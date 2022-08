ADARA nomme Curtis Nishijima au poste de directeur général pour la région EMEA

PARIS, September 17, 2018 /PRNewswire/ --

Le spécialiste des données de voyage embauche l'ancien poids lourd de Dentsu Aegis et de Mediacom pour stimuler la croissance dans la région EMEA

Curtis Nishijima, Managing Director EMEA, ADARA (PRNewsfoto/ADARA)

ADARA, la solution de données pour les marques de voyage, a embauché l'ancien directeur de l'exploitation d'Amnet Global et associé-conseil des clients internationaux de Mediacom, Curtis Nishijima, au poste nouvellement créé de directeur général de la région EMEA.

Nishijima sera chargé de définir la vision, le développement des marchés et les exigences opérationnelles d'ADARA EMEA, qui exerce ses activités à travers le Royaume-Uni et l'Irlande, la France et le Benelux, les pays germanophones, les pays scandinaves, l'Europe du Sud et le Moyen-Orient. À travers la région, il pilotera la direction stratégique des solutions d'ADARA en matière de médias, de coopératives de données, de renseignement et de mesure pour les plus grandes organisations touristiques, des marques de voyage de premier plan et d'autres catégories complémentaires du secteur vertical des voyages. Ce nouveau rôle donnera aux bureaux EMEA d'ADARA plus d'autonomie pour définir leur propre direction stratégique afin d'accélérer la croissance dans cette région en rapide transformation.

Curtis travaillera aux côtés de Brandon Meyers, directeur financier travaillant au siège d'ADARA à Palo Alto, qui continuera à gérer les ventes quotidiennes pour la division mondiale de la société, qui se spécialise dans des solutions d'entreprise orientées données et axées sur le client.

Basée sur la coopérative de données de voyage la plus riche au monde, ADARA offre des informations axées sur les personnes et des solutions multimédias à des entreprises de voyage, des holdings d'agences et des clients directs. Ses clients bénéficient d'une vision axée sur la valeur de leur relation avec leurs clients, avec des modèles, des tendances et des comportements de voyage de plus de 750 millions de voyageurs uniques mensuels à travers plus de 200 des plus grandes marques de voyage au monde.

Layton Han, PDG d'ADARA, a déclaré : « Nous sommes enchantés que Curtis rejoigne notre équipe de direction. Il s'agit d'un moment crucial pour la poursuite de notre croissance, et le poste de Curtis vient valider l'importance de la stratégie de croissance globale d'ADARA. Son leadership nous aidera à progresser à mesure que nous étendons nos activités dans la région. »

Nishijima apporte une perspective unique, étant un vétéran à la fois du côté des propriétaires de médias et des agences. Son talent, qui l'a amené à produire d'excellents résultats opérationnels pour des clients importants tels que Burberry, Mondelez, Visit Britain, GSK, Sky et Bose, s'avèrera extrêmement précieux une fois combiné à la puissance de la coopérative de données de voyage d'ADARA.

Nishijima d'ajouter : « Je suis ravi de rejoindre ADARA, une société que j'ai admirée en tant qu'opérateur et praticien numérique compétent au fil des années. L'équipe d'ADARA a à cœur de créer d'excellentes solutions et des produits qui sont admirés dans de nombreux secteurs, à la fois endémiques et non endémiques de l'industrie du voyage. Je vois un potentiel énorme dans toutes les solutions d'ADARA, et c'est un privilège de faire partie de cette trajectoire de croissance continue. J'ai hâte d'être un contributeur actif dans l'équipe de direction à mesure que nous mettrons à profit nos succès. »

Outre la nomination de Nishijima, ADARA a également nommé Jonathan Hardy au poste de directeur général de la région APAC. Hardy a rejoint ADARA en 2014 après avoir travaillé comme directeur de la stratégie de vente pour Microsoft dans la région.

À PROPOS D'ADARA :

ADARA sert des marques de voyage de premier plan en offrant des renseignements essentiels qui permettent d'améliorer la personnalisation et la pertinence tout au long du parcours du client, créant ainsi des relations plus significatives et profitables. Ces renseignements sont alimentés par notre coopérative de données, qui connecte plus de 200 marques de voyage de premier plan afin de créer la vision la plus complète des voyageurs du monde et de leurs comportements à travers toutes les marques, tous les canaux et tous les appareils. ADARA transforme la façon dont nos clients B2C exploitent la compréhension des consommateurs à chaque étape - apprendre, agir, mesurer et modifier - afin de harnacher les revenus potentiels de chaque individu.

ADARA a son siège à Palo Alto, en Californie, avec des bureaux situés à travers les États-Unis ainsi qu'à Londres, Dublin, Barcelone, Paris, Dubaï, Singapour, Tokyo, Hong Kong et Sydney.

