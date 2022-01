Sellig wird verbesserten Kundenservice und Go-To-Market-Strategie vorantreiben

LAWRENCEVILLE, New Jersey, 7. Januar 2022 /PRNewswire/ -- Adare Pharma Solutions („Adare"), ein globales, technologieorientiertes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO), gab heute die Ernennung von Tom Sellig zum Chief Executive Officer (CEO) bekannt. Sellig, der seit 30 Jahren in der Pharma- und Biowissenschaftsbranche tätig ist, wird die Organisation bei der Unterstützung von Pharmaunternehmen bei der Entwicklung und Herstellung innovativer Medikamente zur Verbesserung der Gesundheit und der Ergebnisse für die Patienten leiten.

„Toms Erfolgsbilanz bei der Förderung kommerzieller und operativer Exzellenz im Bereich der pharmazeutischen Dienstleistungen bereitet ihn in einzigartiger Weise auf die Leitung von Adare vor, und das zu einem Zeitpunkt, an dem Pharmaunternehmen zunehmend Partner für die Lösung ihrer komplexesten Formulierungs- und Kommerzialisierungsprobleme suchen", sagte Vivek Sharma, der nach seiner Tätigkeit als Interims-CEO des Unternehmens seine Position als Chairman und Board Director wieder aufnimmt.

Adare bietet technologiegestützte Lösungen für die Herausforderungen von Pharmaunternehmen, von der Produktentwicklung bis zur Herstellung und Verpackung im kommerziellen Maßstab. Die differenzierten Angebote und End-to-End-Services des Unternehmens machen es zu einem innovativen Partner im CDMO-Bereich. Adare hat firmeneigene Technologien entwickelt, die die Herstellung von kritischen Arzneimitteln ermöglichen, einschließlich Technologien zur Geschmacksmaskierung, kontrollierten Freisetzung und präzisen injizierbaren Verabreichung. Darüber hinaus umfasst das kürzlich erweiterte Dienstleistungsangebot von Adare eine Hochpotenz-Suite für Hochpotenz-Projekte im Pilot- und kommerziellen Maßstab sowie umfangreiche Verpackungsmöglichkeiten von der Hochgeschwindigkeitsabfüllung in Flaschen bis hin zu Stickpack- und Blisterverpackungen.

„Wir befinden uns an einem Wendepunkt, an dem Pharma- und Biotech-Unternehmen bahnbrechende Medikamente auf den Markt bringen", sagte Sellig. „Adare hat innovative Lösungen entwickelt, die diese Medikamente durch unsere Partnerschaften mit führenden pharmazeutischen Unternehmen den Patienten in größerem Umfang und leichter zugänglich machen. Ich freue mich sehr darauf, in einem so talentierten Team mitzuarbeiten, das dazu beiträgt, den Zugang zu wichtiger medizinischer Versorgung zu verbessern."

„Adare ist ein weltweit führender Anbieter von CDMO-Dienstleistungen", sagte Megan Preiner, Managing Director bei Thomas H. Lee Partners, L.P., einem finanziellen Sponsor von Adare. „Toms Führung wird die Dienstleistungen und die Unterstützung von Adare für seine Pharma- und Biotech-Partner verstärken, die Interessen der Patienten fördern und den Zugang zu erstklassigen, patientenzentrierten Medikamenten erweitern."

„Wir freuen uns sehr, Tom bei Adare willkommen zu heißen", sagte Nathan Every, General Partner bei Frazier Healthcare Partners, einem finanziellen Sponsor von Adare. „Tom hat in seinen früheren Positionen bei LabConnect, ConnectiveRx und Patheon eine bemerkenswerte Expansion und Transformation vorangetrieben. Seine Fähigkeiten, Beziehungen und Führungsqualitäten werden für das weitere Wachstum von Adare von großem Wert sein."

Sellig verfügt über 30 Jahre Erfahrung als Führungskraft im Bereich Biowissenschaften, mit Schwerpunkt auf CDMO. Er war Chief Executive Officer von LabConnect, einem weltweit führenden Anbieter von Zentrallabor- und Supportdienstleistungen für die biopharmazeutische Industrie. Vor LabConnect war Sellig Chief Commercial Officer bei ConnectiveRx, wo er für alle kommerziellen und kundenorientierten Aktivitäten des Unternehmens für Patientenunterstützung und Patientenzugang verantwortlich war. Bevor er zu ConnectiveRx kam, war er als Senior Vice President of Global Sales bei Patheon tätig, wo er eine wesentliche Rolle beim Verkauf des Unternehmens an Thermo Fisher und dessen Integration in das Unternehmen spielte. Zu Beginn seiner Karriere war er Global Vice President of Sales and Client Services bei Covance. Sellig erwarb seinen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften an der Vanderbilt University und seinen MBA an der New York University.

Die Ankündigung der Ernennung von Sellig folgt auf die Übernahme von Frontida BioPharm durch Adare, die die globale Präsenz von Adare auf sieben Produktions- und F&E-Standorte erweitert hat, die sich auf Auftragsdienstleistungen für die pharmazeutische Industrie spezialisiert haben. Adare wird von den Private-Equity-Firmen Thomas H. Lee Partners, L.P., und Frazier Healthcare Partners unterstützt.

Informationen zu Adare:

Adare Pharma Solutions ist ein führendes Spezialunternehmen für Auftragsentwicklung und -herstellung (CDMO) und ein weltweit tätiger Anbieter von fortschrittlichen pharmazeutischen Technologien, Entwicklungsdiensten und Herstellung. Das Unternehmen nutzt seine differenzierte pharmazeutische Technologie und die Plattformen des Mikrobioms, um neue, verbesserte Medikamente und Therapien für den weltweiten Markt zu entwickeln.

Adare Biome ist ein Geschäftsbereich von Adare Pharma Solutions, der sich auf die Produktion von Postbiotika durch ein proprietäres ECHO™-Fermentationsverfahren konzentriert. Adare Biome betreibt von Houdan, Frankreich, aus eine GMP-Medikamentenanlage für mikrobielle Fermentation. Die Tätigkeit von Adare Biome besteht in der Entwicklung, Produktion und Vermarktung von mikrobiologischen Produkten, darunter das pharmazeutische Produkt Lactéol™ und der Inhaltsstoff für Anwendungen im Bereich der Verdauungsgesundheit, LBiome™.

