 millions de m3 par jour approvisionnant aussi bien les services publics que privés (clients industriels) sur la base de contrats long-terme, de partenariats public-privés, de concessions ou encore de gestions délégataires de services publics.

ACWA Power s'inscrit dans l'objectif de fournir, de manière fiable, de l'électricité et de l'eau dessalée au plus bas coût possible, en contribuant ainsi au développement social et économique des communautés et des pays où le Groupe investit et qu'il accompagne.

ACWA Power a pour mission de fournir de manière fiable de l'électricité et de l'eau dessalée à faible coût, contribuant ainsi au développement social et économique des communautés et des pays dans lesquels elle investit et sert.

ACWA Power s'efforce de réussir en adhérant aux valeurs de la Sécurité, du Personnel et de la Performance dans l'exploitation de son activité.

Pour plus d'information, veuillez visiter : www.acwapower.com

A propose de ECOHZ :

ECOHZ propose des solutions globales d'énergie renouvelable aux entreprises, aux organisations et aux fournisseurs d'électricité - fournissant de l'électricité renouvelable, à partir d'un large éventail de sources, de régions et de qualités. L'électricité renouvelable est documentée par les Garanties d'Origine en Europe, les RECs d'Amérique du Nord et les RECs internationales (I-REC) dans un nombre croissant de pays en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique latine. ECOHZ fournit également une solution innovante - GO² - combinant les achats d'énergie renouvelable avec le financement et la construction de nouvelles unités de production d'énergie renouvelable. Les entreprises qui choisissent une énergie renouvelable documentée peuvent réduire leur empreinte carbone et améliorer leur classement.

ECOHZ figure parmi les principaux fournisseurs indépendants en Europe et possède des bureaux en Norvège et en Suisse. ECOHZ s'efforce de jouer un rôle actif dans la transition énergétique en cours à travers sa vision du « changement du comportement énergétique ». www.ecohz.com

À propos des Femmes qui s'Organisent pour un Changement en matière de gestion de l'Agriculture et des Ressources Naturelles (WOCAN)

WOCAN est une organisation non gouvernementale internationale, née il y'a 15 ans, dirigée par des femmes et compte plus de 1250 membres professionnels, hommes et femmes, à travers 113 pays.

Depuis 2004, WOCAN fourni de l'expertise en matière d'assistance technique pour renforcer les capacités d'intégration et de leadership des femmes dans plus de 100 organisations, notamment des agences des Nations Unies, des organisations de recherche, des agences gouvernementales et des organisations féminines à la base.

WOCAN a également effectué des évaluations organisationnelles, de la recherche, du plaidoyer et du leadership éclairé ainsi que la coordination des événements. WOCAN a géré des projets, grands comme petits, pour le compte de l'ONU, d'organismes donateurs internationaux et de banques de développement multilatérales, et s'est associé à des organisations commerciales gérant des projets de grande envergure.

WOCAN a créé le standard W + ™ (www.wplus.org ) pour mesurer l'autonomisation des femmes ; depuis 2014, il est appliqué à des projets au Népal, en Indonésie, au Guatemala, au Cambodge, au Maroc, en Afrique du Sud et au Vietnam. En 2016, WOCAN a reçu le prix de l'élan pour le changement des femmes de la CCNUCC pour la norme W +. www.wocan.org

