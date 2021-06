Addepar anuncia investimento de US$ 150 milhões da D1 Capital Partners, com avaliação superando US$ 2 bilhões

MOUNTAIN VIEW, Califórnia, 16 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A Addepar, plataforma de tecnologia líder para gestão de patrimônio, anunciou hoje que levantou US$ 150 milhões da D1 Capital Partners em uma "pre-money valuation" (avaliação antes do investimento) de US$ 2 bilhões como parte de seu financiamento da Série F. O financiamento será utilizado para acelerar ainda mais o rápido crescimento da empresa, impulsionar a expansão dos negócios e da mão de obra para novas localidades e impulsionar o desenvolvimento contínuo da plataforma da Addepar, que é referência no setor.

A Addepar foi fundada por Joe Lonsdale em 2009 após a crise financeira para melhorar significativamente a maneira como as finanças funcionam e permitir uma alocação de capital mais eficiente. A empresa combinou a cultura de tecnologia de elite e a abordagem com uso de plataforma com uma mentalidade centrada no cliente, posicionando-se para se tornar uma participante essencial e impactante da infraestrutura financeira mundial.

A Addepar acumulou mais de US$ 2,7 trilhões em ativos de clientes em sua plataforma e atende mais de 600 escritórios familiares, consultores de investimentos registrados, bancos privados e grandes instituições financeiras em mais de 25 países. Sua plataforma é utilizada para processar milhões de contas todos os dias, capacitando milhares de consultores a fornecer orientações e resultados oportunos e gerenciar riscos para seus clientes em todas as classes de ativos em qualquer ambiente de mercado. Durante quase todo o ano passado, a Addepar adicionou uma média de mais de US$ 15 bilhões em ativos por semana a sua plataforma, e esse foi seu ano mais bem-sucedido em todas as principais métricas, incluindo crescimento do cliente e do faturamento, envolvimento do usuário e retenção de clientes.

"O anúncio de hoje destaca a trajetória e o dinamismo dos negócios da Addepar. Nossa cobiçada base de clientes inclui bancos multinacionais, escritórios familiares, consultores de investimentos registrados e outros consultores financeiros. Todos eles utilizam nossa plataforma de software aberto para oferecer valor duradouro e diferenciado a seus clientes. Podemos proporcionar esse valor, permitindo um panorama financeiro mais completo e significativo em todos os níveis. Isso capacita os profissionais financeiros a orientar cada cliente a tomar as decisões mais informadas e orientadas por dados alinhadas com seus objetivos, metas e preferências exclusivos", disse Eric Poirier, CEO da Addepar.

"Na D1, buscamos apoiar empresas visionárias na resolução de grandes problemas urgentes", disse Prateek Bhide, diretor da D1 Capital Partners. "A Addepar construiu uma plataforma de gestão de patrimônio de classe mundial e demonstrou competência em atender a alguns dos clientes mais exigentes do setor. A Addepar tem uma oportunidade única de expandir rapidamente a plataforma para abordar os US$ 225 trilhões em ativos a serem investidos no mundo todo. Estamos entusiasmados em fazer parceria com eles nesta jornada."

Hoje, a empresa se concentra em proporcionar consultoria financeira e gestão de investimentos com o objetivo mais amplo de maximizar o impacto do capital mundial. Em virtude da crescente pressão sobre os consultores financeiros para oferecer a seus clientes acesso a uma ampla gama de classes de ativos líquidos, sem liquidez e alternativos, a Addepar lançou o Marketplace em 2020. Esta experiência digital simplifica e unifica o acesso às ações de empresas privadas e inclui oportunidades para investir em capital privado, capital de risco, fundos especulativos e imóveis, entre outras categorias de investimento que estiveram historicamente fragmentadas e opacas.

No último outono, a empresa lançou o Índice de Sentimento do Investidor, que utiliza dados agregados e anonimizados em mais de 10 mil portfólios, cada um com, no mínimo, US$ 10 milhões, a fim de coletar dados oportunos que antes eram inalcançáveis. Em janeiro, a Addepar adquiriu a RCI e, ao fazê-lo, lançou o Navigator, que ajuda os clientes a codificar o fluxo de caixa, a liquidez e as projeções tributárias e a refinar modelos de escalonamento entre outros recursos ex-ante. O Marketplace e o Navigator complementam os principais recursos de agregação, gestão e análise de dados da Addepar e estão disponíveis como ofertas adicionais aos clientes de software da Addepar.

A empresa também projetou sua plataforma pensando nos clientes finais dos consultores, oferecendo um aplicativo móvel de marca branca e um portal na Internet para que os investidores possam avaliar rapidamente o que está em seu portfólio, como é alocado e como seu desempenho mudou ao longo do tempo. Olhando para o futuro, a empresa continuará seu ritmo agressivo de inovação, oferecendo um roteiro ambicioso focado em seus clientes.

"Eric continua formando uma equipe incrível a seu redor, e a equipe empenha-se com muita empolgação para alcançar nossa visão", disse Joe Lonsdale, fundador e presidente do conselho da Addepar. "Esta é uma empresa excepcional, e a segunda década será ainda mais empolgante do que a primeira. A Addepar continuará a crescer grandemente por um longo tempo e será uma plataforma muito mais impactante do que as pessoas já percebem, como parte fundamental da infraestrutura financeira mundial."

Para saber mais sobre a Addepar, acesse https://addepar.com/

Sobre a Addepar

A Addepar é uma plataforma de gestão de patrimônio especializada em agregação de dados, análises e relatórios para até mesmo portfólios de investimento mais complexos. Fundada em 2009 por Joe Lonsdale, que atualmente atua como presidente ativo de seu conselho de administração e sócio geral da 8VC, a plataforma da empresa agrega em um só lugar os dados de portfólios, do mercado e de clientes. Ela oferece aos proprietários de ativos e consultores um quadro financeiro mais inteligível em todos os níveis, permitindo que eles gerenciem investimentos e tomem decisões mais bem informadas. A Addepar trabalha com centenas de consultores financeiros de renome, escritórios familiares e grandes instituições financeiras que gerenciam dados de mais de US$ 2,7 trilhões de ativos na plataforma da empresa. Em 2020, a Addepar foi nomeada uma empresa da Forbes Fintech 50 e homenageada como membro da CB Insights Fintech 250. A Addepar está sediada no Vale do Silício e tem escritórios nas cidades de Nova York, Salt Lake City e Edimburgo. Todos os serviços de corretagem são oferecidos pela FINRA/SIPC, que é membro da Acervus Securities Inc.

Sobre a D1 Capital Partners

A D1 Capital Partners é uma empresa global de investimentos que atua em mercados públicos e privados. A empresa combina o talento e a excelência operacional de uma grande e conceituada empresa de gestão de ativos com ordens flexíveis e o horizonte temporal de longo prazo de um escritório familiar. Fundada em 2018 por Daniel Sundheim, a D1 concentra-se em investir nos setores mundiais de Internet, tecnologia, telecomunicações, mídia, consumo, saúde, financeiro, industrial e imobiliário.

