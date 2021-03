Adani Green Energy lève 1,35 milliard de dollars dans le cadre de l'une des plus importantes opérations de financement de projet en Asie

AHMEDABAD, Inde, 19 mars 2021 /PRNewswire/ -- Adani Green Energy Limited (AGEL) a levé une dette de 1,35 milliard de dollars pour son portefeuille d'actifs renouvelables en cours de construction, grâce à des accords définitifs signés avec un groupe de prêteurs internationaux de premier plan. Le mécanisme de financement de projet renouvelable permettrait de financer dans un premier temps le portefeuille hybride de projets d'énergie solaire et éolienne renouvelable de 1,69 GW qui sera mis en place dans quatre SPV dans l'État du Rajasthan, en Inde.

Aux termes de cet accord, 12 banques internationales - Standard Chartered Bank, Intesa Sanpaolo S.p.A, MUFG Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Coöperatieve Rabobank U.A., DBS Bank Ltd, Mizuho Bank, Ltd, BNP Paribas, Barclays Bank PLC, Deutsche Bank AG, Siemens Bank GmbH et ING Bank N.V. - se sont engagées à financer ce mécanisme qui sera le premier prêt pour un projet hybride écologique certifié en Inde. Ce nouveau pool de liquidités renforce la stratégie d'AGEL visant à financer entièrement son actif en cours de construction et est de bon augure pour son objectif d'augmenter sa capacité à 25 GW d'ici 2025.

Ce mécanisme est un élément important du plan global de gestion du capital d'AGEL et s'avère essentiel pour financer pleinement ses aspirations en matière de croissance. L'accord définitif définit un cadre de financement des principes et procédures convenus, en vertu duquel AGEL s'engage auprès des financiers pour obtenir des financements de manière efficace et rapide pour tous les projets futurs, conformément aux paramètres de seuil convenus.

Ce mécanisme souligne la philosophie de développement global des sociétés du portefeuille d'Adani, mise en œuvre grâce à un cadre d'excellence dans l'exécution de projets élaboré en interne, qui entend respecter les principes de l'Équateur et le plus haut niveau de diligence raisonnable couvrant tous les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) des normes internationales.

S'exprimant au sujet de ce développement, M. Vneet Jaain, directeur général et PDG d'AGEL, a déclaré : Ce développement représente pour nous une confirmation de notre capacité d'exécution dans le domaine des énergies renouvelables. Nous sommes déterminés à produire l'électron vert le moins cher possible et le rythme et la rapidité que nous avons adoptés nous placent bien en avance sur cette voie. Nous pensons que l'introduction d'une profondeur et d'une diversité dans nos ressources de financement est essentielle pour la vision d'AGEL : devenir le plus grand acteur du secteur des énergies renouvelables dans le monde. Les banques qui se sont engagées dans cette transaction stratégique sont nos partenaires clés pour garantir un accès ininterrompu aux capitaux mondiaux pour notre portefeuille d'actifs renouvelables sous-jacents. Ce mécanisme permettra également de répondre aux besoins de recyclage du capital des banques et de rendre ce même capital disponible pour les projets futurs d'AGEL. La nature renouvelable du mécanisme aidera AGEL à atteindre son objectif d'un portefeuille de 25 GW d'ici 2025. En outre, AGEL est désormais bien placée pour saisir les occasions de croissance dans le secteur attractif des énergies renouvelables en Inde. »

Chacun des partenaires de prêt ayant souscrit à ce mécanisme a joué un rôle déterminant. La Standard Chartered Bank, par exemple, a agi en qualité de souscripteur principal, d'arrangeur principal mandaté et teneur de livres (MLAB), de conseiller en matière d'audit environnemental, de banque de codocumentation et de coordonnateur de prêts écologiques pour le mécanisme. De même, la MUFG Bank a joué le rôle de MLAB, de banque technique et de coordonnateur des prêts écologiques. En outre, BNP Paribas a agi en tant que MLAB et banque de co-documentation, DBS Bank Ltd a agi en tant que MLAB, banque des comptes et Mizuho est intervenu en tant que MLAB, banque de modélisation financière. Intesa Sanpaolo S.p.A, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Coöperatieve Rabobank U.A, Barclays Bank PLC, Deutsche Bank AG, Siemens Bank GmbH et ING Bank N.V. ont agi en qualité de MLAB pour le mécanisme.

Entre autres partenaires, alors que Latham & Watkins LLP et Luthra & Luthra ont joué le rôle de conseiller de l'emprunteur, Linklaters et Cyril Amarchand Mangaldas ont agi en tant que conseillers des prêteurs. Tractebel Engineering Private Limited a agi en qualité de conseiller technique des prêteurs, UL en tant que consultant des prêteurs en matière d'évaluation du rendement énergétique, ERM en tant que consultant des prêteurs pour les questions environnementales et sociales, Arcadis en qualité de consultant des prêteurs pour l'audit environnemental et social, Deloitte en tant que consultant pour l'audit du modèle financier, Marsh en tant qu'agent d'assurance des prêteurs et KPMG en qualité de fournisseur d'assurance indépendant pour le prêt écologique.

Adani Green Energy Limited (« AGEL »), qui fait partie du groupe indien Adani, possède l'un des plus grands portefeuilles mondiaux d'énergies renouvelables avec plus de 14 815 MW de projets en exploitation, en construction et de projets attribués à des contreparties de qualité. La société développe, construit, détient, exploite et entretient des projets de parcs solaires et éoliens connectés au réseau de services publics. Les principaux clients d'AGEL sont la National Thermal Power Corporation (« NTPC »), la Solar Energy Corporation of India (« SECI ») et plusieurs discoms d'État. Cotée en 2018, AGEL représente aujourd'hui une capitalisation boursière de 25,03 milliards de dollars et aide l'Inde à atteindre ses objectifs de la COP21. Au cours de cet exercice, Mercom Capital, un groupe de réflexion basé aux États-Unis, a classé le groupe Adani comme le plus important propriétaire de centrales solaires au monde Pour plus d'informations : www.adanigreenenergy.com

