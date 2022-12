ADIDAS E COMMON GOAL ACELERAM A MUDANÇA PARA AMBAS AS METADES DO FUTEBOL COM 1% DE COMPROMISSO PARA PROJETOS QUE TRABALHAM PARA UM FUTURO DE IGUALDADE DE GÊNERO

1 % das vendas líquidas de bolas oficiais da FIFA World Cup Catar 2022 destinam-se exclusivamente a projetos com foco na equidade de gênero

O investimento via Common Goal permite que a implementação da estrutura do 'Global Goal 5 Accelerator' seja expandida em novos países e continentes

Impulsionando a importância da igualdade para ambos os lados do jogo, a adidas usa a poderosa "Meia bola" na final da World Cup para mostrar que o outro lado do futebol aguarda

HERZOGENAURACH, Alemanha, 16 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Hoje, a Adidas revela o próximo passo em sua parceria global com a Common Goal – que visa impulsionar a igualdade de gênero no futebol, apoiando iniciativas de base que aumentam o acesso ao esporte para mulheres e meninas, dentro e fora do campo.

O compromisso da adidas contará com 1% das vendas líquidas das bolas de jogos oficiais da Copa do Mundo FIFA Catar 2022, Al Hilm e Al Rihla, contribuindo para o "Global Goal 5 Accelerator" da Common Goal; um projeto coletivo para aumentar a participação, a representação e a liderança femininas nos jogos de base. O programa se concentra em aumentar a participação das meninas, bem como a proporção de treinadoras e líderes femininas no futebol para bons programas comunitários, ajudando a garantir que cada participante tenha um modelo de atleta feminina em sua comunidade.

O anúncio vem em um momento-chave no calendário do futebol. À medida que um torneio chega ao fim, outro aparece no horizonte à medida que a contagem regressiva para a Copa do Mundo FIFA Women Austrália e Nova Zelândia 2023™ - o próximo grande momento no calendário global do futebol - aumenta. Com base na percepção de que apenas 14% dos torcedores da Gen Z da Copa do Mundo masculina darão seu apoio à World Cup (GWI), a adidas usará os holofotes da final para mostrar a paixão, a habilidade e o sofrimento que aguardam os torcedores na metade do futebol que continua crescendo exponencialmente a cada temporada; em audiência e participação. Antes do início da final no domingo, a "metade" Al Hilm especialmente criada com uma mensagem importante "Este é um jogo de duas metades" será colocada na frente do mundo para aumentar a importância de reconhecer que o jogo masculino é apenas metade do futebol.

O investimento facilitará a expansão do "Global Goal 5 Accelerator" na América Latina, Oriente Médio, Ásia-Pacífico e Europa, causando um impacto real para o jogo em todo o mundo.

Jürgen Griesbeck, Co-Founder da Common Goal, disse sobre a iniciativa:"O compromisso da Adidas vai além do que acreditamos ser um passo importante para a igualdade de gênero e para o futebol feminino. Trata-se de elevar o esporte ao seu melhor e demonstrar o que seu legado poderia ser. Esperamos que muitas outras marcas e partes interessadas avancem na mesma direção, permitindo que o esporte favorito do mundo libere todo o seu potencial."

O anúncio também é acompanhado de um importante painel de discussão que desvenda as barreiras de acesso que ainda existem no futebol feminino e a magia que aguarda se essas barreiras forem superadas - como disse a jogadora norte-americana Catarina Macario, ex-lenda e patrimônio do Arsenal o campeão Ian Wright e a ex-jogadora inglesa Eniola Aluko.

"À medida que os olhos se voltam para o evento principal do próximo verão, queremos ajudar a garantir que mulheres e meninas inspiradas para jogar possam fazê-lo, acelerando o acesso em nível de base. Afinal, o futebol de alto nível começa com uma bola chutada em um campo ou rua local", disse Rachel Howard, vice-presidente da adidas Brand Emerging Markets. "Estamos orgulhosos de apoiar as incríveis comunidades autônomas que estão fazendo um progresso incrível em direção a essa visão. Esse apoio será acelerado à medida que nos aproximamos do torneio na Austrália e na Nova Zelândia - para capturar o apetite para jogar, sabemos que isso inspirará - mas é um compromisso de longo prazo, que continuará a causar impacto muito depois do término do torneio."

A Adidas é patrocinadora de impacto da Common Goal desde 2021 e o anúncio de hoje é a mais recente iniciativa do adidas Football Collective – um movimento comprometido em criar mudanças por meio do esporte. Por meio do Adidas Football Collective, a marca está unindo forças com parceiros comunitários estabelecidos, ativistas e agentes de mudança, bem como clubes e atletas profissionais - tudo para oferecer ação real. Isso é alcançado por meio da implantação de recursos para equipes que fornecem acesso onde não está prontamente disponível, incluindo campeões de deficiência, criadoras de jogos e equipes da comunidade LGBTQIA+.

Para mais informações sobre a parceria Adidas Football Collective x Common Goal Partnership, visite https://www.adidas.com/footballcollective_cg

Para mais informações sobre a mídia, acesse http://news.adidas.com/GLOBAL/PERFORMANCE/FOOTBALL

Sobre a Adidas no Football

A Adidas é líder global no futebol. É o fornecedor oficial dos torneios de futebol mais importantes do mundo, como a Copa do Mundo da FIFA™, a UEFA European Championship e a UEFA Champions League. A adidas também patrocina alguns dos principais clubes do mundo, incluindo Real Madrid, Manchester United, Arsenal, FC Bayern de Munique e Juventus A Adidas também é parceira de alguns dos melhores atletas do jogo, incluindo Vivianne Miedema, Lindsey Horan, Wendie Renard, Leo Messi, Paul Pogba, Mohamed Salah, Paulo Dybala, Thiago Alcantara, Gabriel Jesus, Roberto Firmino, Joao Felix, Serge Gnabry, Isco, Jude Bellingham e Karim Benzema.

Sobre a Common Goal

A Common Goal é um movimento de impacto global que existe para unir a comunidade do futebol para enfrentar os maiores desafios de nossos tempos. O movimento visa inspirar e mobilizar todas as partes interessadas da economia do futebol para desempenhar um papel significativo em servir o bem-estar do nosso povo e do planeta. Para fazer isso, a Common Goal fornece um mecanismo simples e impactante para jogadores profissionais de futebol, gerentes, dirigentes, clubes e outras partes interessadas, para comprometer um mínimo de 1% de seus ganhos para iniciativas de alto impacto que usam o jogo para impulsionar o progresso em direção os Global Goals. A ambição de longo prazo do movimento é liberar 1% das receitas de toda a indústria do futebol – estimadas em €50 bilhões por ano – para estabelecer uma ligação intrínseca entre o futebol como negócio e o futebol como ferramenta de mudança social.

