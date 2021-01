Adare Pharma Solutions ouvre un nouveau petit laboratoire pour offrir aux clients des capacités de développement plus rapides et plus efficaces

Le nouveau laboratoire propose des systèmes personnalisables et souples pour accélérer les services de formulation et de développement de processus

Il fournit aux clients une capacité de développement à un stade plus précoce

LAWRENCEVILLE, New Jersey, 26 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Adare Pharma Solutions (« Adare »), une entreprise de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) d'envergure mondiale axée sur la technologie qui fournit des services de développement de produits clés en main grâce à une expertise dans la fabrication commerciale, est fier d'annoncer l'ouverture d'un nouveau petit laboratoire de développement à Vandalia, en Ohio.

Adare a construit le laboratoire non conforme aux bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour disposer de deux salles qui sont séparées des aires du projet pilote et de production certifiés par la FDA et les BPF. Ce nouvel espace de laboratoire fournit des systèmes adaptables et personnalisables qui accéléreront les services de formulation et de développement de processus.

« La construction de ce petit laboratoire fait partie de l'engagement d'Adare à fournir aux clients une capacité de développement plus précoce et à réduire les délais pour la réalisation de nouveaux projets », a commenté Giovanni Ortenzi, vice-président du développement pharmaceutique et directeur technique d'Adare.

Le nouveau laboratoire tire parti des équipements de développement de petit calibre qui reflètent les capacités de projet pilote et de production d'Adare, afin de permettre la production de plus petits lots d'ingrédients pharmaceutiques moins actifs (IPA). L'espace supplémentaire permettra à l'entreprise de fournir efficacement aux clients des produits à libération immédiate, à libération modifiée ou à goût masqué, ou bien d'autres solutions de formulation personnalisées, grâce à ses technologies exclusives. Les délais de développement seront donc plus rapides, tout en réduisant l'utilisation de produit médicinal.

Dans le cadre de ses activités de CDMO, Adare utilise un certain nombre de technologies exclusives destinées à assurer la réussite de ses clients, y compris Microcaps® pour le masquage de goût au moyen d'un solvant ou d'un procédé de co-acervation aqueux; Diffucaps®, qui incorpore des polymères de contrôle de la libération ou des revêtements protecteurs sur des noyaux, des granules ou des cristaux en couches; un système de comprimés de MMTS™ dans lequel des membranes fonctionnelles sont appliquées sur des comprimés cylindriques de 1,0 mm à 2,0 mm pour contrôler les taux de libération; ainsi que les microsphères et microcapsules Optimμm®, Stratμm® et Unisun®, qui permettent un contrôle sans précédent du taux de libération et des formes d'administration liquides, injectables et otiques étendues; et la technologie d'inactivation thermique microbienne pour répondre aux besoins en microbiome pharmabiotique.

À propos de Adare Pharma Solutions

Adare Pharma Solutions, anciennement Adare Pharmaceuticals, est une organisation de premier plan spécialisée dans la fabrication et le développement sous contrat (CDMO) et un important fournisseur mondial en matière de technologies, de développement et de fabrication pharmaceutiques de pointe. Adare utilise sa technologie pharmaceutique différenciée et ses plateformes scientifiques sur le microbiome pour mettre au point et améliorer des médicaments et traitements pour le marché mondial. Dans le cadre de ses activités de CDMO, l'entreprise fournit des services de codéveloppement et sous contrats à des entreprises biopharmaceutiques du monde entier pour développer et fabriquer des produits qu'elles commercialisent. Adare a développé et fabriqué plus de 40 produits vendus par des partenaires dans plus de 100 pays, dont Lacteol™, Zoolac™, Viactiv™ et un certain nombre de produits génériques complexes et de marque. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site www.adarepharmasolutions.com.

