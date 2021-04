Adecoagro avança na transformação digital com Motorola Solutions

Sistema de comunicação digital aumenta a segurança entre as unidades industriais e as áreas remotas reduzindo o número de acidentes e perda de cargas

SÃO PAULO, 13 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Com cerca de 6.500 funcionários e três unidades industriais com capacidade de moagem de aproximadamente 14,2 milhões de toneladas de cana-de-açúcar por ano, a Adecoagro (NYSE: AGRO), é um dos principais produtores de alimentos e energia renovável da América do Sul. A empresa agora conta com um sistema de rádio digital da Motorola Solutions (NYSE: MSI) para alavancar o projeto de transformação digital em suas instalações nas duas unidades do cluster no Mato Grosso do Sul.

A Adecoagro unificou a comunicação entre os caminhões canavieiros e o Centro de Operações Agrícolas (COA) com o objetivo, entre outros, de obter maior controle da velocidade dos veículos, garantindo mais segurança e eficácia no transporte de cargas.

O Centro de Operações Agrícolas (COA) da empresa, responsável por identificar gargalos que possam comprometer a produtividade e a otimização de recursos, enfrentou desafios complexos relacionados ao acompanhamento das suas frotas e ao controle de velocidade dos equipamentos com o sinal GPRS – o qual não atendia aos 100 quilômetros de raio de cobertura da companhia, área maior do que todo o território da Bélgica.

Após um estudo detalhado da área de cobertura dos serviços e extensa pesquisa sobre as necessidades de comunicação, a Adecoagro decidiu implementar um novo sistema de comunicação de rádio digital e um software de gerenciamento como uma solução integrada.

"A ferramenta tem auxiliado o COA ao permitir um contato direto com os motoristas e, com isso, aumentamos nosso nível de segurança e evitamos perdas de tempo indevidas e erros de percurso, com o redirecionamento de rotas em caso de imprevistos", diz Marcus Vinicius Silva Migliorança, supervisor do COA e de Geotecnologia na Adecoagro.

O supervisor comenta que depois da implementação do sistema, o número de acidentes ou de perda de carga foi reduzido. Os caminhões rodam mais de nove milhões de quilômetros por ano, o equivalente a doze viagens de ida e volta à lua, e o sistema permite o monitoramento constante dos trechos mais perigosos da estrada, elevando o nível de segurança dos motoristas.

A solução oferece suporte a aplicações de gerenciamento de frota, controle de velocidade, integração de soluções de gravação de voz e dados, rastreamento de localização por GPS e relatórios gerenciais, entre outros.

A Motorola Solutions também fornece rádios para cerca de 900 usuários, permitindo maior controle do deslocamento dos veículos e mais segurança e eficiência no transporte de cargas. Além disso, relatórios gerados por meio de monitoramento em tempo real auxiliam na análise da qualidade do trabalho, como a utilização de cercas virtuais para monitorar o tempo que uma pessoa ou veículo passa em determinado local, além de fornecer informações sobre excesso de velocidade, ajudando a conscientizar e prevenir acidentes.

O sistema opera em uma rede de rádio digital bidirecional DMR privada, disponível 24x7x365, reduzindo ao mínimo as possibilidades de ser afetado por tempo não planejado de inatividade. Esse é o resultado do diferencial do sistema comparado ao GPRS ou aos sistemas de satélite, que possuem áreas de sombra (sem cobertura de sinal) ou são afetados por condições climáticas adversas.

"A segurança sempre foi nossa prioridade. Estamos muito satisfeitos por trabalhar com a Adecoagro e nosso parceiro, o Grupo Ferrante, para reduzir os riscos de operar em áreas remotas, proporcionando uma comunicação eficaz onde o alcance é difícil para outros sistemas", diz Luis Rocha, diretor de Canais da Motorola Solutions. "Nosso sistema agiliza as operações e fornece aos gerentes a visibilidade que precisam para reduzir custos e melhorar a produção", acrescenta.

Os planos futuros da parceria da Adecoagro com a Motorola Solutions incluem possível expansão do projeto no cluster do Mato Grosso do Sul para os demais equipamentos da operação, como plantio, tratos e preparo de solo, e também de ampliação para a unidade Monte Alegre (MG), além do uso de outras aplicações ao agronegócio e a integração com sensores.

Sobre a Adecoagro

Com sede em Luxemburgo e acionistas em todo o mundo, a Adecoagro (NYSE: AGRO) é um dos principais produtores de alimentos e energia renovável da América do Sul, presente em três países. No Brasil desde 2004, a Companhia atua na produção de açúcar, etanol e cogeração de energia elétrica com três unidades industriais: Usina Monte Alegre (MG) e o cluster formado pelas usinas Angélica e Ivinhema, ambas no Mato Grosso do Sul. Juntas, elas possuem capacidade de moagem de 14,2 milhões de toneladas de cana por safra. Reunindo cerca de 6.500 colaboradores no Brasil (outubro de 2020), a Adecoagro caracteriza-se por um modelo de baixo custo de produção, alta flexibilidade e processos inovadores, sendo reconhecida como uma das mais competitivas do segmento sucroenergético mundial.

Sobre a Motorola Solutions

A Motorola Solutions é líder global em análise e comunicações de missão crítica. Nossas tecnologias em comunicações de missão crítica para LMR, software de centro de comando e vídeo segurança e análise, com o apoio dos serviços gerenciados e de suporte, tornam as comunidades mais seguras e ajudam as empresas a permanecerem produtivas e protegidas. Na Motorola Solutions, estamos iniciando uma nova era em segurança pública e empresarial. Para mais informações, visite www.motorolasolutions.com.

