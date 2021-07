Ad Council, United Way Worldwide y la Fundación de Rockefeller inician una nueva campaña para destacar el servicio 211 y brindar apoyo a quienes lo necesitan

La nueva campaña resalta la labor de la línea de ayuda 211 y alienta a los estadounidenses a utilizar los recursos de asistencia para acceder a ayudas federales, estatales y locales

NUEVA YORK, 15 de julio, 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En tiempos en que Los Estados Unidos han tenido que enfrentar una de las peores crisis económicas desde la Gran Depresión, y con diferentes programas de asistencia que se actualizan de forma permanente, Ad Council y United Way Worldwide, con el apoyo de la Fundación de Rockefeller, inician una nueva campaña publicitaria a nivel nacional para alentar a las personas a llamar al 211 o visitar 211.org, una red integral para momentos de necesidad. Con más de 200 agencias y miles de expertos locales atendiendo en los 50 estados, el 211 ofrece asistencia para navegar por los servicios de apoyo y acceder a beneficios esenciales que ayudan a construir una vida mejor para millones de estadounidenses que atraviesan dificultades para llegar al final del mes.

Además de quitarle la vida a más de 600,000 estadounidenses, la pandemia amenaza la salud de las personas vulnerables devastadas por las pérdidas de empleos, casas y oportunidades para el futuro: el 11.3 % de los estadounidenses viven hoy en la pobreza1, 20 millones de adultos han tenido dificultades últimamente para poner los alimentos sobre la mesa, y más de 2.3 millones de mujeres abandonaron por completo la fuerza laboral2, situaciones que podrían dejar a todas estas personas y a sus hijos en situación de desventaja financiera durante años.

Con cervicios como asistencia alimentaria y ayuda para pagar facturas, atención médica y recursos de salud mental, el 211 puede guiar a las personas que experimentan dificultades pero quizá no saben a dónde acudir. Cada especialista es local en su comunidad y está capacitado para ayudar a seleccionar de manera confidencial los recursos y actuar en favor de quienes necesitan apoyo. Solo en 2020, la red 211 estableció 27.8 millones de conexiones a servicios y asistencias esenciales. Esto representa un aumento de casi 100 % con respecto a las 14 millones de conexiones en 2019. Durante la pandemia en Norteamérica en 2020, el 211 procesó un incremento de 150 % en las conexiones a los programas de alimentos.

La agencia creativa Walton Isaacson desarrolló la campaña multicanal pro bono, que incluye videos en línea, transmisiones y espacios de radio en inglés y español, presentando al 211 como la luz de guía para las familias que luchan financiera o emocionalmente. La iniciativa también incluye anuncios y publicidad exterior digital, que se distribuirán a nivel nacional según el modelo de medios donados por Ad Council.

"Muchos estadounidenses siguen lidiando con las repercusiones financieras y emocionales de la COVID-19", señaló Lisa Sherman, presidenta y directora ejecutiva de Ad Council. "Espero que este nuevo trabajo sea una luz de guía para los estadounidenses de todo el país que están ansiosos por un futuro mejor, sabiendo que el 211 estará presente a lo largo del camino para ayudarlos a llegar allí".

"Los especialistas del 211 de los Estados Unidos y Canadá han atendido las necesidades de primera línea este año más que nunca", mencionó Suzanne McCormick, presidenta de United Way Worldwide para los Estados Unidos. "Esta nueva alianza ayudará a aumentar la difusión del 211 y la variedad de servicios disponibles a través de la red 211 para ayudar a quienes se encuentran en situaciones de necesidad. Como resultado de esta alianza, esperamos que más personas obtengan acceso a recursos y apoyo, y que las comunidades sigan recuperándose del impacto de la pandemia de la COVID-19".

"La COVID-19 ha afectado profundamente los medios de vida de estadounidenses en todo el país. En particular, ha exacerbado la brecha de la riqueza, afectando de manera desproporcionada a los afroamericanos y latinx-estadounidenses, al igual que a los trabajadores esenciales de bajos salarios", afirmó Otis Rolley, vicepresidente sénior de Equidad y Oportunidades Económicas de la Fundación Rockefeller. "El apoyo hiperlocal de las comunidades a través del 211 puede facilitar que los estadounidenses se recuperen y reconstruyan tras las dificultades del año pasado".

"Llamar la atención sobre un recurso como el 211 en este momento de la historia ha significado el mundo para nuestro equipo", anotó Aaron Walton, fundador y director ejecutivo de Walton Isaacson. "Queríamos generar conciencia de una manera factible, asegurándonos de que la gente supiera que no estaba sola y que sus necesidades específicas eran comprendidas. Nos enorgullece haber colaborado con Ad Council, United Way Worldwide, la Fundación Rockefeller y todos los socios para adelantar un trabajo para el 211 que sea inclusivo e inspirador".

Los principales socios mediáticos, incluidos OUTFRONT Media, Samsung Ads, SXM Media, YouTube, entre otros, se han comprometido a ofrecer importantes espacios de medios donados para publicar y amplificar los activos del anuncio de servicio público. Josh Dixon, emprendedor y antiguo gimnasta del Team USA también apoyará la campaña creando contenido personalizado en las redes sociales para ampliar la difusión del servicio 211.

Para obtener más información sobre el programa de beneficios 211 y las formas en que este puede ayudar, visite 211.org o llame a 211 para hablar con un especialista directamente sobre el acceso a los beneficios públicos y privados.

Acerca de Ad Council

Ad Council es el punto donde convergen la creatividad y las causas. La organización sin fines de lucro integra las mentes más creativas en publicidad, medios, tecnología y marketing para abordar muchas de las causas más importantes del país. Ad Council ha creado muchas de las campañas más icónicas en la historia de la publicidad. Los amigos no dejan que sus amigos conduzcan borrachos. Oso Smokey. El amor no tiene etiquetas.

Las innovadoras campañas de bienestar social de Ad Council generan consciencia, inspiran a la acción y salvan vidas. Para conocer más, visite AdCouncil.org, siga las comunidades de Ad Council en Facebook y Twitter, y vea el trabajo creativo en YouTube.

Acerca de United Way

United Way lucha por la salud, la educación y la estabilidad financiera de todas las personas de cada comunidad. Con alcance global e impacto local, estamos mejorando las vidas de 48 millones de personas al año. United Way es la organización sin fines de lucro con financiación privada más grande del mundo, que trabaja en el 95 % de las comunidades de los Estados Unidos y en otros 40 países y territorios. Es por eso que somos la misión preferida de 2.5 millones de voluntarios, 7.7 millones de donantes y 45,000 socios corporativos. A raíz de la COVID-19, ayudamos a las personas a permanecer en sus hogares, abastecer sus alacenas y proteger sus vidas y sus recursos. Y estamos trabajando para construir comunidades resilientes y equitativas. Conozca más en UnitedWay.org. Síganos: @United Way y #LiveUnited.

Acerca de la Fundación Rockefeller

La Fundación Rockefeller es una filantropía pionera que se basa en asociaciones de colaboración en las fronteras de la ciencia, la tecnología y la innovación para que las personas, las familias y las comunidades puedan prosperar. Trabajamos para promover el bienestar de la humanidad y hacer que la oportunidad sea universal. Nuestro enfoque es escalar la energía renovable para todos, estimular la movilidad económica y garantizar un acceso equitativo a alimentos saludables y nutritivos. Para obtener más información, suscríbase a nuestro boletín informativo en rockefellerfoundation.org y síganos en Twitter @RockefellerFdn.

Acerca de Walton Isaacson

Fundada en 2005, Walton Isaacson es dirigida por el director ejecutivo Aaron Walton en asociación con la afamada leyenda de la NBA y superestrella emprendedora Earvin "Magic" Johnson. Walton Isaacson (WI) ofrece soluciones estratégicas y creativas a algunos de los mercados de marca más grandes y agresivos del mundo. Este innovador modelo de agencia se relaciona con capacidades publicitarias, digitales y sociales galardonadas y de servicio completo en múltiples disciplinas, proporcionando valor y eficiencia a los socios. Las especialidades en marketing de WI incluyen contenido de estilo de vida, entretenimiento, experiencial, deportes y de marca, así como conocimiento cultural en segmentos de consumidores afroamericanos, hispanos, LGBTQ y de mercado general. WI tiene su sede central en Los Ángeles y oficinas adicionales en Chicago, Dallas y Nueva York. Para obtener más información sobre Walton Isaacson, por favor, visite www.waltonisaacson.com.

