Adani se convierte en la segunda principal empresa cementera de India

Se completa la adquisición de Ambuja Cements y ACC

Se trata de la mayor adquisición en el rubro de infraestructura y materiales de la India , avaluada en USD 6.500 millones

, avaluada en USD 6.500 millones Después de la transacción, Adani conservará una participación del 63,15 % en Ambuja Cements y del 56,69 % en ACC (de las cuales el 50,05 % se mantendrá a través de Ambuja Cements)

La capitalización de mercado combinada de Ambuja Cements y ACC es de USD 19.000 millones hasta la fecha

Con esta adquisición, Adani es ahora el segundo mayor fabricante de cemento de la India (con una capacidad de aproximadamente 67,5 MTPA)

(con una capacidad de aproximadamente 67,5 MTPA) Mejor gobernanza corporativa con un 100 % de directores independientes en el Comité de auditoría y el Comité de nominaciones y remuneraciones

Dos nuevos comités de la Junta —el Comité de responsabilidad corporativa y el Comité de consumo público, integrados exclusivamente por directores independientes— dirigirán el enfoque de cumplimiento de los criterios ESG y el enfoque de prioridad en el consumidor

AHMEDABAD, India, 21 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- La familia Adani, a través de Endeavour Trade and Investment Ltd ("BidCo"), un instrumento con fines especiales, ha completado con éxito la adquisición de Ambuja Cements Ltd y ACC Ltd. La transacción involucró la adquisición de la participación de Holcim en Ambuja y ACC, junto con una oferta abierta en ambas entidades en conformidad con las regulaciones de SEBI.

El valor de la participación de Holcim y la contraprestación de la oferta abierta para Ambuja Cements y ACC es de aproximadamente USD 6.500 millones, lo que la convierte en la mayor adquisición de la historia de Adani y, además, la mayor transacción de fusiones y adquisiciones (M&A) de la historia de India en el rubro de infraestructura y materiales. Después de la transacción, Adani conservará una participación del 63,15 % en Ambuja Cements y del 56,69 % en ACC (de las cuales el 50,05 % se mantendrá a través de Ambuja Cements).

"Lo que convierte al cemento en un negocio emocionante es el espacio para el crecimiento que tiene en India, el cual supera al de todos los demás países mucho más allá de 2050", afirmó el Sr. Gautam Adani, presidente de Adani Group. "El cemento es un juego económico que depende de los costos de la energía, la logística y la distribución, así como de la capacidad de aprovechar una plataforma digital para transformar la producción y generar una eficiencia significativa en la cadena de suministro. Cada una de estas capacidades es un negocio fundamental para nosotros y, por lo tanto, le brinda a nuestro negocio cementero un conjunto de adyacencias inigualables. Son estas adyacencias las que finalmente impulsan la economía competitiva. Además, nuestra posición como una de las principales empresas de energía renovable del mundo nos ayudará a fabricar cemento ecológico prémium en conformidad con los principios de una economía circular. Todas estas dimensiones nos preparan para convertirnos en el fabricante de cemento más grande y eficiente a más tardar en 2030".

Actualmente, Ambuja Cements y ACC tienen una capacidad de producción instalada combinada de 67,5 MTPA. Las dos empresas se encuentran entre las marcas más sólidas de la India con una inmensa capacidad de infraestructura de fabricación y cadena de suministro, representada por sus 14 unidades integradas, 16 plantas trituradoras, 79 plantas de concreto listo para mezclar y más de 78.000 socios de canal en toda India.

La junta directiva de Ambuja Cements aprobó una inyección de INR 20.000 Cr en Ambuja mediante una asignación preferente de garantías. Esto equipará a Ambuja para capturar el crecimiento en el mercado. Las medidas acelerarán significativamente la creación de valor para todas las partes interesadas, en línea con la filosofía de negocio de Adani Group.

Tanto Ambuja Cements como ACC se beneficiarán de las sinergias con la plataforma integrada de infraestructura de Adani, especialmente en las áreas de materia prima, energía renovable y logística, donde las empresas de la cartera de Adani tienen amplia experiencia y profundo conocimiento. Ambuja y ACC también se beneficiarán del enfoque de Adani en ESG, economía circular y filosofía de gestión de capital. Las empresas seguirán estando profundamente alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, con un claro enfoque en el ODS 6 (agua limpia y saneamiento), el ODS 7 (energía asequible y limpia), el ODS 11 (ciudades y comunidades sostenibles) y el ODS 13 (Acción por el clima).

En línea con la filosofía de gobernanza de la cartera de Adani, se han reconstituido los comités de las juntas directivas tanto de Ambuja Cements como de ACC. El Comité de auditoría y el Comité de nominación y remuneración ahora están compuestos por un 100 % de directores independientes. Además, se han constituido dos nuevos comités —el Comité de responsabilidad corporativa y el Comité de consumo público, ambos integrados en un 100 % por directores independientes— para ofrecer garantías a la junta sobre los compromisos en materia ESG y maximizar la satisfacción de los consumidores. Asimismo, se ha constituido un Comité de precios de los productos básicos, integrado por un 50 % de directores independientes para fortalecer la gestión de riesgos.

La transacción fue financiada con líneas de crédito que ascendieron a USD 4.500 millones de 14 bancos internacionales. Barclays Bank PLC, Deutsche Bank AG y Standard Chartered Bank actuaron como coordinadores principales y entidades aseguradoras de la transacción. Barclays Bank PLC, DBS Bank, Deutsche Bank AG, MUFG Bank y Standard Chartered Bank actuaron como coordinadores principales y entidades aseguradoras de la transacción. Además, BNP Paribas, Citibank, Emirates NBD Bank, First Abu Dhabi Bank, ING Bank, Intesa Sanpaolo S.p.A, Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation y Qatar National Bank actuaron como coordinadores principales de la transacción.

Barclays Bank PLC y Deutsche Bank AG actuaron como asesores en fusiones y adquisiciones de BidCo, y Standard Chartered Bank se desempeñó como asesor en estructuración. ICICI Securities y Deutsche Bank AG operaron como banca comercial en la oferta abierta de BidCo para adquirir Ambuja Cements y ACC.

Cyril Amarchand Mangaldas y Latham & Watkins LLP actuaron como asesores de fusiones y adquisiciones de BidCo. Cyril Amarchand Mangaldas y Latham & Watkins LLP también actuaron como asesores legales de BidCo para el financiamiento, y Allen & Overy LLP y Talwar Thakore and Associates actuaron como asesores legales de los prestamistas.

Acerca de la cartera de Adani

