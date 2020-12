ADC Therapeutics et Overland Pharma suivent les recommandations de MSQ Ventures et forment une coentreprise stratégique pour étendre leurs activités de développement et de commercialisation de CAM

NEW YORK, 16 décembre 2020 /PRNewswire/ -- M.S.Q. Ventures (« MSQ ») a le plaisir d'annoncer que son client, ADC Therapeutics SA (NYSE: ADCT), a conclu une entente avec Overland Pharmaceuticals, une entreprise biopharmaceutique entièrement intégrée et appuyée par Hillhouse Capital, pour former la nouvelle coentreprise Overland ADCT BioPharma (CY) Limited.

En vertu des modalités de l'entente, ADC Therapeutics a accordé des droits exclusifs de développement et de commercialisation du Lonca, de l'ADCT-602, de l'ADCT-601 et de l'ADCT-901 en Chine élargie et à Singapour à Overland ADCT Biopharma, une entreprise dans laquelle Overland Pharmaceuticals a investi 50 millions de dollars. Overland Pharmaceuticals détiendra une participation de 51 % et ADC Therapeutics, de 49 %. ADC Therapeutics peut également recevoir des redevances et des paiements d'étape de l'accord de licence avec Overland ADCT BioPharma.

« Au moment où nous nous préparons au lancement potentiel du Lonca aux États-Unis en 2021, nous sommes ravis qu'Overland ADCT BioPharma étende l'accès à la thérapie, ainsi qu'à trois autres conjugués d'anticorps à base de pyrrolobenzodiazépine (PBD), afin de répondre aux besoins des patients dans la Chine élargie, a déclaré Chris Martin, PDG d'ADC Therapeutics. L'équipe de MSQ s'est impliquée à toutes les étapes pour nous aider à comprendre le marché chinois, à concevoir un plan et à atteindre des objectifs stratégiques. Elle nous a aussi donné de précieux conseils sur cette transaction. Son approche systématique et l'accent qu'elle met sur les résultats ont contribué à notre succès. »

Ed Zhang, cofondateur d'Overland Pharmaceuticals, a ajouté : « Nous sommes heureux d'accueillir ces quatre premiers candidats dans le portefeuille d'Overland ADCT BioPharma, et nous avons hâte de faire de cette nouvelle entreprise un acteur de premier plan en oncologie en Chine. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec ADC Therapeutics, un pionnier dans le domaine des conjugués anticorps-médicament (CAM) dans le cadre de cette alliance stratégique. Le professionnalisme de MSQ et sa compréhension des objectifs des deux parties ont contribué à accélérer la réussite de cette transaction, particulièrement pendant la pandémie de COVID-19. »

Echo Hindle-Yang, PDG de MSQ, a commenté la transaction au moment où ADC Therapeutics s'engage dans cette phase passionnante de son plan mondial : « Cette nouvelle coentreprise transfrontalière est un autre exemple d'innovateurs mondiaux, comme ADC Therapeutics et Overland Pharmaceuticals, ayant uni leurs forces malgré la pandémie de COVID-19. Nous sommes encouragés par ce que cela pourrait signifier pour les patients atteints de cancer. Nous félicitons les deux parties et espérons qu'elles feront d'autres percées à l'avenir. »

À propos de MSQ

M.S.Q Ventures est un cabinet-conseil transfrontalier basé à New York qui jette un pont entre les industries de la santé à l'échelle mondiale au moyen de ses connaissances approfondies, de son solide réseau et de ses connaissances du marché chinois à l'échelle locale.

Echo Hindle-Yang, PDG de MSQ

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1385527/MSQ_Ventures_Logo.jpg

Related Links

www.msqventures.com



SOURCE MSQ Ventures