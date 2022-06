Adani y TotalEnergies crearán el ecosistema de hidrógeno verde más grande del mundo

- Adani New Industries Ltd invertirá 50.000 millones de dólares estadounidenses en hidrógeno verde.

- Este es el mayor compromiso de la India con el hidrógeno verde por parte de una empresa.

AHMEDABAD, India, 14 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- Adani, la cartera de negocios diversificados de más rápido crecimiento de la India, y la gran empresa de energía TotalEnergies de Francia, se asociaron para crear conjuntamente el ecosistema de hidrógeno verde más grande del mundo. En esta alianza estratégica, TotalEnergies adquirirá una participación minoritaria del 25 % en Adani New Industries Ltd (ANIL) de Adani Enterprises Ltd (AEL).