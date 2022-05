Adani adquirirá la participación de Holcim en Ambuja Cements y ACC Limited

La adquisición más grande de la historia en el espacio de infraestructura y materiales de la India valorada en 10.500 millones de dólares estadounidenses.

Sinopsis del redactor

- La adquisición impulsa a Adani al negocio del cemento y establecerá su nueva vertical de materiales, metales y minería

- Con esto, Adani es ahora el segundo fabricante de cemento más grande de la India (capacidad ~70 MTPA)

AHMEDABAD, India, 16 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- La familia Adani, a través de un vehículo de propósito especial en alta mar, anunció que había firmado acuerdos definitivos para la adquisición de la participación total de Holcim Ltd, con sede en Suiza, en dos de las principales empresas cementeras de la India: Ambuja Cements Ltd y ACC Ltd.