Adare Pharma Solutions, un CDMO mondial, uniformise la qualité à l'aide de Veeva Vault Quality Suite

BARCELONE, Espagne, 11 janvier 2023 /PRNewswire/ — Veeva Systems (NYSE: VEEV) a annoncé aujourd'hui qu'Adare Pharma Solutions, une organisation de développement et de fabrication de contrats (CDMO) spécialisée dans les formes posologiques orales, a sélectionné Veeva Vault Quality Suite pour harmoniser les systèmes de qualité au sein de l'organisation. En remplaçant les anciens systèmes par des applications connectées modernes, Adare peut rationaliser les processus de qualité, travailler plus efficacement avec les partenaires et les fournisseurs et offrir une plus grande visibilité aux opérations des clients.

« Alors qu'Adare étend ses activités, la normalisation de la technologie utilisée par bon nombre de nos clients est une priorité absolue pour rationaliser la collaboration », a déclaré Audrey Butler, vice-présidente et responsable mondiale de la qualité chez Adare Pharma Solutions. « Veeva Vault Quality Suite réunira nos équipes mondiales sur une plate-forme unique pour des processus transparents et un accès aux données en temps réel qui peuvent nous aider à améliorer notre façon de travailler avec les clients et à offrir des services différenciés ».

Adare utilisera Vault Quality Suite pour simplifier ses opérations liées à la qualité sur ses sites aux États-Unis, en France et en Italie. L'entreprise utilisera Veeva Vault QMS pour gérer tous les processus de qualité, Veeva Vault QualityDocs pour contrôler les documents et assurer la qualité, et Veeva Vault Training pour améliorer les qualifications des employés. Adare peut désormais gérer le contenu, les données et la formation dans un seul système de qualité de bout en bout.

« Nous sommes fiers de nous associer à Adare Pharma Solutions pour soutenir ses objectifs d'amélioration des services aux clients et d'approvisionnement en médicaments transformationnels aux patients, a déclaré Ashley Wentworth, directrice principale, Stratégie Veeva Vault Quality. Avec la Veeva Vault Quality Suite, Adare disposera d'une plate-forme cloud évolutive qui pourra répondre aux besoins changeants de l'industrie et des clients ».

À propos d'Adare

Adare Pharma Solutions est une organisation spécialisée dans le développement et la fabrication sous contrat de premier plan (CDMO) et un fournisseur mondial de technologies pharmaceutiques avancées, de services de développement et de fabrication. La société utilise sa technologie pharmaceutique différenciée et ses plates-formes microbiologiques pour développer de nouveaux médicaments et thérapies améliorés, pour le marché mondial.

Pour en savoir plus, consultez le site Web https://www.adarepharmasolutions.com .

À propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels cloud pour le secteur des sciences de la vie. Engagée dans l'innovation, l'excellence des produits et la réussite de ses clients, Veeva compte plus de 1 000 clients, des plus grandes sociétés pharmaceutiques du monde aux nouvelles sociétés de biotechnologie. En tant que société d'intérêt public, Veeva s'engage à équilibrer les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site veeva.com/eu .

Jeremy Whittaker

Veeva Systems

+49-695-095-5486

925-226-8821 [email protected]

[email protected]

