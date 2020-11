Adagio Medical recueille 42,5 millions de dollars en financement de série E

LAGUNA HILLS, Californie, 14 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Adagio Medical, Inc., un innovateur de premier plan pour le traitement de la fibrillation auriculaire (FA) et de la tachycardie ventriculaire (TV), et développeur du système intelligent d'ablation continue des lésions - i ntelligent C ontinuous L esion A blation S ystem (iCLAS™), a annoncé aujourd'hui la clôture d'un financement par actions de série E de 42,5 millions de dollars. Le produit du financement servira à soutenir l'essai d'exemption des dispositifs de recherche (IDE, Investigational Device Exemption) iCLAS™ en cours, à accélérer l'essai Euro-VT avec marquage CE, à faire progresser la commercialisation du système iCLAS dans les pays utilisant le marquage CE, et à poursuivre le développement et la validation clinique de la technologie de cryoablation en champ pulsé (PFCA) d'Adagio.

Le financement par actions de série E comprenait les nouveaux investisseurs ArrowMark Partners, RA Capital Management et Perceptive Advisors, qui se sont joints aux investisseurs existants, notamment JMR Capital et Fjord Ventures. Tuan Huynh d'ArrowMark et Zach Scheiner, PhD de RA Capital Management, ont été nommés au Conseil d'administration d'Adagio.

« Nous sommes ravis que ce syndicat de classe mondiale participe à la transformation du traitement des arythmies cardiaques, et nous sommes heureux d'accueillir Tuan et Zach au conseil d'administration », a déclaré Olav Bergheim, président et PDG d'Adagio.

« L'ablation cardiaque est un marché important et en pleine croissance qui fait face à des défis importants, notamment des résultats cliniques décevants, de longs délais d'intervention et une rentabilité insatisfaisante pour les fournisseurs », a déclaré Tuan Huynh. « Nous croyons qu'Adagio représente une occasion unique de transformer la thérapie d'ablation et nous sommes impatients de nous associer à l'équipe de direction d'Adagio pour soutenir la croissance de l'entreprise et son engagement à relever les défis auxquels font face les médecins et leurs patients. »

« La technologie iCLAS d'Adagio a montré qu'elle avait le potentiel de devenir le meilleur système d'ablation cardiaque de sa catégorie et d'améliorer les résultats pour les patients les plus difficiles à traiter », a déclaré Zach Scheiner, Ph.D. « En plus de la cryoablation à ultra-basse température, Adagio peut proposer une technologie d'ablation en champ pulsé dans un seul cathéter (PFCA), ce qui offre des avantages par rapport à l'une ou l'autre modalité seule. Nous sommes ravis de nous joindre à des partenaires aux vues similaires pour soutenir l'entreprise dans ses efforts pour commercialiser cette nouvelle technologie. »

À propos d'ArrowMark Partners

ArrowMark, situé à Denver, au Colorado, est un gestionnaire d'actifs détenu par ses employés qui possède une expertise spécialisée dans les catégories d'actifs de crédit alternatif et d'actions de croissance. La société utilise sa taille, son expérience et son processus de recherche fondamentale pour cerner des occasions de placement asymétrique axé sur le risque et la rémunération dans des niches et secteurs hautement spécialisés de marchés financiers.

À propos de RA Capital Management

RA Capital Management, situé à Boston, au Massachusetts, est un gestionnaire de placements en plusieurs étapes dédié aux investissements fondés sur des données probantes dans les entreprises publiques et privées de soins de santé et de sciences de la vie qui développent des médicaments, des dispositifs médicaux et des diagnostics.

À propos de Perceptive Advisors

Perceptive Advisors, située à New York, dans l'État de New York, s'est attachée à soutenir les progrès de l'industrie des sciences de la vie en identifiant les opportunités et en orientant les ressources financières vers les technologies les plus prometteuses dans le domaine des soins de santé modernes.

À propos d'Adagio Medical

Entreprise privée située à Laguna Hills, en Californie, Adagio Medical, Inc. (Www.adagiomedical.com) www.adagiomedical.com ) met au point des technologies de cryoablation novatrices qui créent des lésions transmurales linéaires continues pour traiter les arythmies cardiaques, notamment la fibrillation auriculaire paroxystique et persistante, le flutter auriculaire et la tachycardie ventriculaire. Adagio Medical, Inc. est une société du portefeuille de Fjord Ventures.

Suivez Adagio Medical sur :

Twitter : @AdagioMedical

LinkedIn : www.linkedin.com/company/adagio-medical-inc-/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1055883/Adagio_Medical_Logo.jpg

Related Links

http://adagiomedical.com



SOURCE Adagio Medical, Inc.