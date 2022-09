Adani wird zweitgrößter Zementhersteller Indiens

Abschluss der Übernahme von Ambuja Cements und ACC

Größte Übernahme in der indischen Infrastruktur- und Materialbranche im Wert von 6,50 Mrd. USD

Nach der Transaktion wird Adani 63,15 % an Ambuja Cements und 56,69 % an ACC halten (wovon 50,05 % über Ambuja Cements gehalten werden)

Die gemeinsame Marktkapitalisierung von Ambuja Cements und ACC beträgt zum jetzigen Zeitpunkt 19 Milliarden USD

Mit dieser Übernahme ist Adani nun der zweitgrößte Zementhersteller Indiens (Kapazität 67,5 MTPA)

Verbesserte Corporate Governance mit 100 % unabhängigen Direktoren im Prüfungsausschuss und im Ernennungs- und Vergütungsausschuss

Zwei neue Verwaltungsratsausschüsse - der Ausschuss für Unternehmensverantwortung und der Ausschuss für öffentliche Verbraucherfragen -, die sich ausschließlich aus unabhängigen Direktoren zusammensetzen, werden die ESG-Sicherheit und den verbraucherorientierten Ansatz vorantreiben

AHMEDABAD, Indien, 19. September 2022 /PRNewswire/ -- Die Adani-Familie hat über Endeavour Trade and Investment Ltd („BidCo"), eine Zweckgesellschaft, die Übernahme von Ambuja Cements Ltd und ACC Ltd erfolgreich abgeschlossen. Die Transaktion umfasste den Erwerb der Beteiligung von Holcim an Ambuja und ACC sowie ein offenes Angebot für beide Unternehmen gemäß den SEBI-Vorschriften.

Der Wert der Holcim-Beteiligung und der Gegenleistung für Ambuja Cements und ACC beläuft sich auf 6,50 Milliarden USD. Damit ist dies die größte Akquisition, die Adani je getätigt hat, und auch die größte M&A-Transaktion in Indien im Bereich Infrastruktur und Baustoffe. Nach der Transaktion wird Adani 63,15 % an Ambuja Cements und 56,69 % an ACC halten (wovon 50,05 % über Ambuja Cements gehalten werden)

„Was Zement zu einem spannenden Geschäft macht, ist der Wachstumsspielraum in Indien, der den jedes anderen Landes weit über das Jahr 2050 hinaus übersteigt", sagte Gautam Adani, Chairman der Adani Group. „Zement ist ein wirtschaftliches Spiel, das von den Energiekosten, den Logistik- und Vertriebskosten und der Fähigkeit abhängt, eine digitale Plattform zu nutzen, um die Produktion umzugestalten und erhebliche Effizienzgewinne in der Lieferkette zu erzielen. Jede dieser Fähigkeiten ist ein Kerngeschäft für uns und verschafft unserem Zementgeschäft daher eine Reihe von unübertroffenen Anknüpfungspunkten. Es sind diese Nachbarschaften, die letztlich die Wettbewerbsökonomie bestimmen. Darüber hinaus wird uns unsere Position als eines der größten Unternehmen für erneuerbare Energien in der Welt dabei helfen, hochwertigen grünen Zement herzustellen, der den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft entspricht. Mit all diesen Dimensionen sind wir auf dem besten Weg, bis spätestens 2030 der größte und effizienteste Zementhersteller zu werden."

Derzeit verfügen Ambuja Cements und ACC zusammen über eine installierte Produktionskapazität von 67,5 MTPA. Die beiden Unternehmen gehören zu den stärksten Marken in Indien und verfügen über eine umfangreiche Produktions- und Lieferketteninfrastruktur, die durch ihre 14 integrierten Werke, 16 Mahlwerke, 79 Transportbetonwerke und über 78.000 Vertriebspartner in ganz Indien repräsentiert wird.

Der Verwaltungsrat von Ambuja Cements genehmigte eine Finanzspritze in Höhe von INR 20.000 Cr für Ambuja durch die bevorzugte Zuteilung von Optionsscheinen. Dies wird Ambuja in die Lage versetzen, das Wachstum auf dem Markt zu nutzen. Die Maßnahmen werden die Wertschöpfung für alle Stakeholder im Einklang mit der Geschäftsphilosophie der Adani-Gruppe erheblich beschleunigen.

Sowohl Ambuja Cements als auch ACC werden von den Synergien mit der integrierten Adani-Infrastrukturplattform profitieren, insbesondere in den Bereichen Rohstoffe, erneuerbare Energien und Logistik, in denen die Unternehmen des Adani-Portfolios über große Erfahrung und umfassendes Know-how verfügen. Ambuja und ACC werden auch von Adanis Fokus auf ESG, Kreislaufwirtschaft und Kapitalmanagementphilosophie profitieren. Die Unternehmen werden sich weiterhin stark an den UN-Nachhaltigkeitszielen orientieren, wobei der Schwerpunkt auf SDG 6 (sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen), SDG 7 (erschwingliche und saubere Energie), SDG 11 (nachhaltige Städte und Gemeinden) und SDG 13 (Klimaschutz) liegt.

Im Einklang mit der Governance-Philosophie des Adani-Portfolios wurden die Vorstandsausschüsse sowohl von Ambuja Cements als auch von ACC neu konstituiert. Der Prüfungsausschuss und der Ernennungs- und Vergütungsausschuss bestehen nun zu 100 % aus unabhängigen Direktoren. Darüber hinaus wurden zwei neue Ausschüsse eingerichtet - der Ausschuss für Unternehmensverantwortung und der Ausschuss für öffentliche Verbraucher -, die beide zu 100 % aus unabhängigen Direktoren bestehen, um dem Vorstand Sicherheit hinsichtlich der ESG-Verpflichtungen zu geben und die Zufriedenheit der Verbraucher zu maximieren. Außerdem wurde ein Ausschuss für Rohstoffpreise eingerichtet, der zu 50 % aus unabhängigen Direktoren besteht, um das Risikomanagement zu stärken.

Die Transaktion wurde durch Fazilitäten in Höhe von insgesamt 4,50 Mrd. USD finanziert, die von 14 internationalen Banken bereitgestellt wurden. Barclays Bank PLC, Deutsche Bank AG und Standard Chartered Bank fungierten als Original Mandated Lead Arrangers und Bookrunners der Transaktion. Barclays Bank PLC, DBS Bank, Deutsche Bank AG, MUFG Bank und Standard Chartered Bank fungierten als Mandated Lead Arranger und Bookrunner bei der Transaktion. Darüber hinaus fungierten BNP Paribas, Citibank, Emirates NBD Bank, First Abu Dhabi Bank, ING Bank, Intesa Sanpaolo S.p.A, Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation und Qatar National Bank als Mandated Lead Arrangers für die Transaktion.

Barclays Bank PLC und Deutsche Bank AG waren als M&A-Berater für BidCo tätig, wobei Standard Chartered Bank als Structuring Advisor fungierte, und ICICI Securities und Deutsche Bank AG fungierten als Merchant Banker für das offene Angebot von BidCo für Ambuja Cements und ACC.

Cyril Amarchand Mangaldas und Latham and Watkins LLP waren als M&A-Berater für BidCo tätig. Cyril Amarchand Mangaldas und Latham and Watkins LLP fungierten auch als Rechtsberater von BidCo für die Finanzierung, während Allen & Overy LLP und Talwar Thakore and Associates als Rechtsberater für die Kreditgeber fungierten.

Informationen zum Adani Portfolio

Die Adani-Gruppe mit Hauptsitz in Ahmedabad, Indien, ist das größte und am schnellsten wachsende Portfolio diversifizierter Unternehmen in Indien mit Beteiligungen in den Bereichen Logistik (Seehäfen, Flughäfen, Logistik, Schifffahrt und Eisenbahn), Ressourcen, Stromerzeugung und -verteilung, erneuerbare Energien, Gas und Infrastruktur, Agrikultur (Rohstoffe, Speiseöl, Lebensmittel, Kühllagerung und Getreidesilos), Immobilien, öffentliche Verkehrsinfrastruktur, Konsumfinanzierung und Verteidigung sowie in anderen Sektoren. Adani verdankt seinen Erfolg und seine Führungsposition seiner Kernphilosophie des „Nation Building" und des „Growth with Goodness" - einem Leitprinzip für nachhaltiges Wachstum. Die Gruppe engagiert sich für den Schutz der Umwelt und die Verbesserung des Gemeinwesens durch ihre CSR-Programme, die auf den Grundsätzen der Nachhaltigkeit, der Vielfalt und der gemeinsamen Werte basieren.

Weitere Informationen finden Sie unter www.adani.com .

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1716106/Adani_Group_Logo.jpg

SOURCE Adani Group