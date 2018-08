ADAB Solutions lance le premier échange de cryptomonnaies islamique (FICE)

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/732455/ADAB_Solutions_Logo.jpg )



Ce projet rend ce secteur financier technologiquement innovant accessible au 1,8 milliard de musulmans qui vivent sur la planète. Le FICE va créer une plate-forme fiable de transactions des cryptomonnaies, qui deviendra une solution universelle pour l'implication des musulmans et des utilisateurs de la finance islamique sur le marché des cryptomonnaies. Il s'agit du premier projet qui permet d'effectuer des transactions de cryptomonnaies conformément aux principes de la finance islamique et qui sera ouvert à tous les utilisateurs, quelle que soit leur religion.

Selon l'ISLAMIC FINANCE DEVELOPMENT REPORT 2017 de Thomson Reuters, l'économie des cryptomonnaies est l'un des domaines clés de l'innovation en termes de finance islamique. Cependant, la multitude de contradictions sur ce marché et la position ambiguë de la communauté islamique quant à l'admissibilité des investissements sur ce marché ont conduit à l'attitude distante et attentiste des investisseurs musulmans. En adhérant aux strictes exigences morales établies par la communauté respectueuse de la charia, l'entreprise utilisera le conseil consultatif interne de la charia représenté par des experts internationaux de la charia pour s'assurer de la conformité des activités du FICE aux principes de la charia, à tout moment. Ces nouvelles normes établies par le FICE assureront une meilleure qualité des actifs échangés, ainsi qu'une plus grande inclusion des amateurs et des traders islamiques de cryptoactifs.

« Les idées qui correspondent aux normes de la charia sont basées sur la valeur matérielle compréhensible et ont une stratégie commerciale claire. Cela nous permet d'affirmer avec assurance que les projets halal sont indiscutablement plus sûrs que les jolis tableaux brossés par de nombreuses initiatives basées sur les cryptomonnaies », déclare le fondateur et PDG d'ADAB Solutions, Timur Turzhan. « Investir dans le FICE, ce n'est pas seulement soutenir le projet nécessaire et opportun pour l'Oumma islamique du monde entier, mais aussi faire une acquisition de valeur susceptible de générer un profit décent. Notre équipe se consacre à ses activités et fera de son mieux pour atteindre tous les objectifs fixés. »

Enregistrée sous la juridiction des Émirats arabes unis, la société ADAB Solutions vise à fournir des solutions pour attirer la communauté musulmane vers l'économie des cryptomonnaies.

Pour en savoir plus sur le projet, veuillez contacter Timur Turzhan au +971-4-5610950, ou par courriel à l'adresse timur.turzhan@adabsolutions.com , ou visiter le site à l'adresse http://www.adabsolutions.com .