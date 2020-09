Ad2pro Group voegt zijn creatieve, technologie- en distributiebedrijven samen om een technologiegedreven digitale superstudio te vormen, om haar klanten te helpen "Meer te doen..."

De oprichting van de Madras Superstudio weerspiegelt onze overtuiging van het belang om technologie en data tot de kern van alle digitale creatieve en contentdiensten te maken.

De belofte van Madras is dat zowel het bedrijf als haar klanten "Meer doen..."

Volgens uitvoerend voorzitter van Ad2pro en Madras, Gopal Krishnan, is "de consolidatie in een Superstudio een afspiegeling van het veranderende marketinglandschap van vandaag, waar het de prioriteit is van al onze klanten, ongeacht de branch, om optimaal gebruik te maken van de middelen voor effectieve en efficiënte creatieve oplossingen."

De Superstudio biedt end-to-end-services, van planning en creatie tot levering en optimalisatie, allemaal naadloos verbonden onze interne data, technologie en marketingautomatiseringsoplossingen.

Het technologieplatform van Madras heet vanaf nu M/Suite. Madras is onlangs de ISO 9001 (kwaliteitsmanagement) en 27001 (informatiebeveiliging) gecertificeerd, nog een bewijs dat het bedrijf alles op alles zet om technologie van wereldklasse in te zetten.

In de woorden van Todd Brownrout, CEO van Ad2pro en Madras: "We hebben ons altijd gericht op het behalen van het best mogelijke rendement voor onze media- en merkpartners. Simpel gezegd, ons doel is onze klanten te helpen meer te doen in deze veeleisende digitale wereld door meer inhoud, betere data en innovatieve oplossingen te bieden met een hoger investeringsrendement "

De Superstudio is de ruggengraat van een hybride in-house / nearshore / offshore-model, met teams in het VK (Londen), de VS (New York, Los Angeles), Australië (Melbourne) en India (Bangalore en Chennai), en extra in-house studio's in belangrijke kantoren van klanten. Vorig jaar produceerde de organisatie meer dan 3,5 miljoen unieke creatieve oplossingen voor blue chip-klanten op vier continenten en in meer dan tien verschillende sectoren, waaronder News Corp, Macy's, Bloomingdale's en Thales.

De geconsolideerde website voor de nieuwe organisatie is www.madrasglobal.com.

Foto- https://mma.prnewswire.com/media/1281871/Todd_Brownrout.jpg

Foto- https://mma.prnewswire.com/media/1281872/Gopal_Krishnan.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1280431/Madras_Logo.jpg

Related Links

http://www.madrasglobal.com



SOURCE Ad2pro Group and Madras