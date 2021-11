Adalvo reconocido como uno de los mejores lugares de trabajo para 2021

LONDRES, 30 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- Adalvo, una de las principales empresas farmacéuticas globales B2B, con asociaciones comerciales en más de 100 países, han sido certificadas como uno de los Mejores Lugares para Trabajar en 2021. Es la primera vez que Adalvo consigue esta certificación, y atribuye el logro al compromiso de los empleados con la excelencia, y a los valores compartidos. Este logro es especialmente significativo durante la pandemia de la COVID-19, que ha provocado importantes retos e interrupciones en el empleo.

La certificación se basa en una rigurosa metodología de evaluación y en un marco que refleja las últimas tendencias en el ámbito laboral. Adalvo ha obtenido una puntuación sobresaliente en diversidad e inclusión, fomentando la igualdad en el lugar de trabajo y creando un entorno flexible, transparente y solidario. Al comentar el reconocimiento, Gabi Cassar, Director de Recursos Humanos y Comunicación Corporativa, indicó: "Ha sido un gran placer participar en el programa de certificación Best Places to Work. El proceso fue muy eficiente y fluido, de principio a fin. La plataforma online es muy eficaz, lo que facilitó el proceso de proporcionar información y datos relevantes. Estamos encantados de haber completado con éxito esta certificación y de haber recibido el prestigioso título de "Best Place to Work". Nuestra gente y nuestra cultura son una parte importante de nuestra estrategia para el éxito a largo plazo y seguiremos garantizando que nuestras prácticas culturales sigan mejorando, a medida que la organización siga creciendo y desarrollándose".

Cada año, más de 250 organizaciones de toda Europa solicitan la certificación. Las organizaciones participantes son evaluadas a través de dos procesos de valoración y, al cumplir los criterios de calificación, son certificadas como Best Place to Work por un periodo de 1 año.

El reconocimiento Best Place to Work mide a las empresas frente a organizaciones de tamaño y sector similares y proporciona un valioso punto de referencia para los empleados y refuerza el compromiso de la empresa de retener y atraer a los mejores talentos.

ACERCA DEL PROGRAMA BEST PLACES TO WORK

Best Places To Work es la certificación "Employer of Choice" más definitiva a la que aspiran las organizaciones. El programa certifica y reconoce los lugares de trabajo líderes en muchos países del mundo con su evaluación patentada que analiza el atractivo de una empresa a través de un proceso de dos pasos centrado en 8 factores del lugar de trabajo. Únase a nuestra comunidad en LinkedIn , Twitter , y Facebook .

Para más información, visite www.bestplacestoworkfor.org

ACERCA DE ADALVO

Desde 2018, Alvogen ha hecho que Adalvo pase de ser una plataforma B2B interna a una unidad de negocio independiente centrada en los mercados mundiales. Adalvo ha logrado rápidamente un crecimiento notable, con más de 500 transacciones y una cartera de clase mundial de 60 medicamentos diferenciados. Actualmente es una de las compañías farmacéuticas B2B de más rápido crecimiento a nivel global, sirviendo a socios y pacientes en más de 100 mercados de todo el mundo.

Maria Mercedes | [email protected] | +44 208 895 6562

