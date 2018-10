Adagio Medical traite pour la première fois des patients atteints de fibrillation auriculaire avec le nouveau cathéter d'ablation par cryothérapie One Shot+™

Procédure simplifiée pour l'isolement des veines pulmonaires (IVP) avec une seule lésion transmurale continue

LAGUNA HILLS, Californie, 3 octobre 2018 /PRNewswire/ -- Adagio Medical, Inc., le créateur de la technologie iCLAS™, son système intelligent de lésions d'ablation continues à ultra-basse température pour le traitement des arythmies cardiaques, annonce que les premiers patients ont été traités efficacement avec son nouveau cathéter d'ablation par cryothérapie One Shot+™. Ce nouveau cathéter doit simplifier la procédure d'ablation pour obtenir l'isolement des veines pulmonaires (IVP) et réaliser d'autres lésions d'ablation continues de cibles non VP pour le traitement des patients atteints de fibrillation auriculaire.

La procédure iCLAS™ avec le cathéter One Shot+ fait appel à une approche transseptale unique et à une navigation anatomique intuitive, permettant au médecin hospitalier de créer rapidement et en toute sécurité des lésions transmurales continues et focales dans l'oreillette gauche et l'oreillette droite. Ce cathéter est équipé d'électrodes diagnostiques qui facilitent sa navigation vers le site d'ablation, et il permet également de surveiller en temps réel les électrogrammes pour confirmer que les lésions ont bien été créées. Pour l'heure, la technologie d'ablation par cryothérapie à ultra-basse température d'Adagio a permis de traiter efficacement plus de 50 patients atteints d'arythmie et participant dans des études multicentriques en cours en Europe.

Le nouveau cathéter d'ablation par cryothérapie One Shot+ a été utilisé pour créer des lésions transmurales continues et focales dans l'ensemble de l'endocarde auriculaire, y compris l'antre des veines pulmonaires, la paroi postérieure, l'isthme mitral, l'isthme cavo-tricuspide, et des conducteurs ciblés identifiés.

« Cette technologie me permet d'offrir un traitement très efficace à mes patients », explique le Dr Tom de Potter, MD, FEHRA, directeur adjoint du centre cardiovasculaire de la section de cardiologie et d'électrophysiologie de l'hôpital OLV d'Alost (Belgique). « Je suis très heureux de constater qu'avec cette toute dernière génération de cathéters d'ablation par cryothérapie d'Adagio, je peux réaliser un IVP complet beaucoup plus rapidement qu'avec les autres modalités thérapeutiques, et avec une efficacité inégalée. La nouvelle fonction diagnostique ajustable simplifie la procédure, la rendant moins dépendante de l'opérateur. Je suis impatient de travailler sur davantage de patients avec ce dispositif. »

« Adagio travaille sur la technologie d'ablation par cryothérapie à ultra-basse température depuis bientôt sept ans, et elle a démontré qu'elle produisait des résultats cliniques très prometteurs », explique Olav Bergheim, PDG d'Adagio Medical. « Dernièrement, nous nous sommes attachés à rendre cette technologie encore plus conviviale pour le médecin et plus facile à utiliser, tout en conservant ses capacités cliniques de tout premier plan. Le nouveau cathéter One Shot+ a été conçu pour permettre au médecin hospitalier d'isoler toutes les veines pulmonaires avec des lésions transmurales continues avec une durée d'intervention totale inférieure à 20 minutes. Je suis très heureux que cet objectif ait déjà été atteint dans plusieurs de ces cas. »

À propos d'Adagio Medical

Adagio Medical, Inc. (www.adagiomedical.com) est une entreprise privée située à Laguna Hills (Californie), qui met au point des technologies innovantes d'ablation par cryothérapie qui créent des lignes d'ablation continues, linéaires et transmurales afin de traiter les arythmies cardiaques, y compris la fibrillation auriculaire paroxystique et persistante, le flutter auriculaire et la tachycardie ventriculaire. Adagio Medical, Inc. fait partie du portefeuille de sociétés de Fjord Ventures. Pour plus d'informations, veuillez envoyer un courriel à l'adresse suivante : info@adagiomedical.com.

