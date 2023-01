Adani - firma, która jako pierwsza wprowadzi na rynek ciężarówki napędzane wodorem

Przedsiębiorstwo Adani Enterprises jako pierwsze w Azji i jedno z pierwszych na świecie wykorzysta do pracy w górnictwie ciężarówki napędzane wodorowymi ogniwami paliwowymi.

Pierwszy samochód ciężarowy ma zostać oddany do eksploatacji w Indiach w 2023 r.

Informacja ta potwierdza wizję Gautama Adaniego, który zamierza zapoczątkować gospodarkę wodorową, której liderem są Indie.

AHMEDABAD, Indie, 17 stycznia 2023 r. /PRNewswire/ -- Adani Enterprises Limited (AEL), część zdywersyfikowanego portfela spółek Adani, podpisała dziś umowę o rozpoczęciu projektu pilotażowego mającego na celu opracowanie elektrycznego samochodu ciężarowego napędzanego wodorowymi ogniwami paliwowymi (FCET) dla logistyki i transportu górniczego z Ashok Leyland z Indii i Ballard Power z Kanady.



Nawiązanie współpracy oznacza wprowadzenie w Azji pierwszego planowanego wozu górniczego napędzanego wodorem. Prace demonstracyjne będą prowadzone przez AEL, spółkę zajmującą się zarówno działalnością górniczą, jak i rozwojem przedsięwzięć związanych z ekologicznym wodorem w zakresie zaopatrzenia, transportu i budowy infrastruktury do tankowania wodoru. Ballard - wiodący w branży producent silników na ogniwa paliwowe PEM, zapewni silnik na ogniwa paliwowe FCmoveTM dla wodorowej ciężarówki, z kolei Ashok Leyland - jeden z największych producentów autobusów na świecie, udostępni platformę pojazdu i zapewni wsparcie techniczne. Wprowadzenie FCET na rynek indyjski planowane jest na rok 2023.

Grupa Adani poinformowała wcześniej, że planuje zainwestować ponad 50 miliardów dolarów w ciągu najbliższych dziesięciu lat w technologię „zielonego wodoru" i związane z nią ekosystemy, odpowiadające zdolnościom produkcyjnym do 3 milionów ton tego ekologicznego surowca rocznie.

Vinay Prakash, dyrektor Adani Enterprises Limited i prezes Adani Natural Resources, powiedział: „Ten nowatorski i ambitny projekt z zakresu ekologicznego wodoru stanowi poważną zapowiedź przyszłej samowystarczalności energetycznej Indii i jest zgodny z wizją Gautama Adaniego, prezesa Adani Group, dotyczącą przyspieszenia wykorzystania technologii ogniw paliwowych zasilanych wodorem w komercyjnym systemie transportowym. Takie doświadczenie w obsłudze wodoru jako paliwa dla floty handlowej nie tylko zwiastuje nadejście technologii wodorowej dla sektora górniczego i logistycznego w kraju, jak również umożliwi innym przedsiębiorstwom wybór długoterminowych, zrównoważonych rozwiązań w zakresie transformacji floty w portach, na lotniskach i w ich działalności przemysłowej".

Napędzana wodorem ciężarówka górnicza będzie ważyła 55 ton, wyposażona zostanie w trzy zbiorniki na wodór, uzyska zasięg roboczy 200 km i będzie zasilana ogniwami paliwowymi PEM firmy Ballard o mocy 120 kW.

„Po podpisaniu w zeszłym roku protokołu ustaleń z Adani Group z zapałem kontynuujemy współpracę i cieszymy się z możliwości kooperacji z najnowocześniejszymi firmami, takimi jak Adani" – powiedział Randy MacEwen, prezes zarządu Ballard Power Systems. – Nasza technologia stanowi silną propozycję o odpowiednim stosunku wartości do ceny dla pojazdów górniczych o dużej ładowności, ponieważ silniki o zerowej emisji zapewniają duży zasięg, szybkie tankowanie i znaczną ładowność" – dodaje.

„Firma Ashok Leyland jest pod wrażeniem współpracy z Adani i Ballard w celu wprowadzenia na rynek pojazdów użytkowych napędzanych ogniwami paliwowymi dla sektora górniczego i logistycznego w Indiach" – powiedział dr N. Saravanan, dyrektor ds. technicznych Ashok Leyland. – Dzięki naszym osiągnięciom w opracowywaniu unikalnych i innowacyjnych produktów, wiedzy technologicznej firmy Ballard w zakresie ogniw paliwowych oraz niezachwianemu zaangażowaniu firmy Adani w rozwój technologii wodorowych, Indie dysponują ogromną szansą na dekarbonizację zarówno transportu towarowego, jak i osobowego" – dodaje.

Adani Enterprises Ltd

Adani Enterprises Limited (AEL) to flagowa spółka Adani Group, jednej z największych organizacji biznesowych w Indiach. Przez lata Adani Enterprises koncentrowała się na rozwoju powstających przedsiębiorstw infrastrukturalnych, wnosząc wkład w budowanie społeczeństwa, a następnie przekształcając je w odrębne podmioty notowane na giełdzie. Po sukcesie tzw. „jednorożców", takich jak Adani Ports & SEZ, Adani Transmission, Adani Power, Adani Green Energy, Adani Total Gas i Adani Wilmar, Spółka przyczyniła się w znacznym stopniu do usamodzielnienia kraju dzięki portfelowi solidnych przedsiębiorstw. Doprowadziło to również do wypracowania znaczących zysków dla jej akcjonariuszy na poziomie CAGR 38% w ciągu ponad 25 lat.

Strategiczne inwestycje biznesowe nowej generacji koncentrują się wokół ekosystemu ekologicznego wodoru, zarządzania portami lotniczymi, drogami, centrami danych i przemysłem pierwotnym, takim jak miedź i petrochemia, z których wszystkie mają znaczny potencjał wytworzenia wartości.

