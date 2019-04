adidas e Beyoncé anunciam parceria icônica

HERZOGENAURACH, Alemanha, 4 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- A adidas e Beyoncé anunciaram uma parceria em diversos níveis, que abrangerá a inspiração e o empoderamento da próxima geração de criadores, promovendo mudanças positivas no mundo por meio do esporte e identificando novas oportunidades de negócios.

"Esta é uma parceria única na vida para mim", disse Beyoncé. "A adidas tem ultrapassado fronteiras criativas com muito sucesso. Compartilhamos uma filosofia que coloca a criatividade, o crescimento e a responsabilidade social em primeiro plano nos negócios. Estou ansiosa para relançar e expandir a Ivy Park para o mundo inteiro com uma liderança reconhecida e dinâmica."

Beyoncé e a adidas formam uma parceria natural, ambas com profundo respeito e compromisso com a criatividade, a equidade e os criadores. Elas não representam os estereótipos típicos dos atletas, nem o que deveriam ser as roupas e os calçados que unem esporte e lazer. Em vez disso, darão vida a uma visão conjunta de inclusão, transformando as oportunidades e o cenário para sempre e para todos.

O resultado da parceria será a criação conjunta de novos e fascinantes produtos – de desempenho e de estilo de vida – e um programa único voltado a dar poder e autonomia à próxima geração de atletas, criadores e líderes. Uma narrativa rica e profunda será a base tanto da coleção de Beyoncé com a adidas, quanto do relançamento da marca Ivy Park. Esta parceria respeita a propriedade da empresa de Beyoncé, que continua a sua trajetória como uma das primeiras mulheres negras a ter a própria marca de artigos de esporte e lazer.

"Como marca esportiva de criadores, a adidas desafia o status quo e ultrapassa os limites da criatividade por meio da abordagem aberta", disse Eric Liedtke, integrante do Conselho Executivo de Marcas Globais da adidas. "A Beyoncé é uma criadora icônica, e também uma líder de negócios reconhecida. Juntos, podemos inspirar mudanças e dar poder à próxima geração de criadores."

A adidas está muito feliz por receber Beyoncé na família!

