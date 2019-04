adidas dévoile un futur circulaire pour le sport avec FUTURECRAFT.LOOP : Une chaussure de course de performance faite pour être refaite

De pair avec Parley pour les Océans, adidas a introduit en 2015 le premier concept de chaussures de performance constitué d'une tige entièrement faite de fils et de filaments récupérés et recyclés à partir de déchets plastiques et de filets maillants océaniques illégaux. En 2019, adidas produira 11 millions de paires de chaussures avec Ocean Plastic ® par Parley en interceptant les déchets plastiques sur les plages, les îles lointaines et dans les communautés côtières. La société adidas s'est engagée à n'utiliser que du polyester recyclé dans tous les produits et dans toutes les applications là où une solution existe d'ici 2024. La création de produits constitués de matériaux haut de gamme par Parley, créés à partir de déchets plastiques marins valorisés, est le premier pilier de la stratégie de durabilité d'adidas.

« Retirer les déchets plastiques du système est la première étape, mais nous ne devons pas nous arrêter là », a déclaré Eric Liedtke, membre du conseil exécutif, en charge des marques mondiales chez adidas. « Qu'advient-il de vos chaussures lorsque vous les avez usées ? Vous les jetez – mais où ? Il n'existe que des décharges et des incinérateurs et, au final, une atmosphère saturée d'excédent de carbone, ou des océans remplis de déchets plastiques. L'étape suivante est de mettre fin au concept de « déchets » pour de bon. Notre rêve est que vous puissiez porter les mêmes chaussures encore et encore. »

« FUTURECRAFT.LOOP est notre première chaussure de course à être faite pour être refaite. Elle témoigne de notre intention d'assumer la responsabilité pour le cycle de vie complet de notre produit, preuve que nous pouvons fabriquer des chaussures de course haute performance qu'il n'est pas nécessaire de jeter. »

Le projet FUTURECRAFT.LOOP a pour but de s'attaquer au problème des déchets plastiques en permettant une « boucle fermée » ou un modèle de fabrication circulaire où les matières premières peuvent être reconverties encore et encore. Pas seulement reconverties en une bouteille d'eau ou un sac mais en une autre paire de chaussures de course haute performance.

Comment ça marche

Les chaussures de sport sont typiquement fabriquées à base de mélanges de matériaux complexes et de composants collés - ce qui donne une chaussure qui ne peut être que sous-recyclée. Après presque dix ans de recherche et de développement aux côtés de partenaires de développement, de fabrication et de recyclage de matériaux de premier plan en Asie, en Europe et en Amérique du Nord, adidas a trouvé une façon de changer le processus.

FUTURECRAFT.LOOP est une approche transformative envers la conception de chaussures de performance qui sont faites pour être refaites dès le départ, en utilisant un seul type de matériau et sans colle. Chaque composant est constitué de TPU 100 % réutilisable tissé en fil, tricoté, moulé et fusionné à une semelle intermédiaire BOOST utilisant la technologie SPEEDFACTORY d'adidas.

Dès que les chaussures touchent à la fin de leur première vie et sont retournées à adidas – elles sont lavées, broyées en granules et fondues en un matériau utilisé dans les composants d'une nouvelle paire de chaussures, sans aucun déchet et sans rien jeter. Chaque génération est conçue pour répondre à la norme de performance de sport adidas, sans compromis.

Tanyaradzwa Sahanga, directeur de l'innovation technologique chez adidas, a commenté en ces termes : « Nous avons décidé de créer un nouveau type de produit que nous pouvons récupérer, broyer et réappliquer à un nouveau produit adidas. Nous savions que c'était une vision ambitieuse à tout point de vue, sur le plan technique et même comportemental ! Par moments, certains des obstacles techniques semblaient insurmontables - maintenant que nous avons franchi la première étape, les règles du jeu ont changé. Nous ne pouvons pas créer un futur circulaire seuls, nous aurons besoin les uns des autres. Nous sommes ravis de voir cette première étape se concrétiser dans le cadre du lancement bêta. »

« FUTURECRAFT est notre philosophie en matière de conception et d'innovation », a déclaré Paul Gaudio, SVP, Direction créative & Futur, chez adidas. C'est l'intersection de l'art, de la science, de la technologie, de l'humanité, de l'ingénierie et de l'artisanat. C'est l'application de la créativité pour réimaginer le monde que nous souhaitons voir. »

« FUTURECRAFT vise à trouver de nouvelles approches, introduisant de nouveaux matériaux et de nouveaux processus pour répondre aux nombreux défis et opportunités qui se présentent à nous pour aider les athlètes à faire une différence dans leur domaine, dans leur vie, et, bien sûrs dans le monde où ils vivent - le monde où nous vivons tous. »

La première étape

La chaussure FUTURECRAFT.LOOP de première génération est lancée dans le cadre d'un programme bêta global avec 200 Créateurs de premier plan issus des plus grandes villes du monde. adidas les mettra au défi de courir, retourner les chaussures et faire des commentaires sur leur expérience, en prévision du produit de deuxième génération.

Les renseignements seront utilisés pour créer la feuille de route du lancement étendu prévu pour le printemps/l'été 2021.

Pour de plus amples informations, consulter adidas.com/futurecraft.

