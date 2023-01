Adani setzt erstmals wasserstoffbetriebene Lastwagen ein

Adani Enterprises ist das erste Unternehmen in Asien und eines der ersten weltweit, das wasserstoffbetriebene Brennstoffzellenfahrzeuge für den Bergbau einsetzt

Der erste Lastwagen soll 2023 in Indien eingesetzt werden

Diese Ankündigung unterstützt die Vision von Gautam Adani , potentiell eine Wasserstoffwirtschaft zu fördern, in der Indien einen Vorsprung hat

AHMEDABAD, Indien, 19. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Adani Enterprises Limited (AEL), Teil des diversifizierten Adani-Portfolios, hat heute mit Ashok Leyland (Indien) und Ballard Power (Kanada) eine Vereinbarung über den Start eines Pilotprojekts zur Entwicklung eines wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellen-Elektrotransporters (FCET) für Logistik und Transport im Bergbau unterzeichnet.

Diese Zusammenarbeit bedeutet den ersten geplanten wasserstoffbetriebenen Lkw für den Bergbau in Asien. Das Demonstrationsprojekt wird von AEL geleitet, einem Unternehmen, das sich sowohl auf den Bergbau als auch auf die Entwicklung von Projekten für umweltfreundlichen Wasserstoff konzentriert, um Wasserstoff zu beschaffen, zu transportieren und eine Infrastruktur zur Wasserstoffbetankung aufzubauen. Ballard, ein branchenführender Hersteller von PEM-Brennstoffzellenmotoren, wird den FCmoveTM-Brennstoffzellenmotor für den Wasserstoff-Lkw liefern, und Ashok Leyland, einer der größten Bushersteller der Welt, wird die Fahrzeugplattform und die technische Unterstützung bereitstellen. Der FCET soll 2023 in Indien eingeführt werden.

Die Adani Group hat zuvor angekündigt, dass sie in den nächsten zehn Jahren mehr als 50 Milliarden USD in grünen Wasserstoff und damit verbundene Ökosysteme investieren wird, was einer Kapazität von bis zu 3 Millionen Tonnen grünem Wasserstoff jährlich entspricht.

Vinay Prakash, Direktor, Adani Enterprises Limited und CEO, Adani Natural Resources, sagte: „Dieses bahnbrechende und ehrgeizige Projekt mit grünem Wasserstoff ist vielversprechend für die künftige Energieautarkie Indiens und steht im Einklang mit der Vision von Gautam Adani, dem Vorsitzenden der Adani-Gruppe, den Einsatz der wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellentechnologie im kommerziellen Verkehrssystem zu beschleunigen. Diese Erfahrung im Umgang mit Wasserstoff als Treibstoff für kommerzielle Flotten bereitet nicht nur die Einführung der Wasserstofftechnologie im Bergbau- und Logistiksektor des Landes vor, sondern wird auch anderen Unternehmen die Möglichkeit geben, sich für langfristige, nachhaltige Lösungen bei der Umstellung von Flotten in Häfen, Flughäfen und in ihren industriellen Betrieben zu entscheiden."

Der wasserstoffbetriebene Bergbau-Lastwagen wird 55 Tonnen wiegen, drei Wasserstofftanks und eine Reichweite von 200 km haben, und von der 120 kW-PEM-Brennstoffzellentechnologie von Ballard angetrieben werden.

„Nachdem wir letztes Jahr eine Absichtserklärung mit der Adani Group unterzeichnet haben, sind wir sehr daran interessiert, unsere Partnerschaft voranzubringen und begrüßen die Chance, mit hochmodernen Unternehmen wie Adani zusammenzuarbeiten", sagte Randy MacEwen, CEO von Ballard Power Systems. „Unsere Technologie bietet ein starkes Preis-Leistungs-Versprechen für ihren Schwerlastkraftwagen für den Bergbau mit unseren emissionsfreien Motoren, die eine große Reichweite, schnelle Betankung und hohe Nutzlast bieten."

„Ashok Leyland freut sich über die Zusammenarbeit mit Adani und Ballard, um Nutzfahrzeuge für Brennstoffzellen im Bergbau- und Logistiksektor in Indien einzuführen", sagte Dr. N. Saravanan, CTO, Ashok Leyland. „Mit unserer Erfolgsbilanz bei der Entwicklung einzigartiger und neuer Produkte, dem technologischen Know-how von Ballard im Bereich Brennstoffzellen und dem unerschütterlichen Engagement von Adani für Wasserstoff bietet sich Indien eine bedeutende Gelegenheit, sowohl den Güter- als auch den Personenverkehr zu dekarbonisieren."

Informationen zu Adani Enterprises Ltd

Adani Enterprises Limited (AEL) ist das Flaggschiff-Unternehmen der Adani Group, einer der größten Unternehmensorganisationen Indiens. Im Laufe der Jahre hat sich Adani Enterprises darauf konzentriert, aufstrebende Infrastrukturunternehmen aufzubauen, zum Aufbau der Nation beizutragen und diese in separate börsennotierte Unternehmen zu veräußern. Mit dem erfolgreichen Aufbau von Einhörnern wie Adani Ports & SEZ, Adani Transmission, Adani Power, Adani Green Energy, Adani Total Gas und Adani Wilmar hat das Unternehmen maßgeblich dazu beigetragen, dass das Land mit seinem Portfolio an robusten Geschäftsbereichen auf eigenen Füßen steht. Dies hat auch zu soliden Renditen für unsere Aktionäre bei einer CAGR (jährlichen Wachstumsrate) von 38 % in mehr als 25 Jahren geführt.

Die nächste Generation ihrer strategischen Geschäftsinvestitionen konzentriert sich auf das Ökosystem von umweltfreundlichem Wasserstoff, Flughafenmanagement, Straßen, Rechenzentren und Primärindustrie wie Kupfer und Petrochem, die allesamt einen erheblichen Spielraum für die Wertschöpfung haben.

