Adani y TotalEnergies crearán el ecosistema de hidrógeno verde más grande del mundo

Adani New Industries Ltd invertirá USD 50.000 millones en hidrógeno verde

Este es el mayor compromiso de una compañía en India con respecto al hidrógeno verde

AHMEDABAD, India, 15 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- Adani, la cartera comercial diversificada de más rápido crecimiento de India, y TotalEnergies, el supergigante energético de Francia, acordaron una nueva alianza para crear conjuntamente el ecosistema de hidrógeno verde más grande del mundo. En esta alianza estratégica, TotalEnergies adquirirá una participación minoritaria del 25 % en Adani New Industries Ltd (ANIL) de Adani Enterprises Ltd (AEL).