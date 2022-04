Adhésifs MMA de nouvelle génération - Plexus® MA8105

DANVERS, Massachusetts, 4 avril 2022 /PRNewswire/ -- L'équipe Plexus d'ITW Performance Polymers présente Plexus MA8105 comme son tout nouvel adhésif, continuant à repousser les limites de ce qui est possible avec les adhésifs MMA (méthacrylate de méthyle) et relevant les défis des générations précédentes.

Les adhésifs structurels MMA offrent des avantages distincts par rapport aux autres adhésifs : un durcissement rapide à température ambiante, d'excellentes propriétés mécaniques et une large gamme d'adhérence. Les anciens adhésifs MMA collent une vaste gamme de matériaux mais ont du mal avec les métaux « difficiles à coller » comme l'acier galvanisé à chaud ou les plastiques semi-cristallins durs comme les polyamides (nylons).

Défis et exigences

Adhérence large : les clients ont besoin de coller une gamme complète de matériaux. Les anciennes générations d'adhésifs avaient du mal à coller l'acier galvanisé, les nylons aux composites, aux autres métaux et aux plastiques.

Résistance aux hautes températures : certaines applications exigent une résistance élevée, même à 82 °C (180 °F) ou plus.

Débit rapide : le développement de la force adhésive doit correspondre aux attentes. Fabriquer plus de pièces par heure améliore l'efficacité et réduit les coûts.

Exigence de ténacité : les utilisateurs ont besoin d'adhésifs très résistants avec un bon allongement résistant aux chocs et à la fatigue.

Durcissement sans adhésif, ponçable et pouvant être peint : il arrive que l'adhésif se détache. Il est avantageux d'avoir un adhésif qui durcit sans coller et qui accepte la plupart des peintures.

Sans affaissement sur les surfaces verticales : il reste là où vous le mettez.

Mélanges hors ratio possibles : les adhésifs plus anciens exigent des ratios de mélange exacts.

Élargissement de la marque MA8100 de Plexus

Entrez dans le MA8105, un produit avec un temps de travail de 5 minutes et des temps de fixation compris entre 12 et 15 minutes. Le MA8105 reprend l'adhérence robuste des autres produits de la série MA8100 et y ajoute un temps de travail plus rapide.

Les résultats

Le MA8105 présente une excellente adhérence sans couche initiale sur une large gamme de substrats. Les composites, les métaux peints et les thermoplastiques amorphes sont souvent collés avec peu ou pas de préparation de surface. L'adhésif MA8105 colle même les métaux huileux. Le MA8105 résiste à une exposition environnementale à long terme. Les pièces peuvent être collées et survivre dans des environnements extérieurs typiques avec une résistance à la chaleur nettement supérieure à celle des adhésifs structurels concurrents. Le MA8105 polymérise rapidement dans une gamme de températures, ce qui permet une production rapide. La distribution et l'assemblage rapides des pièces signifient que la fabrication et l'assemblage sont optimisés, produisant plus de pièces par heure. La pénurie de main-d'œuvre signifie que les fabricants peuvent se tourner vers les solutions créatives pour coller leurs pièces de manière rapide et efficace.

À propos de Plexus :

Une marque d'ITW Performance Polymers. Les adhésifs industriels Plexus créent des liaisons durables dans une variété d'applications, offrant des solutions fiables sur de nombreux marchés. Utilisés pour améliorer les processus et les techniques de fabrication et d'assemblage, ces produits sont disponibles dans le monde entier.

À propos d'ITW Performance Polymers :

Un leader mondial dans la recherche, le développement et la fabrication de composés d'injection et de calage, d'adhésifs structurels et semi-structurels, de matériaux syntactiques pulvérisables et de revêtements et composés de réparation résistants à l'usure. Ces solutions à valeur ajoutée sont largement utilisées sur plusieurs marchés, notamment l'éolien, le transport, la marine, l'électronique et d'autres applications industrielles OEM et MRO.

